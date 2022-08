Ker poti na Googlu ni, na mejnem prehodu tudi ni gneče

V običajni turistični gneči na cestah številni turisti iščejo krajše, manj obremenjene poti in mejne prehode, zato je v slovenski Istri med nekaterimi domačini zavladalo začudenje, da letos pri njih skorajda ni prometa, ki so ga bili vajeni. Nekje sredi junija pa so nato odkrili, da so jih na Googlovi ponudbi možnih poti na sosednjo Hrvaško in iz nje zaobšli. Nekateri domačini so ob tem prepričani, da to ne more biti v skladu s turistično strategijo, ki si jo je zastavila občina Koper. Ta si je kot enega od ciljev zadala tudi promocijo kraškega roba.

Sredi turistične sezone, ki naj bi že lovila tisto predkoronsko iz leta 2019, po cesti, ki vodi do mednarodnega mejnega prehoda Jelovice/ Podgorje, le tu in tam pripelje kakšno vozilo. Še redkejša so tuja. V vasi Podgorje, skozi katero vodi cesta, je vse mirno, zato so se nekateri domačini spraševali, zakaj so jih tujci letos zaobšli. Kar pa ni skladno s turistično strategijo, ki si jo je zastavila Občina Koper, ki si je kot enega od ciljev zadala promocijo kraškega roba, pravijo nekateri domačini. Krajani so se začeli spraševati, zakaj so jih tujci, ki so prej peljali tu mimo, letos zaobšli?

icon-expand Mejni prehod izginil z Googlovih zemljevidov FOTO: POP TV

"Kot so mi povedali, je težava v tem, da ti Googlovi zemljevidi, če vtipkaš kraj Jelovice, ceste tu mimo ne ponudijo, temveč te pelje naokoli skozi Podpeč," pravi Janko Sever s podeželske kmetijske turistične zadruge Bržanija. Vaška gostilna tako sameva, nezapolnjene pa so tudi spalne kapacitete. "Tukaj so sobodajalci, imamo turistične in gostinske objekte, kolesarstvo, pešpoti. Tu je parkirišče s katerega se gre lahko na Slavnik, ki je tudi pomembna turistična destinacija," je izpostavil Sever. Meni, da bi vas, čeprav je majhna, lahko dobro živela od turizma. Druge aplikacije pot prikažejo Na mednarodnem mejnem prehodu Podgorje/Jelovice, ki je bil odprt od leta 2005 in naj bi skrajšal pot iz koprske smeri do Reke in hrvaške Istre, res ni običajnih poletnih gneč. Tisti turisti, ki jih je pot vodila mimo Podgorja, so za navigacijo uporabljali druge aplikacije. "Za prikaz poti smo uporabili aplikacijo Waze, ki nam je iz Pirana predlagala to pot. Pot je zelo lepa, slikovita, lahko vidite gozd in majhne vasice, kar je super," je dejal turist iz Francije, ki je dejal, da Googlovih aplikacij niso uporabljali. Podobno je povedal tudi Madžar, ki je prav tako uporabljal aplikacijo Waze.