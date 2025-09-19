Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

'Ker si nihče ne upa nič prepovedati in omejiti, dobimo podivjane mladostnike'

Ljubljana, 19. 09. 2025 18.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
73

Na prvem sestanku fokalne skupine za celovito obravnavo otrok in mladostnikov z nevarnim vedenjem so udeleženci sklenili, da bodo pripravili oceno stanja in nato postavili prioritete. Predlagajo vzpostavitev urgentne službe po vzoru iz tujine, ki bi takšnim otrokom nudila takojšnjo pomoč. Sestanka se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Skupino so na pobudo premierja ustanovili kot medresorski operativni organ za odzivanje na porast nevarnega, predvsem nasilnega vedenja med otroki in mladostniki, so sporočili iz premierjevega kabineta. Njen cilj pa bo zagotoviti usklajen medresorski pristop, oblikovati zakonodajne in sistemske rešitve, spremljati izvajanje ukrepov in predlagati izboljšave, okrepiti podporo strokovnim delavcem, družinam in šolam in pripraviti analize, poročila in strokovna mnenja za vlado.

Kot je po srečanju v izjavi za medije dejala vodja skupine Vesna Švab z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), bo skupina poleg analize stanja pripravila tudi pregled že obstoječih uspešnih in kakovostnih programov, ki so trenutno med sabo slabo povezani. V skupino bodo vključili tudi otroke in mladostnike z nevarnim vedenjem, ker so po besedah Švab bistveni za razvoj ustreznih programov za njihovo obravnavo in pomoč.

Po nekaterih raziskavah je žrtev medvrstniškega nasilja že vsak tretji otrok.
Po nekaterih raziskavah je žrtev medvrstniškega nasilja že vsak tretji otrok. FOTO: Aljoša Kravanja

Na sestanku so poleg stroke sodelovali tudi predstavniki ministrstev za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za vzgojo in izobraževanje, za zdravje, za pravosodje in Varuha človekovih pravic.

Predstavniki vseh ministrstev, svojcev in stroke so se po besedah Švab strinjali, da je treba k problemom pristopiti povezano in najprej narediti najbolj očitne korake, da bodo takšni otroci lahko pomoč dobili takoj. Predlagajo vzpostavitev urgentne službe, ki bo najbolj ranljive dosegla "brez zastojev" pri obravnavi, ter mrežo socialnih in šolskih služb.

Po nekaterih raziskavah je žrtev medvrstniškega nasilja že vsak tretji otrok. Predlagane urgentne službe bi bile tako potrebne tudi v primeru nedavnega medvrstniškega nasilja v Novem mestu. Urgentna služba bi lahko ocenila, kaj je bilo z otrokom narobe, da bi razumeli, za kaj je šlo, preden določimo krivca. Službe bi v nadaljevanju lahko posegle tudi v otrokovo domače okolje in pomagale družini, je dejala. Dopolniti pa je treba tudi druge dele sistema, predvsem na področju interneta, je poudarila.

Preberi še Nasilje na šoli v Novem mestu: policija bo ovadila dva dijaka

Direktorica Vzgojnega zavoda Planina Leonida Zalokar je dejala, da bo zadovoljna, ko se bo kaj naredilo. Ob tem je spomnila, da so zavodi obsežno raziskavo naredili že leta 2010. Zavodi so podali tudi priporočila in predloge dopolnitev oz. sprememb zakonodaje. Obljubila je, da bo "težila k temu, da se bo kaj premaknilo". Ker si nihče ne upa nič prepovedati, zahtevati in omejiti, dobimo "podivjane mladostnike". Zato je po njenem mnenju treba spremeniti ideologijo, mentaliteto in redefinirati starševstvo.

Leonida Zalokar
Leonida Zalokar FOTO: Aljoša Kravanja

S problematičnim otrokom obiskali 20 različnih strokovnjakov

Sestanka se je udeležila tudi Aleksandra Branke, mamica otroka, ki je že pri treh letih kazal problematične čustvene in vedenjske vzorce. "Tako se je začela 12 let dolga agonija, kjer si nas je sistem dobesedno podajal," je dejala. Obiskali so 20 različnih strokovnjakov, preden je otrok, ko je bil star 16 let, prišel v strukturirano obravnavo in začel spreminjati.

Tako predlaga pripravo seznama vzorcev problematičnega vedenja, na podlagi katerih bi družina prešla v opazovanje. Ko pride do akutnega stanja pa se mora na sistemski ravni vzpostaviti celostna obravnava.

V mesecu dni se bo skupina po besedah Švab sestala ponovno in določila prioritete.

nevarno vedenje mladostnikov medresorska skupina urgentna služba nasilje med vrstniki Vlada RS
Naslednji članek

Novela gradbenega zakona: legalizacija črnih gradenj, zgrajenih do leta 2017

Naslednji članek

Milijon odmerkov cepiva za zaščito pred boleznijo modrikastega jezika

SORODNI ČLANKI

Psihopatske poteze od malih nog: mali odstotek otrok, ki je izjemno nevaren

Kače v poslovnih oblačilih: trpinčenje sodelavcev in milijarda evrov gospodarske škode

Pri nas okoli 15.000 psihopatov: 'Upremo se jim lahko le po psihopatsko'

KOMENTARJI (73)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Panter 63
19. 09. 2025 19.46
Če kaj probaš takoj grozijo s odvetniki. Takšne imamo.
ODGOVORI
0 0
kapetan
19. 09. 2025 19.45
Svoje čase smo jih dobili od starega z šibo za neumnosti. Danes da samo kaj takega pomisliš je nadilje v družini, csd in staršu prepoved približevanja. Kaj ni jasnega. Tak kot je sistem take lahko vzgajamo otroke. Na grobo, moje ubogajo a tako to gre...
ODGOVORI
0 0
marhi
19. 09. 2025 19.41
+3
Seveda si nihče ne upa, če pa se bojijo da bo CSD na vrata potrkala
ODGOVORI
4 1
Mekenzi
19. 09. 2025 19.40
+3
Pravna drzava, Slovenija. 😜😜😭😭😭😭🇸🇮
ODGOVORI
3 0
PoldeVeliki
19. 09. 2025 19.40
+4
lAHKO BI NAPISALI IME IN PRIIMEK 19 LETNIKAK ATERI JE POLNOLETEN IN ODGOVARJA KOT ODRASEL.
ODGOVORI
4 0
čebelinko
19. 09. 2025 19.40
+6
Problemi se začnejo doma. Nekateri starši preprosto niso vredni tega naziva, ker še za sebe ne znajo skrbeti. Otroke pa vzgajajo socialna omrežja in ulica. Učitelji pa tudi nič ne smejo, ker imajo takoj starše z odvetniki na grbi. Tako daleč so šli s to permisivno vzgojo, da so celo generacijo otrok zafurali.
ODGOVORI
6 0
LeviTUMOR
19. 09. 2025 19.39
+6
V primeru balkanca ne rabiš nobene ocene, tam je vse jasno od samega starta. "povsod zraven, nikoli nic krivi" se glasi njihov moto. Ce pa kej rečeš, si pa prec rasist, ksenofobija, nestrpnez...
ODGOVORI
8 2
Rains
19. 09. 2025 19.38
+9
"Ker si nihče ne upa nič prepovedati in omejiti, dobimo podivjane mladostnike" ... točno tako. Bolj preprosto rečeno ne more biti!
ODGOVORI
9 0
manga
19. 09. 2025 19.36
+11
V praksi je edino učunkovito pravilo za takšne nasilneže POLOMITI ju je treba.Ne pa babje komisije in podobne bedarije.
ODGOVORI
11 0
Ramzess
19. 09. 2025 19.35
-1
Kdo in kako bo določal kateri otrok ima nevarnom ali nasilno vedenje, tukaj je razlika, in kako bodo obravnavani, da ne bodo živeli z žigom in obsodbo vnaprej (Urgentna služba bi lahko ocenila, kaj je bilo z otrokom narobe, da bi razumeli, za kaj je šlo, preden določimo krivca.), čemur se ne bodo mogli izogniti. Vse bo vplivalo tudi na družino. Kako se bodo izogibali zlorabam tega sistema, da ne bodo tja poslani napačni otroci.
ODGOVORI
1 2
rogla
19. 09. 2025 19.34
+13
Dokler bo permisivna vzgoja "živa", bo čedalje slabše!
ODGOVORI
13 0
manga
19. 09. 2025 19.34
+10
Zakaj se ne napiše nikjer da sta pretepača dva mlada Albančka iz Krškega ?
ODGOVORI
10 0
tali?ni tom
19. 09. 2025 19.34
+7
pa še starše zraven obravnavat.narod je podivjal do konca,staro in mlado,pa če se še tako zavija v celofan.telefoni in nakzupovalni centri,to sta dva glavna vira zla te iztirjene družbe.
ODGOVORI
7 0
NotMe
19. 09. 2025 19.28
+10
Edina pomoč, ki jo rabijo, sta dve leti v zaprti komuni, 8 ur dela in učenja, 8 ur spanja, 8 ur športa in branja.
ODGOVORI
10 0
medŠihtom
19. 09. 2025 19.27
+1
končno bodo nekaj naredili na slepo po vzoru iz tujine. sem prepričan da bo garantirano delovalo bolje kot če se "stroka" par let intenzivno ukvarja z predmetno zadevo. priporočam isti način za celotno zakonodajo in delo javnega sektorja. na volitvah rabimo neko ga ki bo imel samo eno točko programa - slepo kopiranje nemškega sistema. a ste takoj pomislili na tisti volilni program z eno "slepo" točko "sam da ni janša", hahahahahaha. no, ne.
ODGOVORI
1 0
Pacient2
19. 09. 2025 19.27
+2
Desni tepe otroke levi mu da keš da si kupi drogo. Mi smo zablujena generacija
ODGOVORI
5 3
DIKLOVE
19. 09. 2025 19.27
+15
Na posnetku sta 2 šiiptarja napadla Slovenca.
ODGOVORI
15 0
juventina10
19. 09. 2025 19.26
+11
ali veste,kako deluje japonski sistem šolanja?najprej 3 leta brez ocen,učijo pa jih lepega vedenja,ročnih spretnosti,gospodinjskih opravil,priprava hrane,pospravljanje,vrtnarjenja.se pravi učijo jih življenja,šele kasneje pride na vrsto matematika in vse ostalo.
ODGOVORI
12 1
Huki
19. 09. 2025 19.39
+3
S tem, da se starši strinjajo. V Sloveniji bi zagnali cel halo. Tam je kultura drugače zakoreninjena. Pri nas se je kultura in družba razgubila.
ODGOVORI
3 0
ZIPPO
19. 09. 2025 19.22
+14
Palica je edini način,ne pa debatiranje.
ODGOVORI
14 0
ArkaMast
19. 09. 2025 19.13
+12
Naš pa že ne.
ODGOVORI
12 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256