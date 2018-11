Otroke hoteli izpisati iz NK Koper, ena od mater naj bi ostala brez službe

Koprski župan Boris Popovič naj bi namreč zahteval, da jo Gašpar Gašpar Mišič - tedaj še kot direktor koprske Marjetice - odstavi s položaja, ker je njen sin zapustil klub in odšel v Olimpijo. Pravi, da so bili pritiski bili zelo hudi, zaradi česar je bila na bolniški štiri mesece, nato pa kar sama dala odpoved.

Pečarjevo so že takoj naslednji dan preselili v drugo pisarno, ji vzeli večji del dela in - kot pravi - najverjetneje čakali na njeno "morebitno napako". A je na koncu - letos poleti - odpoved dala sama.

Po več mesecih je Pečarjeva svoj molk zdaj prekinila. Po njenih besedah zgodba sega v maj 2017. "Takrat sem so se pojavile govorice, da naj bi moj sin zapustil nogometni klub Koper," pravi. Županov svetovalec jo je obiskal na delovnem mestu - v koprski Marjetici, češ da želi župan govoriti z njo. V prostorih nogometnega kluba so se nato res sestali, kjer so jo prepričevali, naj sin ostane v Kopru, da so pogoji za razvoj odlični, a je vztrajala pri svojem: "Takrat sem županu povedala, da kljub vsemu želim sinu uresničiti sanje in potem je župan odgovoril, da v kolikor gre sin v Ljubljano, ne bo ostalo samo pri tem."

To pa naj ne bi bil osamljen primer - šikaniranj zaradi otrokovih želja po odhodu iz kluba naj bi bilo več. Janja Pristav je tri sinove vpisala v nogometno šolo. Danes v Kopru trenira le še eden. "Dva sinova sta čez noč naenkrat postala nezaželjena - čim so prihajale ponudbe iz raznoraznih klubov, kot sta Olimpija in Domžale," razlaga Pristavova.

Čez noč so jim vzeli sanje, pravi - takšna je bila praksa in očitno je bilo vse bolj pomembno od želja 15-letnikov. "Sporočili so menedžerju in potem smo prejeli njegov klic domov, da fant naj ne prihaja več v klub," še razlaga. Njena sinova danes igrata drugje, spomini na matični klub pa so tako vse prej kot lepi.