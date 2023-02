1100 evrov neto zasluži učiteljica začetnica, ki na osnovni šoli razredni pouk poučuje 22 otrok. Stroka opozarja, da je mladi kader tisti, ki ga je še posebej v šolstvu težko dobiti, saj so plače prenizke. Z novim plačnim sistemom v javnem sektorju vlada želi izboljšati plače, privabiti mlade, hkrati pa prevetriti sistem napredovanj in nagrajevanj, kar v šolah sicer pozdravljajo, ne strinjajo pa se, da se napredovanje in nagrajevanje do začetka novega plačnega sistema zaustavi.

Koliko bi plačali osebo, ki vašega otroka uči vse od računanja, pisanja, branja, bontona, tujih jezikov in z njim preživi vsaj sedem ur na dan? Zagotovo ste si zamislili višjo vsoto, kot je 50 evrov na mesec. 26-letna Anita Peršič dve leti na OŠ Metlika poučuje razredni pouk. Njen razred šteje 22 učencev. Prvič bo lahko napredovala po treh letih dela. "Odločili smo se za poklic z veseljem, vsaj jaz rada grem v službo. Ampak neka zunanja motivacija mora biti, neka spodbuda, pohvala ... Tudi najboljši učenec potrebuje pohvalo, nagrado," pojasnjuje. Učiteljica športne vzgoje Mojca Vraničar poučuje že skoraj 30 let. V teh letih je napredovala za pet razredov in dosegla najvišji naziv, kar je tudi največ, kar lahko doseže. Koliko pa se ji je v teh letih zvišala plača? "700 evrov, nič več. Kot začetnik sem začela z 900 evri plače, govorim o neto plači, zdaj si pa lahko izračunate." "Sodelavka mi je rekla, da je v 17 letih, odkar je v službi, napredovala dva razreda in da je razlika v plači 40 evrov. Potem si pa misliš: Dobro, je naziv, ampak ..." dodaja Peršičeva. icon-expand Anita Peršič FOTO: Kanal A Ker so plače prenizke, je skromno tudi zanimanje za poklic učitelja, opozarja ravnateljica šole Željka Janjac. Strinja se, da je treba napredovanje prevetriti, a nikakor ne odpraviti. "V tem šolskem letu smo dvakrat dali razpis, ker je bila nepričakovana bolniška odsotnost in je še vedno. In nismo dobili nobenega učitelja," pripoveduje. "Vse, kar se nam zviša, smo zadovoljni. Nismo pohlepni, daleč od tega. Še vedno čutim zadovoljstvo kot učiteljica," pravi Vraničarjeva. Ravnateljica pa: "Ali gre za kuharja v šoli ali za voznika, ki je zelo prenizko plačan, tudi hišnik, učitelj in v končni fazi tudi ravnatelj. Če se bo nadaljevalo tako, kot je sedaj, bo seveda vse manj in manj interesa." In kdo bo potem učil otroke? V naslednjih desetih letih se bo namreč predvidoma upokojila petina današnjih učiteljev v osnovnih šolah in skoraj tretjina srednješolskih učiteljev.