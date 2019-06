Ker so učencem želeli pomagati z delnim ocenjevanjem, so si na glavo nakopali šolsko inšpekcijo

Na eni od osnovnih šol – katera šola je to, ni pomembno, ker je praksa, ki se je izkazala za sporno, v uporabi tudi marsikje drugje – so se učitelji pri nekaj predmetih odločili, da uvedejo pet- do desetminutne kratke teste, katerih ocene so se nato seštele in otroci so dobili eno skupno oceno, ki so jo učitelji vpisali v redovalnico. "Učitelji so v dobri veri, da olajšajo otrokom delo in učenje in jih spodbudijo k sprotnemu učenju, uvedli 5- do 10-minutne kratke teste, katerih ocene so se seštele in otroci so tako dobili ustno oceno. S tem je bila snov za učenje porazdeljena, delali so sproti in učitelji so imeli več časa za razlago in projektna dela kot v primeru, da pride otrok pred tablo in je vprašan snov četrtine leta in s takšnim načinom preverjanja znanja je potem tudi manj časa za predelavo nove snovi," je dejala mama enega od otrok na tej osnovni šoli.

Se spomnite spraševanja za pluse in minuse? No, takšna delna preverjanja, ki vodijo v eno skupno oceno, niso dovoljena.

A se je starš enega od otrok očitno pritožil na inšpektorat za šolstvo, da ne gre za dovoljeno prakso, inšpektorat je takoj ukrepal in začel preverjati domnevne kršitve, šola pa je nato vse starše obvestila, naj podajo soglasje o tem, ali si želijo, da se ocena njihovega otroka upošteva. V nasprotnem primeru takšna delno pridobljena ocena ne bo več veljavna.

Sankcija zaradi delnega ocenjevanja in hladen tuš za učitelje

Učitelji, ki so z delnim ocenjevanjem želeli otrokom olajšati učenje in jih spodbuditi k bolj sprotnemu učenju, so dobili hladen tuš, ker se niso dosledno držali Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Ta namreč določa minimalno število ocen pri posameznem predmetu, vrsto ocenjevanj (ustno ali pisno), pa tudi postopek vpisa ocen v redovalnico. S pravilnikom žal delno ocenjevanje znanja na podlagi točkovanja določenega dela izdelkov učenca ni skladno oziroma mora učitelj za vsak krajši test dati oceno, ki jo mora vpisati v redovalnico. Sprotna preverjanja na primer s plusi in minusi tako kršijo pravilnik, prav tako pet krajših testov pri naravoslovju ne nadomesti enega daljšega ob koncu določenega učnega poglavja.

Poklicali smo ravnatelja šole, kjer se je zgodila domnevna kršitev. Kot je dejal, so želeli učitelji s to potezo pomagati svojim učencem in jim olajšati učenje, saj je na šoli precej učencev, ki so tujci in imajo težave z razumevanjem slovenskega jezika. V potezi učiteljev ravnatelj ne vidi nič slabega. Kot pravi, so pokazali veliko mero profesionalizma, saj so na prvo mesto dali potrebe otrok. Žal so s tem kršili pravilnik, ki je tudi po njegovem mnenju precej tog in neživljenjski. "Problem je delno ocenjevanje, saj ga pravilnik ne predvideva," je razočaran ravnatelj, ki prizna, da je tudi sam v svoji učiteljski praksi uporabljal delna ocenjevanja. Hkrati se strinja, da se je treba pravilnika držati, a ker je ta že zastarel, zadnjo manjšo posodobitev je namreč doživel leta 2013, ravnatelj skupaj z učitelji razmišlja v smeri, da bi predlagali čim prejšnjo spremembo pravilnika, saj se tudi trend poučevanja spreminja.

Združenje ravnateljev opozarja, da je čas za bolj življenjske inšpektorje

Z njim se strinja tudi predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan, ki opozarja na neskladnost pravilnika. Po eni strani so učitelji sankcionirani, če se približajo učencem in poskušajo razumevanje snovi preverjati po sklopih, po drugi strani pa so dolžni to storiti za učence s prilagoditvami. Po njegovem mnenju je treba učitelje, ki so stopili na stran učencev, pohvaliti in ne kaznovati. Inšpektorjem pa svetuje, naj se vendarle začnejo življenjsko obnašati.

Združenje učiteljev zahteva 'vrnitev' delnega ocenjevanja

Da je čas, da se v pravilnik o ocenjevanju vključi tudi delno ocenjevanje, opozarjajo tudi v Združenju učiteljev, kjer so že pred časom na ministrstvo za izobraževanje naslovili več pobud za spremembo, med njimi tudi za ’vrnitev’ delnega ocenjevanja. Po njihovem mnenju in izkušnjah je smiselno, saj olajšuje otrokom učenje, je naravnano proti kampanjskemu učenju, omogoča boljše ocene in hkrati otroci lažje sledijo nadaljnji snovi. Tudi v združenju opozarjajo, da gre za neskladje v navodilih ministrstva, saj so delno ocenjevanje učitelji dolžni izpolnjevati, če je v interesu otroka – na primer, če ima odločbo in potrebuje učno pomoč, pa drugi strani pa sami tega ne morejo uvesti, če presodijo, da bi bilo v interesu njihovih učencev.