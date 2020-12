Vzroki za kronično bolečino različni, zdravi se jo z različnimi metodami

Tudi če vam dobri možje letos niso nič prinesli, a ste zdravi, ste bogatejši kot precej ljudi. Če pogledamo le kronično bolečino, takšno, ki traja več kot pol leta, samo zaradi nje trpi kar vsak peti Slovenec. Pri večini ta traja več kot eno leto in se pojavlja vsak dan ali vsaj večkrat na teden. V ljubljanskem kliničnem centru že več kot 40 let z različnimi metodami lajšajo in zdravijo kronične bolečine. Najstarejša metoda zdravljenja, ki jo uporabljajo na oddelku Oddelku za terapijo bolečin, je zdravljenje z akupunkturo.

