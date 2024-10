Ker so zapori prenatrpani, bodo zapornike kar izpustili

Povprečna 140-odstotna zasedenost zavodov za prestajanje kazni – najvišja v zgodovini države.

"Prišlo je tako daleč, da smo morali dejansko postelje, ki smo jih že odslužene odslovili, praktično iz 70-ih let, vračati nazaj, jih prebarvati in dejansko dati nazaj v uporabo, določene fitnese oz. prostore za rekreacijo smo spremenili nazaj v zaporniške sobe," pojasnjuje Bojan Majcen, generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Zato uprava predlaga razglasitev zaostrenih varnostnih razmer. Ne le, da so lahko zaporniki predčasno izpuščeni že šest in ne le tri mesece pred iztekom kazni, kar je parlament sprejel prejšnji mesec, zdaj bi lahko prestajanje kazni tudi prekinili.

"Vsi tisti, ki so delali z obsojencem, preverijo in v kolikor ni nikakršnih varnostnih zadržkov, se lahko kazen prekine. Takih oseb bi naj bilo maksimalno v tej fazi do 30," pojasnjuje pravosodna ministrica Andreja Katič.

"Nesistemsko in neposrečeno!" je kritičen docent kazenskega prava, nenaklonjen takšnim ukrepom Miroslav Žaberl. "Če me vprašate, ali lahko to kaj potencialno vpliva na varnost? Lahko. Sploh ob dejstvu, da po eni od raziskav je povratništvo v Sloveniji izjemno visoko, preko 50-procentno."

Da varnost državljanov zaradi teh ukrepov ne bo nič slabša, kot je bila zaradi teh ukrepov tudi v preteklosti, pa zagotavlja Katičeva.

Razmere bo s prostori za 388 zapornikov vsaj nekoliko sprostil nov zapor v ljubljanskih Dobrunjah, a bo zgrajen šele čez leto dni.

In kako je do tako alarmantnih razmer sploh prišlo? Podatki namreč kažejo, da je bila že leta 2014 povprečna zasedenost zaporov 120-odstotna, do česar je kritičen tudi aktualni notranji minister Boštjan Poklukar.

"Slovenski pravosodni sistem je leta in leta zanemarjal področje novih zaporov. Torej vse vlade," opozarja.