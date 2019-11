Ker ni poravnala računa na veterinarski kliniki, so mačko dali na dražbo

A kaj to pomeni za žival? Za Servale naprimer je znano, da zelo slabo prenašajo spremembe, tako okolja kot stanovalcev kot spremembe v rutini. In zagotovo dražba ni pravi način za iskanje novega doma za živo bitje.

"Mačka živi v bloku v Ljubljani v 9. nadstropju, od koder je lastnici le-te padel drug maček, mešanec, katerega je pripeljala na zdravljenje v našo kliniko. Žal lastnica za zdravljenje živali računa ni poravnala. Ker se ni odzvala na številne pozive in opomine, smo morali kot dober gospodar odreagirati... Kljub pobudi izvršiteljice, lastnica ni predložila drugih predmetov za rubež in se ni odzvala ne izvršiteljici in ne naši kliniki."

Živali so lahko predmet zasega

A dejstvo je, da stvarnopravni zakonik živali obravnava kot stvari. Stvar pa je vsak predmet, ki ga človek lahko obvladuje. Zato so živali lahko predmet zasega, prodaje. Vprašanje, ki ostaja je ali bo dodatek "A" k 15. členu stvarnopravnega zakonika, ki se v osnutku zdaj glasi: žival je živo bitje, kaj spremenilo. Kot naprimer, da žival več ne bi mogla biti predmet dražbe. Civilni pravnik Lojze Ude meni da ne, saj potem živali ne bi mogel kupiti niti v trgovini.

''Na nek način je stvar, čeprav je pač ta stvar živo bitje, sej tudi midva sva v skrajni konsekvenci tudi stvar. Tako da, težko si predstavljam, da se bo zadeva kakorkoli drugače rešila kot na pragmatičen način,''pojasnjuje.

Pa bi beseda čuteča spremenila dejstvo, da bi se živali še vedno obravnavale kot stvari?

''Tega pa ne vem. Čisto preprosto povedano, to imam lahko samo svoje mnenje. Kako bi se pa ta razprava končala v naših pravnih krogih in v družbi, bo gotovo stvar, ki bo vzpodbudila kup razprav,''je prepričan Ude.

Ker je žival opredeljena kot premična stvar, se po zakonu o izvršbi lahko rubi. zaenkrat se od živih bitij ne more rubiti le delovna in plemenska živina. Ministrstvo za pravsodje pa odgovarja, da bi bilo po spremembi stvarnopravnega zakonika ob naslednji spremembi zakona o izvršbi vredno razmisliti, da se iz izvršbe izzvzamejo še živali, katerim bi prisilna zamenjava lastnika lahko posegla v njihovo dobrobit in jim povzročila trpljenje, pri čemer opozarjajo, da so z izvršbe že naprimer izzvzeti predmeti, na katere so ljudje navezani. Kot naprimer: poročni prstan, medalje, odličja, vojne spomenice.