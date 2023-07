KERAPOXY EASY DESIGN je dekorativna dvokomponentna epoksidna fugirna masa z zelo nizko stopnjo hlapljivih organskih spojin (HOS) – EMICODE EC1, ki je enostavna za vgradnjo. Primerna je za fugiranje fug širine od 1 do 15 mm, zato je idealna za steklene ali keramične mozaike kot tudi za keramične ploščice in naravni kamen. Lahko se uporabi tudi kot lepilo.

KERAPOXY EASY DESIGN , je na voljo v 40 barvah, ki so enake naboru ULTRACOLOR PLUS in silikonskemu kitu MAPESIL AC , kar omogoča lažjo kombinacijo z njimi. Dodatna, 41. možnost je prosojna/nevtralna – KERAPOXY EASY DESIGN 700, ki je namenjena mešanju s kovinskimi bleščicami MAPEGLITTER .

KERAPOXY EASY DESIGN , je najboljša kombinacija kot lepilo in fugirna masa pri vgradnji steklenih mozaikov, še posebej na izpostavljenih površinah, kot so plavalni bazeni, turške savne, kadi v toplicah ali wellnessih.

Bistvene lastnosti površin, zafugiranih s KERAPOXY EASY DESIGN , so enotna in enakomerna barva fug, skoraj ni videti razlike pri mokri ali suhi podlagi, enostavno vzdrževanje in trajnost.

Glavne prednosti za končnega uporabnika in projektanta/arhitekta:

- fina, gladka in zaprta površina

- nevpojna površina, kemična odpornost, enostavno čiščenje – vzdrževanje, higienična, odlične mehanske lastnosti, trajnost

- enakomerna barva

- razširjena barvna paleta: na voljo je 41 barv

- izvedba dodatnih estetskih kombinacij z dodajanjem kovinskih bleščic MAPEGLITTER ali prahu MAPECOLOR METALLIC

- tudi za najbolj zahtevne izvedbe: javne ali stanovanjske površine, plavalne bazene in wellness centre, kuhinje, prostori s pripravo ali predelavo hrane ...

POTRJENA KAKOVOST

KERAPOXY EASY DESIGN izpolnjuje zahteve, podane v harmoniziranem evropskem standardu SIST EN 13888 kot fugirna masa na osnovi reakcijskih smol (oznaka RG) ter kot izboljšano lepilo na osnovi reakcijskih smol brez lezenja na navpičnih površinah z oznako R2T po SIST EN12004.

Lahko se uporabi kot lepilo in/ali fugirna masa na talnih in stenskih površinah ter delovnih pultih v prostorih, kjer je zahteva po uporabi sistema HACCP, kot je določeno v Evropski direktivi št. 852/2004 za zagotavljanje higiene živil. Kot dodatno potrdilo pa je bil izvedeni test v neodvisnem laboratoriju v Združenem kraljestvu Industial Microbiological Services Ltd. skladen s standardom ISO 22196:2011, da fugirna masa ščiti pred razvojem in širjenjem mikroorganizmov.

VGRADNJA – ENOSTAVNEJE NE MORE BITI

Za vgradnjo je optimalna temperatura med 20 C in 25 C. Nikakor pa ne sme biti manj kot 12 C, kar še posebej velja za podlago, saj se pri nižjih temperaturah kemična reakcija ustavi. KERAPOXY EASY DESIGN je na voljo v 3 kg vedru, ki vsebuje obe komponenti. Tako sta preprečena možnost napačnega mešalnega razmerja in zmanjšana količina odpadka. Obe komponenti je treba zmešati med seboj z električnim mešalnikom z nizkimi obrati. Po potrebi se nato doda še kovinske bleščice MAPEGLITTER ali prah MAPECOLOR METALLIC in spet premeša. Tako pripravljen KERAPOXY EASY DESIGN je treba vgraditi v roku 45 min (pri 23 C).

Nanos na podlago je najenostavnejši z Mapei gumirano lopatico za fugiranje diagonalno na smer fug. Nato z gumijasto lopatico s površine odstranimo odvečno oz. preostalo fugirno maso. Čiščenje površin izvedemo z Mapei celulozno gobo, ki jo med čiščenjem čim večkrat operemo. Namig: za lažje čiščenje površine navlažimo s čisto vodo ter uporabljamo dva vedra, enega za umazano in drugega za čisto vodo. Čiščenje je treba opraviti v času, ko je KERAPOXY EASY DESIGN še svež oz. nikakor pozneje kot 60 minut po vgradnji. Za večje površine in hitrejše čiščenje, še posebej na strukturiranih/grobih površinah, lahko uporabimo namenske čistilne filce – bele (npr. Scotch-Brite).

Končno čiščenje se lahko opravi z namenskim čistilom ULTRACARE KERAPOXY CLEANER, ki ga lahko uporabimo že pri čiščenju sveže fugirne mase (odstranimo ga po 5 minutah s čisto vodo) ali pa naslednji dan (lahko ga pustimo delovati do 20 min pred pranjem).