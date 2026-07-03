Kerinov Grm: Občina Krško predlaga status varnostno tveganega območja

Ustrezno se, zagotavljajo, odzivajo in preverjajo tudi pogoje za vzpostavitev varnostno tveganih območij na podlagi določil zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti.

Kot so zapisali, ob vsakem zaznanem odstopanju oziroma poslabšanju izvajajo "ciljno usmerjene policijske naloge z namenom preprečevanja kaznivih dejanj, odkrivanja storilcev in zagotavljanja javnega reda ter varnosti".

"Zagotavljamo, da bomo nadaljevali z odločnim, zakonitim in strokovnim delovanjem ter v dialogu z lokalnimi skupnostmi iskali rešitve, ki bodo učinkovite, sorazmerne in za prebivalce čim manj obremenjujoče. Varnost ljudi ostaja naša prednostna naloga," so zapisali.

Krške občina je predlog, da se Kerinov Grm določi za območje varnostnega tveganja, podala zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, vključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru. Nazadnje je v ponedeljek zagorelo na njivah v neposredni bližini naselja. Po poročanju Slovenskih novic je zagorel hektar pšenice in dva hektarja strnišča ter 20 velikih bal slame.