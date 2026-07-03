Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kerinov Grm: Občina Krško predlaga status varnostno tveganega območja

Krško, 03. 07. 2026 15.10 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Naselje Kerinov Grm

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto bodo proučili predlog Mestne občine Krško, da se območje romskega naselja Kerinov Grm določi kot varnostno tvegano območje. Tudi sicer spremljajo varnostno stanje na posameznih območjih in prilagajo svoje ukrepe, so navedli v odzivu na pobudo občine.

Kot so zapisali, ob vsakem zaznanem odstopanju oziroma poslabšanju izvajajo "ciljno usmerjene policijske naloge z namenom preprečevanja kaznivih dejanj, odkrivanja storilcev in zagotavljanja javnega reda ter varnosti".

Ustrezno se, zagotavljajo, odzivajo in preverjajo tudi pogoje za vzpostavitev varnostno tveganih območij na podlagi določil zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti.

Policija
Policija
FOTO: Shutterstock

"Zagotavljamo, da bomo nadaljevali z odločnim, zakonitim in strokovnim delovanjem ter v dialogu z lokalnimi skupnostmi iskali rešitve, ki bodo učinkovite, sorazmerne in za prebivalce čim manj obremenjujoče. Varnost ljudi ostaja naša prednostna naloga," so zapisali.

Krške občina je predlog, da se Kerinov Grm določi za območje varnostnega tveganja, podala zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, vključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru. Nazadnje je v ponedeljek zagorelo na njivah v neposredni bližini naselja. Po poročanju Slovenskih novic je zagorel hektar pšenice in dva hektarja strnišča ter 20 velikih bal slame.

Kerinov Grm Krško policija varnost
24ur.com Zunanje ministrstvo v luči zaostrovanja razmer v Izraelu svetuje previdnost
24ur.com Varnostne razmere v Sloveniji stabilne, opozorila ob uporabi pirotehnike
24ur.com Policija Dobruško vas razglasila za varnostno tvegano območje
24ur.com Notranji minister obsoja grožnje Fursu, Policiji izdal nove usmeritve
24ur.com Hišna preiskava v romskem naselju: zasegli plinsko pištolo in gumijevko
24ur.com Metelkova: varnostno tvegano območje?
24ur.com Policija zaradi porasta kriminalitete kar za 14 odstotkov poostruje nadzor
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
zadovoljna
Portal
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Tako je Georgina podprla Ronalda ob rekordu
Tako je Georgina podprla Ronalda ob rekordu
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Kako sta slavni dvojčici ustvarili eno najbolj zaželenih luksuznih znamk na svetu?
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Jim Morrison in teorije zarote, ki ne izginejo niti 55 let po njegovi smrti
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763