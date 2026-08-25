Kerinov Grm z 12 požari v treh mesecih, območje za zdaj še ne bo tvegano

Požari na območju Kerinovega Grma so se začeli ob začetku poletja. Konec junija so si ga ogledali predstavniki ministrstva za notranje zadeve, policije in občine ter med drugim govorili o tem, kako požare preprečiti. Pred enim tednom so z Mestne občine Krško znova opozorili na problematiko.

Na Policijski upravi Novo mesto pravijo, da je policija od junija na območju Kerinovega Grma obravnavala 12 požarov, medtem ko jih je bilo v istem obdobju na območju celotne Policijske postaje Krško skupno 21.

V dveh od 12 primerov požarov v okolici Kerinovega Grma je šlo za večjo škodo, zato ju policija obravnava kot kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari. V obeh primerih sta požiga osumljena otroka, zaradi česar bo na pristojno okrožno tožilstvo podano zgolj poročilo. Hkrati zbirajo obvestila glede suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe za njune skrbnike, so navedli.

V ostalih 10 primerih je po navedbah policije nastala manjša škoda oz. so lastniki ocenili, da škode ni bilo. Šlo je namreč za zažige smeti ali majhnih površin travinja in strnišč. "V teh primerih se požari obravnavajo kot prekrški po zakonu o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. V petih primerih so policisti kršitelju izdali plačilni nalog, v petih pa kršitelja ni bilo mogoče ugotoviti oz. še zbiramo obvestila za pridobitev podatkov o kršiteljih," so navedli.