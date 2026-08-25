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Kerinov Grm z 12 požari v treh mesecih, območje za zdaj še ne bo tvegano

Krško, 25. 08. 2026 17.34 pred 55 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Naselje Kerinov Grm

Policisti so na območju romskega naselja Kerinov Grm od junija obravnavali 12 požarov, kar je skoraj polovica vseh na območju krške policijske postaje. Tudi sicer je naselje nadpovprečno varnostno obremenjeno, vseeno pa za zdaj ne bo razglašeno za varnostno tvegano območje, pravijo na policiji. Občina opozarja na omejenost svojih pooblastil.

Požari na območju Kerinovega Grma so se začeli ob začetku poletja. Konec junija so si ga ogledali predstavniki ministrstva za notranje zadeve, policije in občine ter med drugim govorili o tem, kako požare preprečiti. Pred enim tednom so z Mestne občine Krško znova opozorili na problematiko.

Na Policijski upravi Novo mesto pravijo, da je policija od junija na območju Kerinovega Grma obravnavala 12 požarov, medtem ko jih je bilo v istem obdobju na območju celotne Policijske postaje Krško skupno 21.

V dveh od 12 primerov požarov v okolici Kerinovega Grma je šlo za večjo škodo, zato ju policija obravnava kot kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari. V obeh primerih sta požiga osumljena otroka, zaradi česar bo na pristojno okrožno tožilstvo podano zgolj poročilo. Hkrati zbirajo obvestila glede suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe za njune skrbnike, so navedli.

V ostalih 10 primerih je po navedbah policije nastala manjša škoda oz. so lastniki ocenili, da škode ni bilo. Šlo je namreč za zažige smeti ali majhnih površin travinja in strnišč. "V teh primerih se požari obravnavajo kot prekrški po zakonu o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. V petih primerih so policisti kršitelju izdali plačilni nalog, v petih pa kršitelja ni bilo mogoče ugotoviti oz. še zbiramo obvestila za pridobitev podatkov o kršiteljih," so navedli.

Policija
Policija
FOTO: Shutterstock

Na Mestni občini Krško so medtem v že omenjenem odzivu pred enim tednom zapisali, da so občani kritični zaradi neodzivnosti. To so sicer na občini zanikali, dodali pa so tudi, da ima občina pri tem omejena pooblastila. "Občina ne more sama reševati problema kriminalitete, ponavljajočih se kršitev javnega reda in mira ter ravnanj posameznikov, ki zavestno povzročajo škodo. Lahko le opozarja, poziva, povezuje institucije, pomaga pri zagotavljanju varnosti in opreme, sodeluje s policijo, gasilci in državnimi institucijami. In to tudi počnemo. Ne moremo pa nadomeščati policije, tožilstva, sodišč in drugih državnih organov, ki imajo zakonska pooblastila za pregon in sankcioniranje protipravnih ravnanj," so zapisali.

V začetku julija je sicer občina predlagala, da se območje Kerinovega Grma razglasi za območje varnostnega tveganja.

Na policiji na podlagi opravljene varnostne ocene sicer ugotavljajo, da je naselje nadpovprečno obremenjeno z varnostnimi pojavi, kot so kazniva dejanja, kršitve javnega reda in miru, požari oz. požigi ter prekrški, ki so povezani s prekomernim obremenjevanjem okolja. Policija ga zato upravičeno obravnava kot varnostno obremenjeno območje in na njem izvaja povečan obseg represivnih in preventivnih aktivnosti, so navedli. Vseeno pa "na podlagi opravljene varnostne ocene ocenjujemo, da trenutno stanje varnosti ne izkazuje potrebe po ustanovitvi varnostno tveganega območja".

Ob tem so zagotovili, da bo policija nadaljevala "z odločnim, zakonitim in strokovnim delovanjem ter v dialogu z lokalnimi skupnostmi iskala rešitve, ki bodo učinkovite, sorazmerne in za prebivalce čim manj obremenjujoče".

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LukaS8
25. 08. 2026 18.23
Jaz ne rezumem, da so okoliški ljudje tako pasivni. Hitro bi se nehali požari, ko bi ena ali dve bajturini zagoreli..
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0 0
Hudi časi
25. 08. 2026 17.59
Dokler nihče ne umre, ni ni tvegano.
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