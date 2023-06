Keysoff Posebna razprodaja: Microsoft Office 2021 za samo 26,25 €!

Če morate posodobiti Office na enem računalniku, lahko zdaj v Keysoffovi razprodaji sredi leta Office 2021 dobite za samo 26,25 € . Če ga hočete deliti z družino in prijatelji, pa lahko kupite paket več ključev in Office 2021 dobite za samo 13,85 € . To je najugodnejša ponudba. Če uporabljate Mac, lahko kupite doživljenjsko licenco za Microsoft Office Home & Business 2021 za samo 28,99 € . Operacijski sistem je ključen, da računalnik deluje varno in zanesljivo. Windows 10 Pro lahko na Keysoffu dobite že za 6,22 €/računalnik in ga brezplačno posodobite na Windows 11 Pro.

Kupite Windows OS in Microsoft Office po neprekosljivih cenah!

- Microsoft Office 2021 Pro - 26.25€ l

- Office 2021 Home and Business for Mac - 28.99€

- Windows 11 Pro CD-KEY 1 PC - 10.45€

- Windows 10 Professional (32/64 Bit) 1 PC - 7.35€

- 2X Office 2021 Pro Plus Keys Pack - 41.25€ (samo 20,62 €/ključ)

- Office 2021 Professional Plus / 5 PCs - 69.25€ (13,85 €/računalnik)

- Windows 10 Professional (32/64 Bit) (2 PC) - 12.45€ (6,22 €/računalnik)

- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package - 34.99€ (koda: VZK62)

- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package - 31.99€ (koda: VZK62)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100-odstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.