KGZS po vdoru v osebne evidence opozarja na tveganja za kmete

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) predvideva, da je bilo pri nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov skoraj 900.000 prebivalcev - med njimi tudi večina izmed njihovih 110.000 članov - na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ogroženih več podatkovnih zbirk.

"Registri, ki jih vodi uprava (register kmetijskih gospodarstev, register rejnih živali, register fitofarmacevtskih sredstev, register prejemnikov subvencij), so ključni za določanje upravičenosti do neposrednih plačil in ukrepov razvoja podeželja. Vdor v te evidence lahko povzroči resne motnje pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike," so zapisali.

Po oceni predsednika KGZS Jožeta Podgorška se ta problematika obravnava preveč površno glede na resne posledice, ki jih lahko povzroči. "Zaradi povezanosti podatkovnih baz med upravo, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obstaja nevarnost, da bi lahko nepooblaščene osebe dostopale do osebnih podatkov ali jih celo spreminjale," je opozoril.

Po mnenju zbornice lahko vdor povzroči zastoj v delovanju podatkovnih baz, s čimer je neposredno ogrožena sledljivost in zakonitost prometa z živili živalskega in rastlinskega izvora. "Možno je tudi, da bo onemogočena izdaja veterinarskih spričeval in izvoznih dovoljenj, da bo prišlo do zadržanja pošiljk na mejah, izgube zaupanja trgovinskih partnerjev, neveljavnosti certifikatov ter motenj v notranjem prometu z blagom," so zapisali.

Če bi Evropska komisija ugotovila sistemske pomanjkljivosti v sistemu upravljanja in kontrole, bi to lahko povzročilo finančne popravke, kar bi pomenilo neposredno izgubo sredstev za državni proračun.