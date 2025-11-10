Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

KGZS po vdoru v osebne evidence opozarja na tveganja za kmete

Ljubljana, 10. 11. 2025 13.54 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije opozarja, da je pri nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov na upravi za varno hrano prišlo do več resnih tveganj za kmete, med drugim do možnosti kraje identitete, zlorabe pri oddaji vlog in finančne goljufije v imenu kmetov. Člane pozivajo k previdnosti, pristojne institucije pa k takojšnjemu ukrepanju.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) predvideva, da je bilo pri nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov skoraj 900.000 prebivalcev - med njimi tudi večina izmed njihovih 110.000 članov - na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ogroženih več podatkovnih zbirk.

"Registri, ki jih vodi uprava (register kmetijskih gospodarstev, register rejnih živali, register fitofarmacevtskih sredstev, register prejemnikov subvencij), so ključni za določanje upravičenosti do neposrednih plačil in ukrepov razvoja podeželja. Vdor v te evidence lahko povzroči resne motnje pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike," so zapisali. 

Po oceni predsednika KGZS Jožeta Podgorška se ta problematika obravnava preveč površno glede na resne posledice, ki jih lahko povzroči. "Zaradi povezanosti podatkovnih baz med upravo, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obstaja nevarnost, da bi lahko nepooblaščene osebe dostopale do osebnih podatkov ali jih celo spreminjale," je opozoril.

Po mnenju zbornice lahko vdor povzroči zastoj v delovanju podatkovnih baz, s čimer je neposredno ogrožena sledljivost in zakonitost prometa z živili živalskega in rastlinskega izvora. "Možno je tudi, da bo onemogočena izdaja veterinarskih spričeval in izvoznih dovoljenj, da bo prišlo do zadržanja pošiljk na mejah, izgube zaupanja trgovinskih partnerjev, neveljavnosti certifikatov ter motenj v notranjem prometu z blagom," so zapisali.

Če bi Evropska komisija ugotovila sistemske pomanjkljivosti v sistemu upravljanja in kontrole, bi to lahko povzročilo finančne popravke, kar bi pomenilo neposredno izgubo sredstev za državni proračun.

Na KGZS opozarjajo, da so bili izpostavljeni osebni podatki večine njihovih članov (slika je simbolična).
Na KGZS opozarjajo, da so bili izpostavljeni osebni podatki večine njihovih članov (slika je simbolična). FOTO: Bobo

KGZS člane poziva, naj osebnih podatkov ne delijo po telefonu in elektronski pošti in naj bodo posebej previdni pri spletnem nakupovanju. Za člane so pripravili spletni obrazec, s katerim lahko upravo za varno hrano zaprosijo za informacije o obdelavi osebnih podatkov, omejitev obdelave ali izbris podatkov, če za njihovo obdelavo ni več zakonite podlage.

Kot so še zapisali, lahko kmetje zahtevajo tudi obvestilo o kršitvi, če je bila ogrožena njihova zasebnost. Poleg tega imajo možnost vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu ter uveljavljanja pravice do odškodnine, če so zaradi razkritja utrpeli materialno ali nematerialno škodo.

Pristojne organe pozivajo k uvedbi dodatnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje kraje identitete, takojšnji izvedbi neodvisne revizije informacijskih sistemov in podatkovnih baz, okrepitvi varnostnih protokolov ter nadzoru dostopa, pripravi kriznega načrta za primer ponovnih incidentov, obveščanju upravičencev in deležnikov o zaščitnih ukrepih ter pripravi poročila za Evropsko komisijo o sprejetih korektivnih ukrepih.

Uprava za varno hrano je javnost o nepooblaščenem dostopu do podatkov obvestila v četrtek, v petek pa je s položaja odstopila direktorica uprave Vida Znoj. Inšpekcijski postopek je medtem še v teku. Vrsta ranljivosti je že znana, a je v uradu informacijskega pooblaščenca v petek še niso razkrili. So pa sporočili, da ni znamenj, da bi bili nezakonito pridobljeni osebni podatki zlorabljeni.

Preberi še Odstopila generalna direktorica uprave za varno hrano
kmeti evidence kgzs uprava za varno hrano
Naslednji članek

Raščan in Kovačič v zadevi Delo revije pravnomočno obsojena

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
10. 11. 2025 14.08
+2
Bodo žrtve obvestili, kot je napisano v zakonu?
ODGOVORI
2 0
TITO50
10. 11. 2025 14.08
-2
Bogati kmetje se bojijo razkritja ogromnih subvencij.
ODGOVORI
0 2
BBcc
10. 11. 2025 14.14
Bogati kmetje delajo po večini samo za stroje. Ne grejo na dopust. Zelo dobra matematika.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330