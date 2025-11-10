KGZS po vdoru v osebne evidence opozarja na tveganja za kmete

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) predvideva, da je bilo pri nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov skoraj 900.000 prebivalcev - med njimi tudi večina izmed njihovih 110.000 članov - na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ogroženih več podatkovnih zbirk.
"Registri, ki jih vodi uprava (register kmetijskih gospodarstev, register rejnih živali, register fitofarmacevtskih sredstev, register prejemnikov subvencij), so ključni za določanje upravičenosti do neposrednih plačil in ukrepov razvoja podeželja. Vdor v te evidence lahko povzroči resne motnje pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike," so zapisali.
Po oceni predsednika KGZS Jožeta Podgorška se ta problematika obravnava preveč površno glede na resne posledice, ki jih lahko povzroči. "Zaradi povezanosti podatkovnih baz med upravo, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obstaja nevarnost, da bi lahko nepooblaščene osebe dostopale do osebnih podatkov ali jih celo spreminjale," je opozoril.
Po mnenju zbornice lahko vdor povzroči zastoj v delovanju podatkovnih baz, s čimer je neposredno ogrožena sledljivost in zakonitost prometa z živili živalskega in rastlinskega izvora. "Možno je tudi, da bo onemogočena izdaja veterinarskih spričeval in izvoznih dovoljenj, da bo prišlo do zadržanja pošiljk na mejah, izgube zaupanja trgovinskih partnerjev, neveljavnosti certifikatov ter motenj v notranjem prometu z blagom," so zapisali.
Če bi Evropska komisija ugotovila sistemske pomanjkljivosti v sistemu upravljanja in kontrole, bi to lahko povzročilo finančne popravke, kar bi pomenilo neposredno izgubo sredstev za državni proračun.
KGZS člane poziva, naj osebnih podatkov ne delijo po telefonu in elektronski pošti in naj bodo posebej previdni pri spletnem nakupovanju. Za člane so pripravili spletni obrazec, s katerim lahko upravo za varno hrano zaprosijo za informacije o obdelavi osebnih podatkov, omejitev obdelave ali izbris podatkov, če za njihovo obdelavo ni več zakonite podlage.
Kot so še zapisali, lahko kmetje zahtevajo tudi obvestilo o kršitvi, če je bila ogrožena njihova zasebnost. Poleg tega imajo možnost vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu ter uveljavljanja pravice do odškodnine, če so zaradi razkritja utrpeli materialno ali nematerialno škodo.
Pristojne organe pozivajo k uvedbi dodatnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje kraje identitete, takojšnji izvedbi neodvisne revizije informacijskih sistemov in podatkovnih baz, okrepitvi varnostnih protokolov ter nadzoru dostopa, pripravi kriznega načrta za primer ponovnih incidentov, obveščanju upravičencev in deležnikov o zaščitnih ukrepih ter pripravi poročila za Evropsko komisijo o sprejetih korektivnih ukrepih.
Uprava za varno hrano je javnost o nepooblaščenem dostopu do podatkov obvestila v četrtek, v petek pa je s položaja odstopila direktorica uprave Vida Znoj. Inšpekcijski postopek je medtem še v teku. Vrsta ranljivosti je že znana, a je v uradu informacijskega pooblaščenca v petek še niso razkrili. So pa sporočili, da ni znamenj, da bi bili nezakonito pridobljeni osebni podatki zlorabljeni.
