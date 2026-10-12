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Kibernetska varnost 2026: Smo pripravljeni na nove digitalne grožnje?

Ljubljana, 12. 10. 2026 09.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Kibernetski napadi, zlorabe podatkov in vse kompleksnejše digitalne grožnje postajajo del vsakdana posameznikov, podjetij in javnih institucij. Ob hitrem razvoju umetne inteligence in vse večji odvisnosti od digitalnih sistemov se zato zastavlja ključno vprašanje: kako zagotoviti varnost in zaupanje v tehnologijo?

Odgovore na aktualne izzive bo iskala konferenca "Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo 2026", ki bo 2. in 3. novembra 2026 potekala v Hotelu Slovenija v Portorožu. Dogodek v organizaciji Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru bo ponovno združil strokovnjake s področja informacijske varnosti, predstavnike gospodarstva, raziskovalce in državne institucije.

Varnost digitalnega okolja danes presega zgolj tehnične rešitve. Organizacije se srečujejo z vprašanji upravljanja tveganj, zaščite občutljivih informacij, zagotavljanja neprekinjenega poslovanja in prilagajanja evropskim regulativnim zahtevam. Pri tem ostaja ključen tudi človeški dejavnik, saj so znanje, odgovornost in pravočasno ukrepanje pomembni elementi učinkovite zaščite. Prav zato bo na konferenci govor tudi o tem, zakaj bo človeška presoja najpomembnejša varnostna kontrola prihodnosti.

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Letošnja konferenca prvič prinaša dvodnevni program, ki bo omogočil še poglobljenejšo obravnavo aktualnih varnostnih vprašanj.

Prvi dan, 2. novembra, bo namenjen praktičnim delavnicam, poglobljeni strokovni razpravi in izmenjavi dobrih praks, na katerih bodo udeleženci spoznavali konkretne pristope k preprečevanju in obvladovanju kibernetskih groženj. Med drugim bodo obravnavani proaktivna obramba na podlagi obveščevalnih podatkov o grožnjah, zaščita industrijskih sistemov ter uporaba umetne inteligence pri upravljanju informacijske varnosti in skladnosti z regulativo.

Osrednji konferenčni dan, 3. novembra, bo ponudil strokovna predavanja in razprave, razdeljene v tri tematske sklope:

- Grožnje, zaznava in aktivna obramba, s poudarkom na prepoznavanju in obvladovanju sodobnih napadov.

- Umetna inteligenca, identiteta, zasebnost in regulativa, ki odpira vprašanja odgovorne uporabe novih tehnologij.

- Kibernetska odpornost, infrastruktura in organizacija, kjer bodo v ospredju zaščita sistemov in pripravljenost na varnostne incidente.

Pomemben del dogodka bo tudi povezovanje teorije in prakse. Prav izmenjava izkušenj med raziskovalci in strokovnjaki iz gospodarstva omogoča razvoj uporabnih rešitev, ki jih organizacije potrebujejo za učinkovito soočanje z digitalnimi tveganji.

Konferenca bo poleg strokovnih vsebin ponudila priložnosti za mreženje, izmenjavo dobrih praks in vzpostavljanje novih sodelovanj.

Kibernetska varnost ni več zgolj vprašanje tehnologije, temveč odgovornost vseh, ki soustvarjamo digitalno okolje.

Pridružite se strokovnjakom v Portorožu in odkrijte, kako lahko z znanjem, sodelovanjem in sodobnimi pristopi gradimo varnejšo digitalno prihodnost.

Več informacij in prijave: https://www.fvv.um.si/konferencaIV2026/


Naročnik oglasne vsebine je Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru.

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Kibernetska varnost 2026 digitalne grožnje konferenca Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo 2026

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