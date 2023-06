Kibernetska varnost v Sloveniji: najvišji znesek oškodovanja znašal 3.000.000

Lani so na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT zabeležili 4123 kibernetskih incidentov oz. 30 odstotkov več kot leto prej. Ponovno prednjačijo phishing napadi, kjer je opazen zasuk k našim pametnim telefonom, saj so SMS-sporočila in aplikacije za hipno sporočanje postala nova vstopna točka za napadalce. V kibernetskem svetu pa je leto zaznamovala vojna v Ukrajini, ki je pokazala, kako pomembna je izmenjava informacij z mednarodno skupnostjo.

icon-expand Število incidentov po letih 2008 – 2022 FOTO: SI-CERT

Lani so v centru SI-CERT obravnavali 1432 phishing incidentov, leta 2021 pa 950. Ravno v tej kategoriji je bila tako ponovno zabeležena največja rast. V zadnjih letih se kaže jasen trend, da se nevarnosti selijo na pametne telefone v obliki SMS-sporočil, ki pod pretvezo "preverjanja podatkov", "potrjevanja transakcij" in podobno želijo izvabiti avtentikacijske podatke za dostop do elektronske banke (t. i. smishing).

V največ primerih je bil vektor napada elektronska pošta, velik skok pa je v porastu phishing napadov s SMS sporočili in prek aplikacij za hipno sporočanje.

Od avgusta 2022 pa vse do konca leta je potekal zelo obsežen val phishing napadov na komitente različnih slovenskih bank, katerih cilj je bil pridobiti avtentikacijske podatke za aktiviranje mobilne denarnice. Napadi so potekali po elektronski pošti in sporočilih SMS, tudi v imenu Finančne uprave Republike Slovenije pod krinko vračila davka. Phishing spletne strani so zahtevale vpis telefonske številke, davčne številke, enkratne kode iz sporočila SMS ter številke PIN bančne kartice. S temi podatki so lahko napadalci v imenu žrtve na svojem telefonu aktivirali mobilno denarnico ter prek nje opravljali različne spletne nakupe.

icon-expand Phishing napadi po sektorjih 2022 FOTO: SI-CERT

"Pozornosti tako ne zahteva več le elektronska pošta, kjer nas pred lažnimi sporočili ščitijo zelo dobri filtri na poštnih strežnikih, ampak tudi SMS in druga zasebna sporočila, kjer taka zaščita ne obstaja," opozarjajo na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost. Občuten je tudi porast različnih spletnih prevar, katerih cilj je od uporabnikov pridobiti podatke kreditne kartice, npr. prevara s skrito naročnino, lažne spletne trgovine ipd. Povprečno oškodovanje pri zlorabi kreditne kartice prek phishing napada, ki smo ga v letu 2022 zabeležili na SI-CERT, je znašalo 3400 evrov. Najvišji zabeleženi znesek oškodovanja je znašal 3 milijone Na področju zlonamerne kode so v preteklem letu prednjačili trojanski konji, specializirani za krajo podatkov (shranjena gesla, poverilnice VPN, kriptodenarnice itd.), katerih tarča so bila primarno podjetja. "Na SI-CERT smo lani obravnavali 278 primerov trojanskih konjev vrste t. i. infostealer, leta 2021 pa 171," so zapisali v poročilu. Trojanski konji se najpogosteje širijo v obliki priponk elektronske pošte s sporočili, ki želijo naslovnika prepričati, da nanjo klikne in s tem nevede v računalnik namesti zlonamerno kodo. Lažna sporočila, tudi s pomočjo orodij umetne inteligence, postajajo čedalje prepričljivejša, z različnimi tehnikami pa tudi preslepijo filtre poštnih strežnikov. Taka lažna sporočila običajno predstavljajo prvi korak pri nepooblaščenem dostopu do omrežja podjetja skozi okužbo računalnika enega od zaposlenih.

icon-expand Najvišja oškodovanja FOTO: SI-CERT

Posledica odprtja škodljive priponke je lahko tudi okužba z izsiljevalskim virusom, pri čemer so podjetja bolj izpostavljena kot posamezniki. Po podatkih SI-CERT je bil v preteklem letu v 78 odstotkih vseh obravnavanih incidentih z izsiljevalskimi virusi tarča napada poslovni subjekt. "Vrivanje v poslovno komunikacijo (ang. BEC, business email compromise) je enostavna, a izredno škodljiva oblika kibernetskega napada, ki prav tako cilja na podjetja. Z vdorom v poštni predal napadalci spremljajo komunikacijo v podjetju in ob pošiljanju fakture v njej zamenjajo podatek o bančnem računu in tako preusmerijo nakazilo denarja," še opozarjajo. Zneski oškodovanja so praviloma zelo visoki.

icon-expand Povprečna oškodovanja FOTO: SI-CERT