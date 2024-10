Obsežen kibernetski napad na Mariborsko univerzo

Kot so pojasnili v računalniškem centru, so trenutno delno ali popolnoma nedostopni internet, študentske e-storitve, e-storitve za zaposlene v strokovnih službah, onemogočena je domenska prijava v računalnike v predavalnicah in računalniških učilnicah ter prijava v storitve z digitalno identiteto univerze, prav tako pa ni mogoče uporabljati e-poštnih predalov zaposlenih in ostalih storitev.

Ob tem so študente in zaposlene obvestili, da bodo zunanje storitve, na primer M365 ali Teams, ostale delujoče do preteka veljavnosti seje. V primeru, da uporabniki geslo, uporabljeno pri digitalni identiteti univerze, uporabljajo tudi na drugih storitvah, naj ga tam takoj spremenijo, so še pozvali.