Kibernetski napad na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Sporočilo je prišlo z elektronskega naslova združenja, v zadevi pa je zapisano le Združenje zdravstvenih zavodov.

Tudi samo sporočilo je skopo, saj piše zgolj: "Prosim, glejte prilogo." Klik na prilogo pa prejemnika vodi na več povezav, ki v končni fazi zahtevajo od njega vpis v Microsoftov račun.

Iz združenja so sporočili, da njihovi informatiki zadevo že pregledujejo in rešujejo.