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Slovenija

Kibernetski napad na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Ljubljana, 03. 07. 2026 15.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Heker

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je bilo tarča kibernetskega napada, so sporočili iz združenja. V njihovem imenu je bilo namreč na več naslovov poslano elektronsko sporočilo, ki prejemnika napotuje, naj odpre priponko. "Prosimo, da sporočila ne odpirate in ne klikate na povezave," so sporočili.

Sporočilo je prišlo z elektronskega naslova združenja, v zadevi pa je zapisano le Združenje zdravstvenih zavodov.

Tudi samo sporočilo je skopo, saj piše zgolj: "Prosim, glejte prilogo." Klik na prilogo pa prejemnika vodi na več povezav, ki v končni fazi zahtevajo od njega vpis v Microsoftov račun.

Iz združenja so sporočili, da njihovi informatiki zadevo že pregledujejo in rešujejo.

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