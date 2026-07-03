Kibernetski napad na Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Sporočilo je prišlo z elektronskega naslova združenja, v zadevi pa je zapisano le Združenje zdravstvenih zavodov.
Tudi samo sporočilo je skopo, saj piše zgolj: "Prosim, glejte prilogo." Klik na prilogo pa prejemnika vodi na več povezav, ki v končni fazi zahtevajo od njega vpis v Microsoftov račun.
Iz združenja so sporočili, da njihovi informatiki zadevo že pregledujejo in rešujejo.
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