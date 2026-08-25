Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Kibernetski napad zaprl Hitove igralnice

Nova Gorica , 25. 08. 2026 16.31 pred eno minuto 1 min branja 4

Avtor:
A.K. STA
Hitova igralnica Perla

Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čim prejšnjo vzpostavitev nadaljnjega nemotenega poslovanja. Forenzična digitalna preiskava še poteka.

Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči s ponedeljka na torek. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera, o dogodku so bile takoj obveščene pristojne državne institucije in organi, različni deležniki družbe in zaposleni, so danes sporočili iz družbe.

Perla
Perla
FOTO: Shutterstock

Trenutno so tako zaprte igralnice Perla in Park v Novi Gorici, Casino Drive-in v Šempetru pri Novi Gorici, Mond v Šentilju v Slovenskih goricah, Korona v Kranjski Gori in Casino Fontana v Rogaški Slatini. Vse Hitove hčerinske družbe, vključno s kranjskogorskima igralnima salonoma Casino Larix in Hit Alpinea, medtem delujejo nemoteno.

V teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino incidenta preverjajo informacijski strokovnjaki, so še navedli v družbi. Dodali so, da obveščanje in usklajevanje ukrepov poteka v proaktivnem sodelovanju med strokovnimi ekipami družbe Hit, zunanjimi strokovnjaki ter relevantnimi državnimi organi.

Ker preiskava še poteka, več informacij ne morejo dati.

hit igralnica

V Italiji liter premium dizla prek tri evre: 'To bi moral biti alarm'

24ur.com Vrhovno sodišče tarča kibernetske grožnje
24ur.com Na upravi za zaščito in reševanje kršenje predpisov in nedokončani projekti
24ur.com Kibernetski napad na Univerzo v Mariboru preiskuje tudi Policija
24ur.com Je programska oprema proti kibernetskim napadom, ki jo ima tudi Policija, res pomanjkljiva?
24ur.com Racija v pariških pisarnah Muskovega omrežja X, na Otoku preiskava zaradi Groka
24ur.com Poklukar izdal usmeritve šolam, Policija nadaljuje preiskavo
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
25. 08. 2026 16.53
Pa je zalta kura države zaprla pipvo za en dan a vseeno bo konc meseca drzava zahtevala od HITa procent kot da bi obratovali vse dni. To je ta pohle države.
Odgovori
+1
1 0
NoThreatTank
25. 08. 2026 16.51
Jaz se ne čudim. Glede na digitalno infrastrukturo se čudim da tega ni več.
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
25. 08. 2026 16.48
Sprogramirane mašine pobirajo denar naivnim. Kaj pa ameriška, francoska ruleta, baccarat, black jack.....? se v igrah, ki jih vodi človek lahko zgodi kiber. napad ? Kam nas pelje pohlep ?
Odgovori
-1
0 1
peT99
25. 08. 2026 16.40
Država pa še kar vojake "futra" in plačuje. V naši državi večina ljudi niti ne razume pojma "kibernetski napad". Največje cvetke so takšni "meni nič ne morejo, kar imam imam zavarovano z geslom... " - pa vse ima v elektronski obliki, z enakim geslom, za MFA pa še slišal ni... ampak "je nedotakljiv" 😂🤣
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?
Kdo je lepotica, s katero je Ruben Van Gucht dobil hčerko?
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Vse oči so bile uprte v njena stopala
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
vizita
Portal
Nihče, razen nje, nima takšne diagnoze
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Zaradi spodletele operacije je odšel od doma, pomagali so mu zdravniki v tuji državi
Koliko stresa nosimo v črevesju
Koliko stresa nosimo v črevesju
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
cekin
Portal
Bizaren trik z gotovino in aluminijasto folijo: deluje ali gre le za še en spletni mit?
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
moskisvet
Portal
Lindsey Vonn v Rogličevem dresu: njen naslednji korak po hudi poškodbi
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Vozil je samo 13 km/h. Policist ga je lovil s kolesom in mu napisal kazen
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Nenaden strah pred vožnjo – zakaj se pojavi in kako ga premagati?
Nenaden strah pred vožnjo – zakaj se pojavi in kako ga premagati?
dominvrt
Portal
Pokukajte v dom Julie Roberts: tako je videti brezčasni 'old money' slog, ki osvaja ljubitelje notranjega oblikovanja
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
okusno
Portal
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Ne marate teksture priljubljenega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907