Po valu kibernetskih napadov na trgovce in po Evropi se porajajo vprašanja, kako ranljive so lahko naprave, ki v domu sicer delujejo samodejno, vendar so med seboj povezane in jih lahko upravljamo tudi na daljavo.
Izvršni direktor agencije EU za kibernetsko varnost ENISA Juhan Lepassaar je pred kratkim posvaril, da bi lahko bila naslednja tarča prav gospodinjstva. "Danes so hladilniki, jutri bi lahko bili usmerjevalniki, pojutrišnjem gospodinjski aparati in tako naprej."
Kot smo poročali v četrtek, so bile komore v obratu za proizvodnjo salam, klavnici in hladilnik v eni od trgovin KZ Tolmin tarča kibernetskega napada. Po vdoru v računalniški sistem za upravljanje temperature so neznani storilci spremenili nastavljeno temperaturo in blokirali dostop v sistem. Vse hladilne naprave so takoj odklopili iz sistema in temperaturo na novo nastavili ročno.
"Ob incidentu je pomembno, da se takoj prepreči morebitna škoda, običajno pa je pravi korak tudi izolacija naprave od omrežja," svetujejo tudi pri Si-Certu.
Napadi na hladilnike oziroma belo tehniko so bili do sedaj redki. Njihov namen pa je predvsem motenje proizvodnje in ustvarjanje poslovne škode. "Storilci ponavadi zakrijejo svoj izvor z uporabo VPN ali Tor omrežij, zato je njihova izsleditev otežena, če ne kar nemogoča," o možnostih, da bi ugotovili, kdo stoji za napadi, pravijo na Si-Certu. Takšni napadi se sicer lahko uporabljajo kot del hibridne vojne, dodajajo.
Pri Si-Certu poudarjajo, da morajo vsa podjetja, ki različne naprave nameščajo, poznati dobre prakse zaščite sistemov na omrežju.
Kako se zaščititi?
Obširna digitalizacija je dostop skozi omrežje prinesla vrsti naprav, ne le hladilnikom. Na daljavo lahko nadzorujemo številne naprave in sisteme, opozarjajo na Si-Certu, kjer so pripravili priporočila za zaščito naprav v omrežju. Kaj priporočajo?
SI-CERT (Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost) je slovenski nacionalni center za obravnavo omrežnih incidentov. Deluje pod okriljem Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Njegova glavna naloga je pomoč pri reševanju kibernetskih incidentov, ozaveščanje javnosti o nevarnostih na spletu, izobraževanje o informacijski varnosti ter koordinacija odzivov na napade na slovenska podjetja, vladne ustanove in posameznike.
ENISA je Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (European Union Agency for Cybersecurity). Ustanovljena je bila leta 2004 s sedežem v Grčiji, njen primarni cilj pa je zagotavljanje visoke stopnje skupne kibernetske varnosti po celotni Evropski uniji. Agencija tesno sodeluje z državami članicami in zasebnim sektorjem pri preprečevanju, odkrivanju in odzivanju na kibernetske grožnje ter pomaga pri oblikovanju evropske zakonodaje s področja digitalne varnosti.
Tor (kratica za The Onion Router) je sistem za omrežno usmerjanje, ki omogoča anonimno komunikacijo na internetu. Deluje tako, da promet preusmerja preko večje skupine šifriranih strežnikov po vsem svetu, kar preprečuje sledenje uporabnikovemu geografskemu položaju ali brskalnim navadam. Čeprav ga pogosto uporabljajo novinarji, aktivisti in ljudje, ki želijo zaščititi svojo zasebnost pred nadzorom, ga zaradi zakrivanja sledi zlorabljajo tudi zlonamerni akterji oziroma hekerji pri izvedbi kibernetskih napadov.
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