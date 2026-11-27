Nova tehnologija prinaša večje udobje, a tudi nova tveganja. FOTO: Shutterstock

Po valu kibernetskih napadov na trgovce in po Evropi se porajajo vprašanja, kako ranljive so lahko naprave, ki v domu sicer delujejo samodejno, vendar so med seboj povezane in jih lahko upravljamo tudi na daljavo. Izvršni direktor agencije EU za kibernetsko varnost ENISA Juhan Lepassaar je pred kratkim posvaril, da bi lahko bila naslednja tarča prav gospodinjstva. "Danes so hladilniki, jutri bi lahko bili usmerjevalniki, pojutrišnjem gospodinjski aparati in tako naprej." Kot smo poročali v četrtek, so bile komore v obratu za proizvodnjo salam, klavnici in hladilnik v eni od trgovin KZ Tolmin tarča kibernetskega napada. Po vdoru v računalniški sistem za upravljanje temperature so neznani storilci spremenili nastavljeno temperaturo in blokirali dostop v sistem. Vse hladilne naprave so takoj odklopili iz sistema in temperaturo na novo nastavili ročno.

"Ob incidentu je pomembno, da se takoj prepreči morebitna škoda, običajno pa je pravi korak tudi izolacija naprave od omrežja," svetujejo tudi pri Si-Certu. Napadi na hladilnike oziroma belo tehniko so bili do sedaj redki. Njihov namen pa je predvsem motenje proizvodnje in ustvarjanje poslovne škode. "Storilci ponavadi zakrijejo svoj izvor z uporabo VPN ali Tor omrežij, zato je njihova izsleditev otežena, če ne kar nemogoča," o možnostih, da bi ugotovili, kdo stoji za napadi, pravijo na Si-Certu. Takšni napadi se sicer lahko uporabljajo kot del hibridne vojne, dodajajo. Pri Si-Certu poudarjajo, da morajo vsa podjetja, ki različne naprave nameščajo, poznati dobre prakse zaščite sistemov na omrežju.

Kako se zaščititi?

Obširna digitalizacija je dostop skozi omrežje prinesla vrsti naprav, ne le hladilnikom. Na daljavo lahko nadzorujemo številne naprave in sisteme, opozarjajo na Si-Certu, kjer so pripravili priporočila za zaščito naprav v omrežju. Kaj priporočajo?

- Popišite vse omrežno povezane naprave ter bodite posebno pozorni na njihovo izpostavljenost javnemu internetu. - Preprečite neposreden dostop do naprav iz javnega interneta in zagotovite ustrezno segmentacijo omrežja OT okolja prek ACL-jev, varnih prehodov in požarnih zidov. - Komunikacijo z napravami omejite le na bistvene vire, storitve in sisteme. - Posodobite naprave na najnovejše različice programske opreme in zamenjajte modele, ki jim je iztekla življenjska doba (EOL). Če naprave EOL ni mogoče zamenjati, jih izolirajte iz omrežja oz. izvedite ustrezne ukrepe za zavarovanje naprav. - Preglejte vse uporabniške račune, njihove pravice, dovoljenja za oddaljeni dostop, vključno z dostopom zunanjih vzdrževalcev. Uporabniškim računom omejite dovoljenja na najnujnejše, nepotrebne račune pa onemogočite. - Spremenite privzeta gesla in zagotovite uporabo močnih in unikatnih gesel za vse razpoložljive storitve, zlasti za skrbniške vmesnike. - Preverite celotno konfiguracijo naprav, zlasti nastavitve temperaturnih omejitev, cikle odmrzovanja in pragove alarmov. - Neodvisno preverite dejanske temperature v hladilni in zamrzovalni opremi z ločenimi merilnimi napravami in jih primerjajte z vrednostmi, prikazanimi v krmilnem sistemu. Podobno storite za druge povezane naprave glede na njihovo funkcijo. - Preverite celovitost konfiguracijskih datotek in primerjajte trenutne nastavitve z varnostno kopirano, zaupanja vredno konfiguracijo. - Preverite, da naprava beleži dnevnik dostopov in po možnosti aktivnosti na napravi. Priporočamo tudi, da dnevnike hranite na ločenem sistemu. - Spremljajte razpoložljive sistemske in omrežne dnevnike, da odkrijete sumljive omrežne dejavnosti, poskuse izkoriščanja ranljivosti in nenavadno komunikacijo na vratih, ki jih običajno uporabljajo naprave. - Zmanjšajte število odprtih vrat in storitev, dostopnih iz javnih omrežij, zlasti skrbniških storitev, spletnih vmesnikov, SSH, Telneta in diskov v skupni rabi. - Omogočite večfaktorsko overjanje v vseh sistemih, ki ga podpirajo. - Zagotovite redne varnostne kopije konfiguracij krmilnega sistema in preverite njihovo varno obnovitev.