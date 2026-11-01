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Zgodba se razvija

Kibernetski vdor v državni informacijski sistem

Ljubljana, 01. 11. 2026 20.32 pred 52 minutami 1 min branja 27

Avtor:
STA M.V.
Temni splet

Ob kibernetskem vdoru v spletni strežnik enega državnega organa je napadalec nepooblaščeno pridobil podatke o uporabniških računih državne uprave. Zaradi tveganja zlorabe pridobljenih podatkov je nujna takojšnja ponastavitev gesel vseh prizadetih uporabniških računov, poziva urad za informacijsko varnost.

Po dosedanjih ugotovitvah je napadalec pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, so sporočili iz Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost. Med njimi je bilo 7.216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Gre za matematično obdelane vrednosti gesel, iz katerih je v določenih primerih mogoče ugotoviti izvirno geslo.

URSIV zato poziva pristojne upravljavce informacijskih sistemov, da nemudoma zagotovijo ponastavitev gesel vseh prizadetih uporabniških računov. "Uporabnikom, ki so enaka ali podobna gesla uporabljali tudi za dostop do drugih službenih ali zasebnih storitev, priporočamo, da jih zamenjajo tudi tam. Kjer je mogoče, priporočamo uporabo večfaktorske avtentikacije."

Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev posledic incidenta, zaščito uporabniških računov in preprečevanje morebitnih nadaljnjih zlorab. Prizadeti strežnik državnega organa je bil po zaznavi napada izoliran iz omrežja. SIGOV-CERT v sodelovanju s pristojnimi tehničnimi službami nadaljuje analizo incidenta, so sporočili.

"URSIV bo o pomembnih novih ugotovitvah in morebitnih dodatnih potrebnih ukrepih javnost sproti obveščal prek uradnih komunikacijskih kanalov. Prizadeti uporabniki naj upoštevajo navodila pristojnih upravljavcev informacijskih sistemov."

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Kibernetski napad vdor slovenija informacijski sistem

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KOMENTARJI27

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lokson
01. 11. 2026 21.25
Opran kolesariat, pa pozdravlja podobne vdore.
Odgovori
0 0
Artechh
01. 11. 2026 21.23
CVE-2026-98432 ?
Odgovori
0 0
Dr Dre
01. 11. 2026 21.22
Pa saj nam BiBi iz 🇮🇱 ponuja njihovo opremo, da se to NE bo dogajalo... Kakšno naključje, da ravno sedaj nekdo napada, ZADEVA JE RESNA ..
Odgovori
-2
0 2
Nidami
01. 11. 2026 21.24
A srebrnega nimaš več škoda.😂
Odgovori
0 0
ap100
01. 11. 2026 21.20
očitno menjava vodstva ni dovolj , treba bolj globoko v čiščenje nesposobnih kadrov
Odgovori
0 0
Eksiflajs96
01. 11. 2026 21.20
Ko bi vsaj vedl ko bom jest spav dons ker mi je tolk vseen kva se dogaja tm...
Odgovori
+0
1 1
Uomo 46
01. 11. 2026 21.19
Naj se vse sesuje, tako ali tako je vse že v malori...
Odgovori
+3
3 0
geemale
01. 11. 2026 21.17
ojej, Jožici so vdrli u fejsbuk...
Odgovori
0 0
chubba
01. 11. 2026 21.15
Samo denar v žepu se je dokaj varen. V elektronskem bančnem sistemu so takšne luknje, kot bi imel odprt trezor brez cuvajev.
Odgovori
+2
2 0
čevapgpt
01. 11. 2026 21.13
torej bodo jutri doma? ker fikusi so zaliti po pisarnah, je že čistilka zrihtala.
Odgovori
+4
4 0
osiveli_ritmični_gimnastik
01. 11. 2026 21.12
Anonymous Duplek
Odgovori
-1
0 1
Vzorčen primer
01. 11. 2026 21.10
Zakaj pa ne piše v kateri sektor javne uprave?
Odgovori
+7
7 0
Artechh
01. 11. 2026 21.23
sej pise
Odgovori
0 0
Challenger71
01. 11. 2026 21.03
So pozabili PHP nadgradit?
Odgovori
+2
2 0
Ombolo1
01. 11. 2026 21.03
Tole je le test, kaj nam lahko zagode sodelovanje Janeza z najboljšimi prjatli zraven arabskega polotoka.
Odgovori
+7
14 7
lakala28
01. 11. 2026 21.10
In na tem področju so bolniku prjatli daleč najboljši. Predvsem na prisluškovalni tehniki. Zakaj že je EU parlament 2020 zamenjal telefone?
Odgovori
-3
3 6
Jermen
01. 11. 2026 21.02
Seveda je bilo pricakovano namerno. Pravi izgovor da nam Izraelci zacnejo scitit sistem..
Odgovori
+7
13 6
lakala28
01. 11. 2026 21.11
V tem primeru je zdravilo bolj škodljivo od bolezni!!!!
Odgovori
+1
4 3
periot22
01. 11. 2026 20.56
Glede na to da nam pokvarjenci vodijo državo se ne čudim!
Odgovori
-2
9 11
Japa Jade
01. 11. 2026 20.53
Verjetno Jajo pripravlja teren za kaksen Izraelski anti virus program
Odgovori
+5
18 13
ap100
01. 11. 2026 20.50
naši obveščevalci niti gat ne znajo držat na sebi - dejte vlada končno zamenjat celo ekipo
Odgovori
+15
17 2
lakala28
01. 11. 2026 21.13
vlada prevarantov je v prvi noči že zamenjala vse bistvene in sposobne kadre. Rezultat je pa tukaj: enako nespodobni za dobro delo kot vlada prevarantov. Komu to ni jasno?
Odgovori
+1
5 4
enajstdvanajst1
01. 11. 2026 20.48
ali to pomeni da moram spremeniti geslo na PORNHUB??
Odgovori
+10
12 2
Brus1234
01. 11. 2026 20.55
kar daj, Mahnič ga je že!!
Odgovori
+1
8 7
EU Dig. Cenzura
01. 11. 2026 20.45
aha a spet. Pricakujem da bomo dobili nove davcne stevilke in emso. Se pravi da imajo osebne obcutljive lodatke hekerji. Koga se tozi za malomarnost?
Odgovori
+13
15 2
Ali63
01. 11. 2026 20.38
⬛️
Odgovori
+1
7 6
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