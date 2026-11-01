Kibernetski vdor v državni informacijski sistem

Po dosedanjih ugotovitvah je napadalec pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, so sporočili iz Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost. Med njimi je bilo 7.216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Gre za matematično obdelane vrednosti gesel, iz katerih je v določenih primerih mogoče ugotoviti izvirno geslo.

URSIV zato poziva pristojne upravljavce informacijskih sistemov, da nemudoma zagotovijo ponastavitev gesel vseh prizadetih uporabniških računov. "Uporabnikom, ki so enaka ali podobna gesla uporabljali tudi za dostop do drugih službenih ali zasebnih storitev, priporočamo, da jih zamenjajo tudi tam. Kjer je mogoče, priporočamo uporabo večfaktorske avtentikacije."

Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev posledic incidenta, zaščito uporabniških računov in preprečevanje morebitnih nadaljnjih zlorab. Prizadeti strežnik državnega organa je bil po zaznavi napada izoliran iz omrežja. SIGOV-CERT v sodelovanju s pristojnimi tehničnimi službami nadaljuje analizo incidenta, so sporočili.

"URSIV bo o pomembnih novih ugotovitvah in morebitnih dodatnih potrebnih ukrepih javnost sproti obveščal prek uradnih komunikacijskih kanalov. Prizadeti uporabniki naj upoštevajo navodila pristojnih upravljavcev informacijskih sistemov."