Kilometrske kolone na mejnih prehodih, za izstop ponekod čakajo več kot dve uri

Zaradi začetka počitnic v južnem delu Nemčije (Bavarska in Baden-Wuerttembeg) je tudi ta konec tedna pričakovati močno povečan promet skozi Slovenijo ter daljše čakalne dobe in zastoje pred mejnimi prehodi s Hrvaško in Avstrijo, sporoča Dars. Najbolj obremenjeni bodo mejni prehodi Gruškovje, Obrežje, Jelšane, Sečovlje, Dragonja in Karavanke. "Voznikom priporočamo izbiro drugih, manj obremenjenih mejnih prehodov in vnaprejšnjo pripravo dokumentov, ki so potrebni za prehod meje."