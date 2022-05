Kineziologinja Teja Ličen: “Gibanje je rešitev za odpravo težav!”

Dandanes se še vedno pojavi kdo, ki ne ve kaj je Kineziologija. A nam lahko razložite, s čim se ukvarja kineziologija?

Kineziologija je veda, ki se ukvarja z gibanjem. Izhaja iz grške besede “Kinesis”, ki pomeni gibanje. Tako da, v kolikor lahko povzamem, se kineziologija, ukvarja z odpravljanjem težav poreko gibanja. Se pa ne ukvarja samo z odpravljanjem težav, ampak tudi izboljšanjem fizičnega stanja, tako zdravih kot kliničnih populacij kot so rakavi bolniki, srčni bolniki, diabetiki in podobno. Nekateri kineziologi se ukvarjajo tudi s kondicijsko pripravo športnikov, tako da kineziologija ponuja širok spekter delovanja, potem je pa samo odvisno od posameznika, kje se najde in se specifično bolj usmer, navaja Teja Ličen .

Vi se veliko ukvarjate z odpravo akutnih in kroničnih težav. Kaj menite, da je pri tem najbolj pomembno?

Da gledamo na telo celostno in ne samo na boleči predel ki povzroča bolečino, saj je skoraj vedno vrok nekje drugje. Center našega telesa sta prsni koš in medenica, ter če ta dva ne funkcionirata skladno oziroma korektno, bodo skušali to slabo funkcioniranje nadomestiti drugi predeli, kot so stopala, kolena rame in podobno, kar pa privede do obrab, natrganin, zvinov in vseh ostalih oblik poškodb in obrab.

Torej na primer, ko nekoga boli koleno, ne smemo samo krepiti obkolenskih mišic?

Točno tako! Treba je pogledati, kaj se dogaja z biomehaniko telesa posameznika in zakaj je to koleno začelo boleti. Saj če gremo, smo krepiti koleno, v sklepu pa se ne dogaja ustrezna rotacija tibije in stegnenice med gibanjem, se tudi mišice ne bodo učinkovito krepile in pripomogle k uspešni odpravi bolečine. Tudi ko sedaj gledam za nazaj in kako nas učijo o specifikah vseh poškodb, zna predstavljati to za posameznika zelo velik zalogaj, si zapomniti in aplicirati v praksi. V kolikor pa se naučimo razumeti biomehaniko telesa, spoznamo, da je vse povezano in postane vse logično.