Kino legende v Odiseji: Ko filmske klasike znova zaživijo na velikem platnu

Klub Kino legende je namenjen vsem, ki verjamejo, da si največje filmske zgodbe zaslužijo veliko platno. Nekateri obiskovalci ob projekcijah obujajo spomine na svoje najljubše filme, drugi jih v kinu doživijo prvič. Prav v tem je čar kluba, ki filmske mojstrovine vrača tja, kamor sodijo - v kinodvorano, z vrhunsko sliko, zvokom in nepozabnim vzdušjem. "Kino legende so namenjene tako mlajšim kot starejšim generacijam. Mnogi kultne filme poznajo le s televizijskih ali računalniških zaslonov, pri nas pa jih lahko prvič doživijo v vsej njihovi veličini. S klubom želimo širiti filmsko kulturo, predstavljati klasike različnih žanrov in obiskovalcem omogočiti, da odkrivajo bogastvo filmske zgodovine. Od dram in komedij do grozljivk in animiranih filmov za najmlajše - vsak žanr ima svoje legende. To je pravzaprav naša filmska Odisejada, potovanje skozi najboljše, kar nam je ponudila sedma umetnost," poudarja pobudnik in idejni oče kluba Kino legende v Odiseji, filmski strokovnjak Andrej Novak.

Oktobrski poklon Christopherju Nolanu

Oktobrski program prinaša tri izjemne filmske stvaritve enega najvplivnejših sodobnih režiserjev, Christopherja Nolana. V petek, 23. oktobra, ob 20. uri, bo na sporedu Vitez teme (The Dark Knight), kultna superherojska mojstrovina, ki je na novo opredelila žanr in Heathu Ledgerju za nepozabno upodobitev Jokerja prinesla posthumnega oskarja. Film bo v Odiseji zaživel v izjemni kakovosti slike, saj LED Cinema tehnologija omogoča predvajanje v kombinaciji polne 4K Scope in Flat IMAX ločljivosti. V soboto, 24. oktobra, ob 19. uri, sledi Izvor (Inception), vizualno osupljiva zgodba o sanjah, podzavesti in nevarnem svetu korporativnega vohunjenja, v katerem je mogoče ukrasti celo človekove misli. Nolanov filmski konec tedna bo v nedeljo, 25. oktobra, ob 18. uri, sklenilo Medzvezdje (Interstellar), epsko znanstvenofantastično potovanje onkraj meja znanega vesolja, ki odpira vprašanja o času, ljubezni in prihodnosti človeštva. Vstopnice in več o Nolanovih kino legendah: https://www.odiseja.si/sl/kino-legende-klasike-na-velikem-zaslonu/

Kino legende: groza, ki nikoli ne zastara

Ob noči čarovnic bodo Kino legende dobile nekoliko temačnejši značaj. Na velika platna Odiseje se vračata dve kultni grozljivki, ki tudi desetletja po nastanku ostajata nepogrešljivi klasiki žanra: 30. oktobra bo na sporedu Rosemaryjin otrok (Rosemary's Baby), psihološka grozljivka, ki s svojo srhljivo atmosfero še danes vzbuja nelagodje in velja za eno najvplivnejših filmskih zgodb o strahu in paranoji.

31. oktobra pa bo obiskovalce v svet nesmrtnosti, strasti in temačnih skrivnosti popeljal Intervju z vampirjem (Interview with the Vampire), nepozabna vampirska klasika z Bradom Pittom in Tomom Cruisom.

Vstopnice in več o grozljivih kino legendah: https://www.odiseja.si/sl/halloween-v-odiseji-izberi-kako-si-upas-praznovati/

Filmske legende tudi za najmlajše in ljubitelje pustolovščin

Klub Kino legende ni namenjen le odraslim filmskim navdušencem. 31. oktobra in 1. novembra se na velika platna vrača priljubljena Disneyjeva animirana uspešnica Ledeno kraljestvo (Frozen). Čarobna zgodba o sestrah Ani in Elsi, pogumu, ljubezni in prijateljstvu bo razveselila najmlajše, pa tudi vse, ki bi radi znova zapeli ob eni najbolj priljubljenih animiranih klasik.

1. novembra bo na svoj račun prišla še ena generacija filmskih navdušencev. V Odisejo se vrača legendarni arheolog v filmu Indiana Jones in zadnji križarski pohod (Indiana Jones and the Last Crusade). Harrison Ford in Sean Connery bosta občinstvo znova popeljala na nepozabno pustolovščino v iskanju svetega grala.

5. novembra pa se na veliko platno vrača še kultni V kot vroče maščevanje (V for Vendetta), zgodba o uporu, svobodi in boju proti tiraniji. Pomnite, pomnite 5. november! Bili bi počaščeni, če bi se nam pridružili. Vstopnice in več o kino legendah: https://www.odiseja.si/sl/kino-legende-klasike-na-velikem-zaslonu/

Velike zgodbe si zaslužijo veliko platno

Kino legende niso zgolj ponovne projekcije priljubljenih filmov, temveč povabilo k odkrivanju filmske zgodovine, druženju in skupnemu doživljanju zgodb, ki so zaznamovale generacije. Vstopnice za vse projekcije so na voljo za samo 5,50 evra, s čimer želi Odiseja filmske klasike približati čim širšemu občinstvu. Izberite svojo najljubšo filmsko legendo, odkrijte klasiko, ki je še ne poznate, ali pa si privoščite kar vse! Pridružite se klubu Kino legende in postanite del filmske Odisejade, v kateri se največje zgodbe vedno znova vračajo na veliko platno.

Se vidimo v Odiseji!