Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Kino legende v Odiseji: Ko filmske klasike znova zaživijo na velikem platnu

Ljubljana, 23. 10. 2026 00.15 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Odiseja

Odiseja s klubom Kino legende vrača na velika platna filme, ki so zaznamovali generacije in se za vedno zapisali v zgodovino kinematografije. Od kultnih dram, komedij in akcijskih spektaklov do grozljivk in animiranih uspešnic: filmske klasike v Odiseji povezujejo generacije gledalcev. Vstopnice za vse projekcije so na voljo po enotni ceni 5,50 evra.

Klub Kino legende je namenjen vsem, ki verjamejo, da si največje filmske zgodbe zaslužijo veliko platno. Nekateri obiskovalci ob projekcijah obujajo spomine na svoje najljubše filme, drugi jih v kinu doživijo prvič. Prav v tem je čar kluba, ki filmske mojstrovine vrača tja, kamor sodijo - v kinodvorano, z vrhunsko sliko, zvokom in nepozabnim vzdušjem.

"Kino legende so namenjene tako mlajšim kot starejšim generacijam. Mnogi kultne filme poznajo le s televizijskih ali računalniških zaslonov, pri nas pa jih lahko prvič doživijo v vsej njihovi veličini. S klubom želimo širiti filmsko kulturo, predstavljati klasike različnih žanrov in obiskovalcem omogočiti, da odkrivajo bogastvo filmske zgodovine. Od dram in komedij do grozljivk in animiranih filmov za najmlajše - vsak žanr ima svoje legende. To je pravzaprav naša filmska Odisejada, potovanje skozi najboljše, kar nam je ponudila sedma umetnost," poudarja pobudnik in idejni oče kluba Kino legende v Odiseji, filmski strokovnjak Andrej Novak.

Oktobrski poklon Christopherju Nolanu

Odiseja

Oktobrski program prinaša tri izjemne filmske stvaritve enega najvplivnejših sodobnih režiserjev, Christopherja Nolana.

V petek, 23. oktobra, ob 20. uri, bo na sporedu Vitez teme (The Dark Knight), kultna superherojska mojstrovina, ki je na novo opredelila žanr in Heathu Ledgerju za nepozabno upodobitev Jokerja prinesla posthumnega oskarja. Film bo v Odiseji zaživel v izjemni kakovosti slike, saj LED Cinema tehnologija omogoča predvajanje v kombinaciji polne 4K Scope in Flat IMAX ločljivosti.

V soboto, 24. oktobra, ob 19. uri, sledi Izvor (Inception), vizualno osupljiva zgodba o sanjah, podzavesti in nevarnem svetu korporativnega vohunjenja, v katerem je mogoče ukrasti celo človekove misli.

Nolanov filmski konec tedna bo v nedeljo, 25. oktobra, ob 18. uri, sklenilo Medzvezdje (Interstellar), epsko znanstvenofantastično potovanje onkraj meja znanega vesolja, ki odpira vprašanja o času, ljubezni in prihodnosti človeštva.

Vstopnice in več o Nolanovih kino legendah: https://www.odiseja.si/sl/kino-legende-klasike-na-velikem-zaslonu/

Kino legende: groza, ki nikoli ne zastara

Ob noči čarovnic bodo Kino legende dobile nekoliko temačnejši značaj. Na velika platna Odiseje se vračata dve kultni grozljivki, ki tudi desetletja po nastanku ostajata nepogrešljivi klasiki žanra:

30. oktobra bo na sporedu Rosemaryjin otrok (Rosemary's Baby), psihološka grozljivka, ki s svojo srhljivo atmosfero še danes vzbuja nelagodje in velja za eno najvplivnejših filmskih zgodb o strahu in paranoji.

Odiseja

31. oktobra pa bo obiskovalce v svet nesmrtnosti, strasti in temačnih skrivnosti popeljal Intervju z vampirjem (Interview with the Vampire), nepozabna vampirska klasika z Bradom Pittom in Tomom Cruisom.

Odiseja

Vstopnice in več o grozljivih kino legendah: https://www.odiseja.si/sl/halloween-v-odiseji-izberi-kako-si-upas-praznovati/

Filmske legende tudi za najmlajše in ljubitelje pustolovščin

Klub Kino legende ni namenjen le odraslim filmskim navdušencem. 31. oktobra in 1. novembra se na velika platna vrača priljubljena Disneyjeva animirana uspešnica Ledeno kraljestvo (Frozen). Čarobna zgodba o sestrah Ani in Elsi, pogumu, ljubezni in prijateljstvu bo razveselila najmlajše, pa tudi vse, ki bi radi znova zapeli ob eni najbolj priljubljenih animiranih klasik.

Odiseja

1. novembra bo na svoj račun prišla še ena generacija filmskih navdušencev. V Odisejo se vrača legendarni arheolog v filmu Indiana Jones in zadnji križarski pohod (Indiana Jones and the Last Crusade). Harrison Ford in Sean Connery bosta občinstvo znova popeljala na nepozabno pustolovščino v iskanju svetega grala.

Odiseja

5. novembra pa se na veliko platno vrača še kultni V kot vroče maščevanje (V for Vendetta), zgodba o uporu, svobodi in boju proti tiraniji. Pomnite, pomnite 5. november! Bili bi počaščeni, če bi se nam pridružili.

Vstopnice in več o kino legendah: https://www.odiseja.si/sl/kino-legende-klasike-na-velikem-zaslonu/

Velike zgodbe si zaslužijo veliko platno

Kino legende niso zgolj ponovne projekcije priljubljenih filmov, temveč povabilo k odkrivanju filmske zgodovine, druženju in skupnemu doživljanju zgodb, ki so zaznamovale generacije.

Vstopnice za vse projekcije so na voljo za samo 5,50 evra, s čimer želi Odiseja filmske klasike približati čim širšemu občinstvu.

Izberite svojo najljubšo filmsko legendo, odkrijte klasiko, ki je še ne poznate, ali pa si privoščite kar vse! Pridružite se klubu Kino legende in postanite del filmske Odisejade, v kateri se največje zgodbe vedno znova vračajo na veliko platno.

Se vidimo v Odiseji!


Naročnik oglasne vsebine je Odiseja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
odiseja filmske legende filmi

71 novih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, v Novem mestu, na Ptuju in v Ribnici

24ur.com Odiseja v Odiseji: filmski spektakel leta si zasluži največji zaslon v Evropi
24ur.com Film pod zvezdami privabil številne znane obraze
24ur.com Shrek filmi: 7 zanimivosti, ki jih verjetno niste poznali
24ur.com Od Marilyn Monroe do Cher: v Londonu z razstavo častijo dive
24ur.com VOYO prinaša kultne klasike naše regije, ki so zaznamovale generacije
Bibaleze.si Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Zadovoljna.si Doživite filmski spektakel v udobju svojega doma
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
bibaleze
Portal
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina
Filip Flisar drugič postal očka: s Saro sta se razveselila sina
zadovoljna
Portal
Umrla je pri 42 letih, njeno družino pa že desetletja zaznamujejo tragedije
Nikola že komaj čaka, da bo spet videl Anamarijo
Nikola že komaj čaka, da bo spet videl Anamarijo
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
Od nje je 18 let mlajši, a njuna ljubezen traja že 46 let
vizita
Portal
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
cekin
Portal
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
moskisvet
Portal
Skoraj 181 kilogramov, alkohol in samouničevalne navade: zvezdnik razkril, kaj ga je rešilo
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
dominvrt
Portal
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari v zamrzovalniku
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
voyo
Portal
Pikapolona in Črni maček
Zaton vitezov
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022