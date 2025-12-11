Kip Josipa Broza Tita bodo do konca tedna obnovili

Mestna občina Velenje bo še ta teden v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije sanirala spomenik Josipa Broza Tita, ki ga je prejšnji teden oskrunil 49-letni domačin, so sporočili iz občine. Ob tem so znova ostro obsodili namerno poškodovanje kipa, saj gre za kaznivo dejanje in nedopusten poseg v kulturno dediščino.

Kip bodo obnovili do konca tedna. Vse posege, povezane s sanacijo, bodo izvedli izključno v skladu s strokovnimi navodili celjske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj morajo kot upravljavci prostora delovati strokovno, premišljeno in z odgovornostjo do kulturne dediščine. Slednjo namreč želijo ohraniti tudi za prihodnje generacije, so zapisali na velenjski občini. Kot so še dodali, so zoper znanega storilca vložili kazensko ovadbo, po oceni škode pa bodo vložili tudi odškodninski zahtevek. Hkrati občinska uprava pripravlja odlok za dodatno zaščito vseh spomenikov, ne glede na to, komu so posvečeni.

Poškodovan kip Tita FOTO: Občina Velenje icon-expand

"Velenje ostaja mesto sobivanja in dialoga, zato takšna dejanja, ki povzročajo razdor, pri nas nimajo prostora. Pristojne institucije morajo zaščititi skupno dobro in dobro ime mesta," poudarjajo na mestni občini in dodajajo, da se ne želijo vključevati v politiziranje tem, ki ne prispevajo k boljšemu življenju občanov, prav tako pa ne dovolijo, da bi posamezni incidenti omajali vrednote, na katerih so skupnost gradili desetletja. V noči s četrtka na petek je policija po pozivu občana ustavila 49-letnega moškega, ki je imel v svojem vozilu glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Kot so pojasnili na celjski policijski upravi, preiskava trenutno še poteka, po vseh zbranih obvestilih pa bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo. Zaradi poškodovanja oziroma uničenja stvari, ki je posebnega kulturnega pomena, mu grozi do osem let zapora.