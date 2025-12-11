Svetli način
Slovenija

Kip Josipa Broza Tita bodo do konca tedna obnovili

Velenje, 11. 12. 2025 09.54 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
100

Mestna občina Velenje bo še ta teden v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije sanirala spomenik Josipa Broza Tita, ki ga je prejšnji teden oskrunil 49-letni domačin, so sporočili iz občine. Ob tem so znova ostro obsodili namerno poškodovanje kipa, saj gre za kaznivo dejanje in nedopusten poseg v kulturno dediščino.

Kip bodo obnovili do konca tedna. Vse posege, povezane s sanacijo, bodo izvedli izključno v skladu s strokovnimi navodili celjske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj morajo kot upravljavci prostora delovati strokovno, premišljeno in z odgovornostjo do kulturne dediščine. Slednjo namreč želijo ohraniti tudi za prihodnje generacije, so zapisali na velenjski občini.

Kot so še dodali, so zoper znanega storilca vložili kazensko ovadbo, po oceni škode pa bodo vložili tudi odškodninski zahtevek. Hkrati občinska uprava pripravlja odlok za dodatno zaščito vseh spomenikov, ne glede na to, komu so posvečeni.

Poškodovan kip Tita
Poškodovan kip Tita FOTO: Občina Velenje

"Velenje ostaja mesto sobivanja in dialoga, zato takšna dejanja, ki povzročajo razdor, pri nas nimajo prostora. Pristojne institucije morajo zaščititi skupno dobro in dobro ime mesta," poudarjajo na mestni občini in dodajajo, da se ne želijo vključevati v politiziranje tem, ki ne prispevajo k boljšemu življenju občanov, prav tako pa ne dovolijo, da bi posamezni incidenti omajali vrednote, na katerih so skupnost gradili desetletja.

V noči s četrtka na petek je policija po pozivu občana ustavila 49-letnega moškega, ki je imel v svojem vozilu glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Kot so pojasnili na celjski policijski upravi, preiskava trenutno še poteka, po vseh zbranih obvestilih pa bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo. Zaradi poškodovanja oziroma uničenja stvari, ki je posebnega kulturnega pomena, mu grozi do osem let zapora.

Preberi še Skrunitelj kipa Josipa Broza Tita več let za zapahe?

Osumljenec se je sicer razkril sam in na družbenih omrežjih objavil daljši zapis, v katerem je med drugim navedel, da je to storil predvsem zato, ker si "Velenje in Slovenija na izpostavljenih mestih zaslužita spomin na ljudi, ki nas združujejo in ne poveličevanja tistih, ki v premnogih srcih še vedno vzbujajo strah in bolečino".

Velenje Josip Broz Tito spomenik obnova
Naslednji članek

Pogorelo ostrešje telovadnice na OŠ Most na Soči, škoda je ogromna

Naslednji članek

Sodnica zavrnila priznanje krivde za napad na kmeta iz Kleč

SORODNI ČLANKI

Skrunitelj kipa Josipa Broza Tita več let za zapahe?

Titov kip bo popravila občina, storilec se je razkril sam

Glavo Titovega kipa policista našla v prtljažniku 49-letnega domačina

Pavarottijev kip 'ujetnik' drsališča, njegova vdova ogorčena

KOMENTARJI (100)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teleport
11. 12. 2025 11.00
Bodite zahvaljeni, da mu je snel glavo. Zdaj ga boste lahko poljubil preden jo nataknejo nazaj
ODGOVORI
0 0
Teleport
11. 12. 2025 10.58
+2
Morem priznat, da zdaj zgleda veliko bolje
ODGOVORI
3 1
2mt8
11. 12. 2025 10.56
-1
Pod njim smo dobro živeli. Je pa res, da na račun zahodnih kreditov, ki jih odplačujemo še danes.
ODGOVORI
1 2
Greznica
11. 12. 2025 10.58
-1
še danes odplačujemo? khm ... težko verjamem ... plačujemo pa dolg vašega Ivana v višini 5 mrd eur ... fackt!
ODGOVORI
1 2
ŠeVednoPlešem
11. 12. 2025 10.59
-1
to seveda ni res :) slovenija trenutno plačuje za denacionalizacijo, ki je bila zgrešen koncept
ODGOVORI
0 1
Buci in Bobo
11. 12. 2025 10.59
Greznica, kaj čmo. Fackt...
ODGOVORI
0 0
myomy
11. 12. 2025 10.56
+1
Janša pojma nima. Titov spomenik stoji sredi glavnega mesta Mehike, Titove ulice pa so povsod po svetu. Tudi v "fašistični" Italiji. Če je že vodja janšistov tako nerazgledan, kakšni butli so šele njegovi hlapci.
ODGOVORI
2 1
Apostol1
11. 12. 2025 10.55
-1
Ko berem te komentarje ali pa bog ne daj , da jih berem iz portala NOVA24 ur. Potem lahko samo rečem to , da je bila leta 1945 deratizacija veleizdajalcev in izdajalcev naše Slovenije in pokojne Jugoslavije res zelo površno narejena . Povsod drugje v Evropi je bila bolj temeljita in ravno to , da je bil Tito na čelu takratne Jugoslavije je bil vzrok te površnosti Ti komentatorji , ki širijo laži o Titu nimajo pojma ne Titu in ne Jugoslaviji . Poleg tega jih pa o pomembnosti Tita na žalost tudi v šolah več ne učijo. Mi pa ki smo Tita doživeli in ga spoštujemo smo pa ponosni da smo bili del te veličastne povojne zgodovine , ki se imenuje Jugoslavija.Imeli smo službe ,zdravstvo ,šolstvo , gradili so delavci ne samo direktorji in imeli smo tisto kar opredeljuje neko državo , da ji ne vlada diktator in diktatura. To pa je , da je vsak lahko šel svobodno iz Jugoslavije kamor je želel.
ODGOVORI
3 4
ŠeVednoPlešem
11. 12. 2025 10.54
+0
Tito naj ostane, kot spomin, še sploh zdaj ko se nam po 35 letih samostojnosti NE cedita med in mleko, nova stanovanja so pregrešno draga, naša podjetja so v lasti tujcev, ne le to, najboljša podjetja, Gorenje, so v lasti kitajske komunistične partije... Kupujemo kot vroče žemljice avtomobile, omoda, donfeng, geely, ki jih izdelujejo na Kitajskem, po načelih komunistične partije Kitajske ... Tito, če bi bil živ, TEGA nikoli ne bi dovolil. Kitajsko lastništvo slovenskega ponosa ? To bi zavrnil že kot idejo in zahteval, da Slovenci SAMI PROIZVAJAMO ELEKTRIČNE BATERIJE ZA ELEKTRIČNE AVTE, ki bi bili izdelani v SLOVENIJI, ne na Kitajskem ...Ni bilo vse dobro v SFRJ, ni pa bilo vse slabo, zdaj s časovne distance, se jugoslovanski eksperiment, tako kot družbena ureditev, poslovni model, ne zdi niti tako več zgrešen ... Kaj pa Trump počne drugače kot je počel Tito - vse naj se znova proizvaja v ZDA - Amerika First, Jugoslavija First koncept ni ravno drugačen. Tito je vedel kaj počne, za našo oblast, vključno z glavnim zdraharjem Janšo, ne vem dejansko interese koga zagovarjajo --- Janšo moti Tito, ne moti vas v SDS, da so Kitajci, torej Centralni komite Komunistične partije Kitajske, lastniki denimo velenjskega ponosa Gorenje (Hisense). Še enkrat: Tito, če bi bil živ, tega nikoli ne bi dovolil ... zamislite se malo, katere znamke avtomobil vozite, kateri procesor uporabljate, katere znamke televizijo gledate ...
ODGOVORI
2 2
zani10
11. 12. 2025 10.54
+3
Rajsi ga peljite na odpad, sramota , da bote sli obnavljat to genocidsko spako. Zadnji cas , da ze pride Jansa nazaj na oblast 💪
ODGOVORI
4 1
iskriv
11. 12. 2025 10.53
+1
Janez Janša je pred dnevi na omrežju X zapisal: "Slovenija je verjetno edina država v EU, v kateri še vedno stojijo spomeniki enopartijski diktaturi in njenim nosilcem." Pozabil pa je zapisati , da je Slovenija edina država na svetu , ki postavlja spomenike okupatorju in njegovim pomagačem , domačim izdajalcem . To , da v SDS nimajo do kulture nikakršnega odnosa so že večkrat dokazali , kar dokazujejo njihove skrunitve kulturnih spomenikov , žaljenje umetnikov , odstranjevanje kipov , za njih je kultura žaljenje , potvarjanje , diskreditacija in korupcija . Kipi so pomniki in umetniška dela ! Nekateri pač v vsaki senci vidite grožnje , vidite strah in kar je najslabše vidite to , kar vam trobijo drugi da je , čeprav so bili sami del tega in to gojijo še danes .
ODGOVORI
3 2
myomy
11. 12. 2025 10.53
+0
Odstraniti Tita in Slovenijo poseliti z Albanci. Mokre sanje vsakega janšista.
ODGOVORI
2 2
Teleport
11. 12. 2025 10.57
Tja Tanja hodi zelo pogosto
ODGOVORI
0 0
myomy
11. 12. 2025 11.00
Ja. Ivanov foter je pa od tam prišel sem.
ODGOVORI
0 0
StayALive
11. 12. 2025 10.53
+2
Z restavracijo in "obnovo" tega kipa prihaja restavracija komunizma in obnova režima. Res hočete to ? Sicer pa ta glava mora na sodišče. Tam bo služila kot dokaz. Nikakor ne nazaj na to crkovino !
ODGOVORI
2 0
StayALive
11. 12. 2025 10.49
+1
Dajmo se zbrat in preprečit obnovo in krajo našega davkoplačevalskega denarja ! S sabo pa zajlo in traktor da potegnemo dol to spako !
ODGOVORI
4 3
myomy
11. 12. 2025 10.51
+0
Super. Zberte se vsi na Titovem trgu, da vas ne bomo vsakega posebej iskali.
ODGOVORI
3 3
Greznica
11. 12. 2025 10.54
+0
in uporabite svoje registrske tablice, ne mi krast tujih ...
ODGOVORI
1 1
ŠeVednoPlešem
11. 12. 2025 10.58
Daj zberite se ... da vas vidimo junake
ODGOVORI
0 0
StayALive
11. 12. 2025 10.59
m,, koga boš ti iska udbovec ? Ne daj da se ponovi 91. Ne bo več pomagalo laganje in jokanje izbrisancev !
ODGOVORI
0 0
lizing
11. 12. 2025 10.49
-1
Ahahahaha kamntoglavi slovenci še titej ni verjel ,da bo komunizem in bivša juga obstala . Še več to je javno povedal le pri nas se še kar prmejdušajo u ljubičico bjelo ahahahah. Noro
ODGOVORI
1 2
ROMELS
11. 12. 2025 10.45
+2
V času vladavine Tita se skoraj da ni kradlo davkoplačevalskega denarja. Sedaj pa, ko vladajo t.i. demokrati, je kraja davkoplačevalskega denarja na dnevnem redu. Če ne kradeš nisi demokrat!
ODGOVORI
3 1
Greznica
11. 12. 2025 10.48
+1
Ivan veliki pridelal 5 mrd eur luknjo .... čestitke! ofce ki ga podpirajo, sveda tudi sedaj odplačujejo dolg, kot vsi mi drugi
ODGOVORI
4 3
StayALive
11. 12. 2025 10.54
Jug_a je bila najbolj zapufana država na svetu ! Amerikance so nateg_nili kot vole. INflacvija pa miljon procentna ! Za časa tegale izmečka. Kolektinvna demenca ?
ODGOVORI
0 0
natas999
11. 12. 2025 10.45
-1
a se bo nataša priklenila na kip da ga ne bojo deportiral??
ODGOVORI
1 2
Chrome
11. 12. 2025 10.44
+1
In kaj je psiho dosegel? Razdor med ljudmi in čisto nič drugega. Kip bo še vedno stal on bo pa lepo colal in malo odsedel. Se je splačalo delati par noči 🤣. Vi samo glejte, da mi spravite tega norca izpred oči.
ODGOVORI
5 4
lilihip
11. 12. 2025 10.43
+4
odstranite ga, ni več prostora zanj....bilo pa prošlo
ODGOVORI
7 3
centurio
11. 12. 2025 10.46
ja, samo ne tak način.
ODGOVORI
0 0
natas999
11. 12. 2025 10.42
+1
Svetlana vam bo pa laži trosila k vaša lažnjiva vlada
ODGOVORI
4 3
Janez23
11. 12. 2025 10.41
+6
V soboto ob 13.uri bo slavnostno odkritje kipa Josipa Broza Tita. Tam bodo zbrani Kučan, Janković, Čeferin, Lena Grgurević, Nataša Sukić, Nataša Pirc Musar z možem in psom, Svetlana Makarović , Jenull, Zlatan Čordić -Zlatko, pihalni orkester SVEA Zagorje in prva, druga in tretja generacija iz cele Jugoslavije. Za zabavo bo poskrbela Ceca in Mike Kitić. Vabljeni, vstopnine ni.
ODGOVORI
9 3
Greznica
11. 12. 2025 10.47
-2
kako si izviren .. a to ti je AI pomagala? lol
ODGOVORI
1 3
StayALive
11. 12. 2025 10.41
+1
Otroška obraza Aste in Milke sta si popolnoma podobna.
ODGOVORI
4 3
natas999
11. 12. 2025 10.39
+2
svobodnjaki bojo pa kolo zaplesal k bo mel spet glavo
ODGOVORI
6 4
