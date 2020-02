Kitajci zaradi letališča Maribor tožijo državo za več kot dva milijona evrov

Država je leta 2016 Kitajcem obljubila, da bo naredila vse, da sprejme državne prostorske načrte (DPN) za letališče Maribor, ki bi jim omogočal nadaljnji razvoj. Danes ministrstvo premika gore in doline, pa marsikatere zakone, da bi lahko nacionalizirali letališče, saj se niso premaknili s točke nič, tuji investitor pa je imel dovolj in je odšel. To dejstvo so izpostavili tudi v pismu za javnost, v katerem trdijo, da je država v fazi sklepanja pogodbe ustvarjala vtis, da bo aktivno sodelovala pri izvajanju investicij po načrtih Aerodroma, tako da bo zagotovila pogoje v njeni moči, vključno s sprejetjem DPN.

"Takšen vtis je nadalje ohranjala še dolgo po sklenitvi pogodbe in se še naprej sestajala in pogovarjala s predstavniki Aerodroma Maribor d. o. o. o sprejetju DPN ter jim podajala informacije o rokih, do katerih bo DPN sprejet. V okviru teh sestankov je takratni državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben podal izrecno izjavo, da bo DPN za prvo fazo potrjen in sprejet do konca marca 2018, na sledečih sestankih pa sta se stranki pogajali o podaljšanju rokov za sprejem DPN,"so zapisali.

Ministrstvo je to še pred časom, kot smo večkrat poročali, posredno priznalo, a trdilo, da Jure Lebenni imel pristojnosti, da bi lahko karkoli obljubljal. Te pristojnosti so se izpostavile v času, ko so Kitajci že odpovedali pogodbo. Družba Aerodrom Maribor, ki je upravljala z letališčem, pravi, da je z odlašanjem sprejetja državnega prostorskega načrta nastala velika škoda družbi, "in ne samo družbi, ampak tudi širši mariborski regiji in navsezadnje celotni Sloveniji".Tako bodo s tožbo zahtevali odškodnino v sodnem postopku, zahtevali vračilo zneska vseh najemnin, ki so jih ves čas plačevali, stroške ter izgubljen dobiček. Znesek v tožbi bo kar 2.138.077,77 evra.