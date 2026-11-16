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Še Kitajska potrdila zgodovinsko srečanje med Šijem, Trumpom in Putinom

Ljubljana, 16. 11. 2026 07.42 pred 42 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Putin in Trump med preletom

Kitajski predsednik Ši Džinping, predsednik ZDA Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin se bodo srečali v četrtek ob robu vrha foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec) v Shenzhenu na jugu Kitajske, je potrdilo še kitajsko zunanje ministrstvo, potem ko so zgodovinsko srečanje med vikendom potrdili že v Beli hiši in Kremlju.

"19. novembra bo kitajski predsednik Xi Jinping v Shenzhenu gostil srečanje voditeljev Kitajske, Rusije in ZDA z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom," je danes v kratki izjavi sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. Ob tem ni podalo dodatnih informacij o tem, katere bodo glavne teme tega zgodovinskega srečanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bela hiša in Kremelj sta že minuli konec tedna potrdila tristransko srečanje.

Govorili naj bi tudi o vojni z Iranom.
Govorili naj bi tudi o vojni z Iranom.
FOTO: AP

O čem bo tekla beseda?

Trump želi s kitajskim in ruskim kolegom razpravljati o zmanjševanju jedrskega arzenala, govoril naj bi tudi o vojni z Iranom. Po navedbah ameriških uradnikov pa ni pričakovati, da bodo voditelji treh jedrskih velesil načeli temo vojne v Ukrajini.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je v začetku meseca dejal, da je Xi na nedavnem srečanju pokazal razdraženost, ko je beseda nanesla na tristranske pogovore, na katerih bi govorili o Ukrajini. "Izrecno je poudaril, da je to evropski konflikt, pri katerem morajo biti za pogajalsko mizo tudi Evropejci," je Steinmeier dejal za televizijo ARD, ki jo povzema AFP.

Ločeno srečanje Trumpa in Putina tokrat ni predvideno.
Ločeno srečanje Trumpa in Putina tokrat ni predvideno.
FOTO: AP

Glede jedrske razorožitve Kitajska sicer že dalj časa vztraja, naj ZDA in Rusija zmanjšata svoja zajetna jedrska arzenala, šele nato se bo pripravljena pogovarjati o svojih zalogah jedrskega orožja.

Trump bo po napovedih Bele hiše v Shenzhen prispel pozno v sredo in se v četrtek s Xijem sestal tudi na dvostranskem srečanju, ki bo njuno četrto, odkar se je Trump leta 2025 vrnil na predsedniški položaj. Ni pa predvideno ločeno srečanje Trumpa in Putina.

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Xi Jinping Donald Trump Vladimir Putin Apec Shenzhen jedrsko orožje

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