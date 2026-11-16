Še Kitajska potrdila zgodovinsko srečanje med Šijem, Trumpom in Putinom

"19. novembra bo kitajski predsednik Xi Jinping v Shenzhenu gostil srečanje voditeljev Kitajske, Rusije in ZDA z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom," je danes v kratki izjavi sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. Ob tem ni podalo dodatnih informacij o tem, katere bodo glavne teme tega zgodovinskega srečanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bela hiša in Kremelj sta že minuli konec tedna potrdila tristransko srečanje.

Govorili naj bi tudi o vojni z Iranom. FOTO: AP

O čem bo tekla beseda?

Trump želi s kitajskim in ruskim kolegom razpravljati o zmanjševanju jedrskega arzenala, govoril naj bi tudi o vojni z Iranom. Po navedbah ameriških uradnikov pa ni pričakovati, da bodo voditelji treh jedrskih velesil načeli temo vojne v Ukrajini. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je v začetku meseca dejal, da je Xi na nedavnem srečanju pokazal razdraženost, ko je beseda nanesla na tristranske pogovore, na katerih bi govorili o Ukrajini. "Izrecno je poudaril, da je to evropski konflikt, pri katerem morajo biti za pogajalsko mizo tudi Evropejci," je Steinmeier dejal za televizijo ARD, ki jo povzema AFP.

Ločeno srečanje Trumpa in Putina tokrat ni predvideno. FOTO: AP