'Ne vemo, kakšna bo potreba Kitajske, da pokaže, da je takšno ravnanje nesprejemljivo'

Kakšne pa bodo posledice Janševih izjav, ne samo gospodarske, ampak tudi politične? Slovenija kandidira za nestalno članico VS ZN, Kitajska pa ima tam pravico do veta. "Postavlja se vprašanje, kako resna je ta kandidatura, ali je ta mogoče del politične akcije, opozarjanja nase, kazanja s prstom na nekatere države in iskanje podpore pri zahodnih državah, ki imajo določena stališča glede Tajvana," odgovarja Lovec.

Prof. Marko Lovec iz FDV Janševo potezo razume kot neke vrste provokacijo, ki je tvegana ne le z vidika slovenskih gospodarskih vidikov in povračilnih ukrepov ampak tudi iz vidika, da bi lahko izzvala zaostrovanje odnosov med Tajvanom in Kitajsko.

To ni prvič, da je Janša razjezil Kitajsko. Gre za strankarsko ali osebno agendo Janše ali bi lahko bil v ozadju širši interes EU? "Ne vem če Janša govori v imenu Evrope, Slovenija je vrsto let vodila zmerno konstruktivno politiko do Kitajske, Janša se je s svojimi stališči precej postavil na stran določenih političnih sil v ZDA. Očitno Janša počne stvari, ki zelo ustrezajo Američanom. Postavljajo se vprašanja, ali gre za učinek vtisa politične pomembnosti, saj si je drugače težko razložiti, kaj bo Slovenija s tovrstnim ravnanjem dosegla. Evropa ima večinoma precej bolj zmerne poglede in na drugi strani nima mehanizmov, da bi zaščitila članice pred povračilnimi ukrepi," je odgovoril.

Janševo stališče glede Tajvana bi lahko označili tudi za načelno, v skladu s tem, kako je nastala tudi slovenska država. Toda v primeru Katalonije in Palestine je stališče SDS povsem drugačno, Janša je celo dal izobesiti izraelsko zastavo na pročelje vlade v znak solidarnosti z Izraelom. Kaj tako različna merila pomenijo za verodostojnost , ne samo premierja, ampak tudi države, ki jo predstavlja? Vsaka situacija je posebna, pravi Lovec. "Pri Kitajski je politika ene države, za Kitajsko zelo pomembna, del širšega konsenza, po drugi strani je drugi del tega sistema, se pravi določena avtonomija, in tu se zdi, da Kitajska posega v drugi del tega dogovora, kot v primeru Hong Konga. V marsičem lahko damo premierju tudi prav, vprašanje pa je, kako je mogoče učinkovito zaščititi interese po avtonomiji teh posameznih delov in s tovrstnimi solo provokacijami tega ne moremo doseči, potrebujemo skupen pristop," meni prof. Lovec.

Opozicija Janši očita soliranje. Ali to pomeni, da zunanjo politiko trenutno določa Janša sam? Imeli smo že več situacij, ko smo se spraševali, v čigavem imenu govori premier: "Uradno seveda predstavlja država in zunaj večinoma, kar počne, razumejo kot stališče države. Se pa najbrž na Kitajskem zavedajo, da smo pred volitvami, a je tam zagotovo prisoten strah, da bodo poskušale tudi druge države in da bi se ustvaril vtis, da je to dovoljeno, in bodo s preventivnih razlogov poskušali s sankcijami pokazati, da bo vsakega, ki bi upal kaj takega narediti, čakale posledice."

Pa se da še pogasiti ta požar? "Ne vemo, kakšen bo obseg tega požara. Ne vemo, kakšna bo potreba Kitajske, da pokaže, da je takšno ravnanje nesprejemljivo," odgovarja Lovec. Kot izpostavlja je to tudi odvisno od tega, v kolikšni meri bo Kitajska Janševo izjavo razumela kot njegovo osebno stališče.

Se je Slovenija odpovedala arbitražni razsodbi?

Slovenska vlada - mimo parlamenta - trenutno vodi tudi tiho diplomacijo s Hrvaško, ki naj bi - po neuradnih informacijah s hrvaške strani - pripeljala do skupnega ribolovnega območja. Se je s tem Slovenija v praksi odpovedala arbitražni razsodbi? Kot meni Lovec, je arbitraža pravno dejstvo in kakršnakoli rešitev ne bo mogla mimo nje: "Vprašanje je, v kakšnem obsegu je arbitraža izvedljiva v Piranskem zalivu in zakaj bi bilo to za nas sploh tako pomembno. Ta črta poteka po morju, ribe plavajo mimo nje, v tem smislu se mi zdi dogovor o skupnem upravljanju dober, da se ga pa še nadgraditi. Pomembno je, da se to smatra kot naravno geografsko enoto in da se zaščiti naravne vire, kar pa je ključen kapital."

Tudi pri hrvaški razglasitvi ekonomske cone, ki dokončno preprečuje Sloveniji dostop do odprtega morja, slovenska vlada ne vidi problemov, nasprotno, Janševa vlada je postala glavni sponzor hrvaškega vstopa v Schengen. Dobri odnosi s Hrvaško so seveda pomembni: toda ali ni cena za Slovenijo in njene vitalne interese previsoka? Lovec odgovarja, "da nam arbitražni sporazum ni dal lastništva nad prostorom, po katerem bi dostopali do mednarodnih voda, dal nam je pa komunikacijski kanal. V ekonomskih conah ne vidim tveganja. Poskusi pogojevanja hrvaškega vstopa v Schengen doslej niso obrodili sadov, ustvarili pa so ogromno negativne energije in stroškov. Zdaj bo lažja mobilnost, problem migracij se bo prestavil na južno hrvaško mejo. Duh dogovorov je v korist večine Slovencev. "

Spomnimo

V polurnem intervjuju za indijsko nacionalno televizijo je premier Janša namreč dregnil v osje gnezdo. V sporu, ali je Tajvan samostojna država ali del Kitajske, ki se med državama odvija že desetletja, je premier Janša namreč odločno zagovarjal Tajvan, nakazal, da podpira njihovo odcepitev od Kitajske in poudaril pomembnost medsebojnega sodelovanja s Tajvanom. Globoko presenečena pa je oblast na Kitajskem, ki je Janševe besede označila kot nevarne, pred časom pa tudi napovedala, da bi poskus osamosvojitve Tajvana pomenil vojno. Tajvan, kjer živi okoli 23 milijonov ljudi, sicer uradno priznava 15 držav, a med njimi ni članic Evropske unije. Ima pa Tajvan v številnih svoja predstavništva.