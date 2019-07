Kitajski lastniki omejili dostop do mariborskega letališča

Saga z mariborskem letališčem se nadaljuje. Po tem, ko se je v sredo iztekel odpovedni rok za najemno pogodbo z dotedanjim upravljavcem, družbo Aerodrom Maribor (sicer v lasti kitajskega kapitala), in so inšpektorji v četrtek nato opravili pregled in Družbi za upravljanje investicij (DRI) potrdili in odobrili poskusno obratovalno dovoljenje za upravljanje letališča Edvarda Rusjana Maribor, nov preobrat.

Kitajski lastniki mariborskega letališča so ob vhodu na parkirišče terminala namreč namestili opozorilne table, da gre za "privatno zemljišče" ter za zemljišče v zasebni lasti, prehod in parkiranje pa da nista dovoljenja.