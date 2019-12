'Slovenija si bo prizadevala, da bo Luka Koper v pobudi Pas in cesta dobilo pomembno vlogo'

Cerar je na novinarski konferenci po pogovorih z Wangom poudaril, da je Kitajska svetovna velesila, ena od stalnih članic Varnostnega sveta ZN in ena od nepogrešljivih strateških partneric Evropske unije."Glede določenih vprašanj imamo v EU drugačna stališča ali standarde od Kitajske in o tem se moramo spoštljivo in odkrito pogovarjati, predvsem pa moramo iskati skupne točke sodelovanja, nadgrajevati konstruktivne odnose in biti spoštljivi drug do drugega," je dejal.

"Intenzivno sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko se krepi na politični in gospodarski ravni. Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji,"je poudaril Cerar. Politično in gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko se po Cerarjevih besedah krepi iz leta v leto. Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji in zaseda 13. mesto med najpomembnejšimi trgovinski partnerji. Od leta 2013 se blagovna menjava med državama povečuje za približno 15 odstotkov na leto in lani je znašala 1,3 milijarde evrov. Na Kitajskem so že prisotna nekatera slovenska podjetja, krepijo pa se tudi kitajske naložbe v Sloveniji.