Kitare iz pokrovov motorjev avtomobilov, ki zvenijo odlično

Zamislite si del motorja katerega koli avtomobila in si nato zamislite, kako bi iz tega lahko nastalo odlično glasbilo, natančneje električne in bas kitare, ki niso le paša za oči, ampak tudi odlično zvenijo. Ljubiteljski glasbenik Vlado Platajs iz Jurovskega Dola v Slovenskih goricah je tisti, ki je takšne kitare ročno izdelal. Narejene so iz pokrovov motorjev avtomobilov, ki jih je zbral na avtoodpadih. Nastali so unikati, ki so nekaj posebnega tudi v svetovnem merilu.