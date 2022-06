Kje bo Dars obnavljal avtoceste letos poleti, kje bodo možni zastoji?

Dars si obeta dokončati rekonstrukcijo Leskoškove ceste na severno ljubljansko obvoznico v polni priključek. Dela so sicer stekla konec septembra 2021 in v tej fazi ne vplivajo na promet na sami trasi severne obvoznice H3, so zagotovili predstavniki Darsa. "Rok za dokončanje vseh del je 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, to je do konca novembra 2022," so povedali.

Dokončali bodo tudi obnovo vozišča na odseku pomurske avtoceste Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja vas . Dela so stekla v začetku maja, zaključena bodo predvidoma do začetka julija letos, so ocenili pri Darsu in dodali, da je promet speljan po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Letos jeseni je v načrtu pričetek rekonstrukcije vozišča in objektov ter nadgradnja predorov na odseku štajerske avtoceste Slovenske Konjice–Dramlje , ki bo trajala vsaj dve gradbeni sezoni. "Jeseni je predviden začetek pripravljalnih del, ki pa ne bodo bistveno vplivala na potek prometa. Glavna dela bodo opravljena v letih 2023 in 2024. Promet bo med glavnimi deli v predorih in na viaduktih v času poletnih mesecev urejen po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje," so pojasnili predstavniki Darsa.

Kje Dars napoveduje največ zastojev?

Dars ni napovedal večjih zastojev zaradi obnovitvenih del za letošnjo poletno sezono. Je pa ocenil, da bo drugače poleti v prihodnjih dveh letih na odseku Slovenske Konjice–Dramlje, saj je cestišče na tem delu brez odstavnih pasov. Sestavni del odseka sta tudi dvopasovna predora Golo rebro in Pletovarje ter viadukta Škedenj 1 in Škedenj 2. Skupaj sestavljajo deset objektov – na vsakem smernem vozišču avtoceste, torej proti Mariboru in proti Ljubljani, sta dva predora, dva viadukta in mostova. "Promet bo med glavnimi deli v predorih in na viaduktih urejen po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje, saj drugačne zapore žal ni mogoče organizirati. Ta zapora bo predvidoma potekala v poletnih mesecih leta 2023 in 2024. V vmesnem času se bodo izvajala preostala dela na odseku, ko bo v več različnih fazah promet potekal skozi zapore brez zmanjšanja prometnih pasov in takrat ne pričakujemo daljših obdobij, ko bi zapore povzročale daljše zastoje," so pojasnili na Darsu.

'Vzeti si je treba čas za pripravo na pot, vozniki moramo biti aktivni pri načrtovanju'

Ne glede na zastoje je pomembno, da se vozniki vedno pozanimajo o stanju in razmerah na cestah in se pravočasno odpravijo na pot – po možnosti zelo zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, svetujejo pri Darsu. Če ni nujno, naj preložijo vožnjo, še posebno če so izvedeli, da se je na njihovi načrtovani poti zgodila prometna nesreča in so nastali dolgi zastoji. "Tudi ko so posledice nesreče odstranjene, mineta praviloma vsaj dve uri, odvisno od zahtevnosti nesreče, da se promet popolnoma normalizira. Vsekakor pa se ne odpravljajmo na pot v prometni konici. Vzeti si je treba čas za pripravo. Vozniki moramo biti aktivni pri načrtovanju poti," so poudarili.