Poplas Susičeva še vedno na dveh stolih

Antonija Poplas Susič še vedno sedi na dveh stolih. Je direktorica največjega zdravstvenega doma v državi, kot družinska zdravnica pa dela v ambulanti svojega zasebnega zavoda Multimedicus. Na njihovi spletni strani sicer piše, da je septembra odsotna.

Po besedah Zorana Jankovića, župana Mestne občine Ljubljana, ki je ustanoviteljica zdravstvenega doma, sta se s Poplas Susičevo po vrnitvi z njenega dopusta pogovarjala, kje in kako bo nadaljevala. Dodal je, da bo počakal na sejo zavoda in na njihovo odločitev.

Direktorjem in strokovnim direktorjem v javnih zdravstvenih zavodih so sicer po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti že pred slabimi tremi tedni prenehala veljati soglasja za delo pri drugem izvajalcu – natančneje 21. avgusta, ko se je denimo z vrha izolskega zdravstvenega doma poslovil dolgoletni direktor Evgenij Komljanec, ki se je raje odločil za lastni zobozdravstveni center.

Zakon, s katerim je premier Robert Golob v zadrego spravil tudi svojega velikega podpornika Jankovića, pa si kot kaže v prestolnici tolmačijo po svoje. "Potrpeli boste. Držali se bomo zakona in tega, kar zakon dovoljuje ...," je dejal Janković. Na opomnik novinarjev, da je bil rok že konec avgusta, pa je odgovoril: "Meni pa res ni treba dat do 20. avgusta, jaz bom svoje mnenje povedal na naslednji tiskovni konferenci."

In kako nespoštovanje rokov komentira zdravstvena ministrica? "Sedaj pač pregledujemo statuse vseh direktorjev. Veste, da vsega ne moremo pregledati v enem dnevu. Zagotovo pa bo to v roku naslednjih dni jasno in bo direktorica tudi sporočila svojo odločitev," je dejala Valentina Prevolnik Rupel.

Na odgovore medtem čakajo predvsem pacienti Poplas Susičeve. V njeno zasebno ambulanto hodi denimo tudi Dušan Keber, nekdanji minister in glasen nasprotnik tako imenovanih dvoživk. Zadeve danes ni želel komentirati, po telefonu nam je dejal le, da si tudi sam čim prej želi informacije, kako se je odločila njegova osebna zdravnica.

Na zdravstvenem inšpektoratu pa odgovarjajo, da so zoper Poplas Susičevo prejeli prijavo in da zbirajo informacije. Če direktor javnega zdravstvenega zavoda od 21. avgusta še vedno dela pri drugem izvajalcu, je zagrožena globa od 300 do 5000 evrov.