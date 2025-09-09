Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Poplas Susičeva še vedno na dveh stolih

Ljubljana, 09. 09. 2025 19.14 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
28

Bo Antonija Poplas Susič ostala na čelu ljubljanskega zdravstvenega doma, ali bo raje delala v svoji zasebni ambulanti? Po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi razmejila javno in zasebno, oboje namreč ne gre. Kljub temu, da so vsem direktorjem in strokovnim direktorjem že 21. avgusta prenehala veljati dovoljenja za delo pri drugih izvajalcih, Poplas Susičeva svoje odločitve še vedno ni sporočila, nanjo čaka tudi okoli 300 njenih pacientov. Primer že obravnava zdravstveni inšpektorat.

Antonija Poplas Susič še vedno sedi na dveh stolih. Je direktorica največjega zdravstvenega doma v državi, kot družinska zdravnica pa dela v ambulanti svojega zasebnega zavoda Multimedicus. Na njihovi spletni strani sicer piše, da je septembra odsotna.

Po besedah Zorana Jankovića, župana Mestne občine Ljubljana, ki je ustanoviteljica zdravstvenega doma, sta se s Poplas Susičevo po vrnitvi z njenega dopusta pogovarjala, kje in kako bo nadaljevala. Dodal je, da bo počakal na sejo zavoda in na njihovo odločitev.

Direktorjem in strokovnim direktorjem v javnih zdravstvenih zavodih so sicer po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti že pred slabimi tremi tedni prenehala veljati soglasja za delo pri drugem izvajalcu – natančneje 21. avgusta, ko se je denimo z vrha izolskega zdravstvenega doma poslovil dolgoletni direktor Evgenij Komljanec, ki se je raje odločil za lastni zobozdravstveni center.

Zakon, s katerim je premier Robert Golob v zadrego spravil tudi svojega velikega podpornika Jankovića, pa si kot kaže v prestolnici tolmačijo po svoje. "Potrpeli boste. Držali se bomo zakona in tega, kar zakon dovoljuje ...," je dejal Janković. Na opomnik novinarjev, da je bil rok že konec avgusta, pa je odgovoril: "Meni pa res ni treba dat do 20. avgusta, jaz bom svoje mnenje povedal na naslednji tiskovni konferenci."

In kako nespoštovanje rokov komentira zdravstvena ministrica? "Sedaj pač pregledujemo statuse vseh direktorjev. Veste, da vsega ne moremo pregledati v enem dnevu. Zagotovo pa bo to v roku naslednjih dni jasno in bo direktorica tudi sporočila svojo odločitev," je dejala Valentina Prevolnik Rupel

Na odgovore medtem čakajo predvsem pacienti Poplas Susičeve. V njeno zasebno ambulanto hodi denimo tudi Dušan Keber, nekdanji minister in glasen nasprotnik tako imenovanih dvoživk. Zadeve danes ni želel komentirati, po telefonu nam je dejal le, da si tudi sam čim prej želi informacije, kako se je odločila njegova osebna zdravnica. 

Na zdravstvenem inšpektoratu pa odgovarjajo, da so zoper Poplas Susičevo prejeli prijavo in da zbirajo informacije. Če direktor javnega zdravstvenega zavoda od 21. avgusta še vedno dela pri drugem izvajalcu, je zagrožena globa od 300 do 5000 evrov.

antonija poplas susič zdravstveni dom ljubljana ljubljana zoran janković
Naslednji članek

Policija prišla zaradi 9-letnice, ki je igrala klavir: 'Kako naj otrok to razume?'

Naslednji članek

Na razpis za generalnega direktorja Policije zaenkrat prispela ena prijava

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
09. 09. 2025 20.50
V bistvu je vlada " zaklala" ravno svoje. Haha, ampak, ti ne spoštujejo zakonov, nje.
ODGOVORI
0 0
blackwizard
09. 09. 2025 20.44
+4
Levim rdečim je vse dovoljeno in nihče ne protestira proti temu, banana država
ODGOVORI
4 0
Hitri Zigi 78
09. 09. 2025 20.44
+3
Bo Zoki zrihtu ane
ODGOVORI
3 0
Slovenska pomlad
09. 09. 2025 20.42
+3
Res sem vesel,da je Ustavno sodišče Fides zdravnikom dovolilo,da kujejo ogromne dobičke iz javne blagajne.Toliko imajo stroškov namreč.Tu so vikendi,jahte,safariji..
ODGOVORI
3 0
Po možganski kapi
09. 09. 2025 20.44
+1
Ti si vesel ,da imamo gospoda Maljevca si zadnjič lepo povedal.
ODGOVORI
1 0
Glotar
09. 09. 2025 20.41
+4
kdor bo na naslednjih volitvah volil Goloba ali Jankovica, naj mu pomre celotna družina...
ODGOVORI
4 0
rogla
09. 09. 2025 20.39
+3
Susičrva = 🦊.
ODGOVORI
3 0
09. 09. 2025 20.38
+3
Mogoče pa jo res poleg moža, še kdo servisira in potem je naslov upravičen.
ODGOVORI
3 0
Colgate
09. 09. 2025 20.38
+2
Koliko provizije pokasira Zoran?
ODGOVORI
2 0
Rdečimesečnik
09. 09. 2025 20.36
+3
Nič jokat plešite klovni v propad
ODGOVORI
3 0
Infiltrator
09. 09. 2025 20.35
+11
Kjer je Zoki pa ja ni nič spornega ....
ODGOVORI
11 0
devote
09. 09. 2025 20.34
+4
poberita svoj SNMP in izginita iz UKC LJ. Samo guzvo delata tu, dva nesposobneza
ODGOVORI
4 0
Castrum
09. 09. 2025 20.34
+9
Popolnoma ukradena država
ODGOVORI
9 0
Pikopiko
09. 09. 2025 20.34
+8
Če si proti Janši se ni treba držat zakonov to je Janković lepo povedal na HR TV. Če si rdeč lahko delaš kar hočeš.
ODGOVORI
8 0
gggg1
09. 09. 2025 20.33
+4
Na min8strstvu ne morejo pogledati statusa vseh direktorjev? Pa saj ne govorimo o 1000 direktorjh. Pa še to bi se dalo preveriti v dveh dneh.
ODGOVORI
4 0
Victoria13
09. 09. 2025 20.31
+8
To državo bo treba resetirat in začeti vse na novo....
ODGOVORI
8 0
Glotar
09. 09. 2025 20.31
+7
banda od bande grebatorske...
ODGOVORI
7 0
Victoria13
09. 09. 2025 20.28
+3
Preprosto, eni lahko, če so podporniki tistih, ki so zdaj na oblasti!!!
ODGOVORI
3 0
Groucho Marx
09. 09. 2025 20.27
+5
Za golobnjak ni nečrkobralska interpretacija zakonov popolnoma nič novega. Saj tudi pernati že tri leta nezakonito fuša in šušmari.
ODGOVORI
6 1
borjac
09. 09. 2025 20.27
+6
Več kot očitno je, da Jankovič to direktorico Susičevo močno potrebuje , ko jo podpira na dveh stolčkih , sicer pa ali ima plačano samo po 4 ure na dan ko opravlja mesto direktorice , in 8nnur na dan kot Zdravnica , kajti človeške zmogljivosti pač fizično ne omogočajo, da bi delala Susičeva dve službi , spati pa tudi mora ??? mogoče pa uporablja kakšne substance, ki bodo dovoljene , dr. Susičeva SE DOBESEDNO ŽRTVUJE ZA NAS , presenetilo pa me je da bivši minister dr. Keber , slavni "borec " proti dvoživkam , hodi k Dr. Susičevi na zdravniško oskrbo , ki je več kot očitno VZOREC DVOŽIVKE , kaj pa je sedaj to dr. Keber ????
ODGOVORI
6 0
Pajo_36
09. 09. 2025 20.27
+0
Primarno zdravstvo, ki je pod okriljem naših miljon ali koliko jih že je občin odlično deluje, svaka čast ! Razdelite člane dodatnih ambulant in splošnjake, pa pridemo do ugotovitev, da bi mogoče lahko vsak sprejel tam okoli do 20 ljudi, ampak seveda, ko kličeš dohtarje v bližini, to bog ne daj, k so tako za človeka ane, tako dobri anede. Ker popoldanska ambulanta seveda pripelje do denarja, kaj pa dodatnega, upam pa, da bo prostovoljno končanje življenja šlo skoz, da dohtarska mafija tukaj ne bo zmagala.... Tale Poplas al kaj je, pa nekaj ve o Jankoviću, da ga tkole nesposobna vodit, drži za sej vemo kaj.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215