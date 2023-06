Kje bo stal nov spomenik slovenske osamosvojitve?

Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Ladislav Lipič, 32 let po zgodovinskih dogodkih ocenjuje, da bi Trg republike prenesel še eno dodatno obeležje: spomenik osamosvojitvi. "Moje mnenje je, da je dovolj velik. Predvsem pa je simbolno zelo močan kraj."

"Govorim o spomeniku revolucije in vseh, ki so tu v bližini. Kajti to je pomik nekega časa. In mi se svoje zgodovine ne sramujemo. Nesamozavestni narodi se sramujejo svoje zgodovine," je dodal. Povsem drugače pa razmišlja prvi predsednik slovenske vlade, Lojze Peterle. Osamosvojitev je največ, kar je slovenski narod dosegel in pri tem ostal enoten, je pojasnil. Spominu na totalitarizem bi se pa po njegovem mnenju lahko tudi odpovedali.

"Mene ne čudi, bi rekel, različnost, pluralnost na tej stopnji. Ampak upam, da če bomo sledili duhu osamosvojitve, da bomo tudi našli primerno sporočilo za ta spomenik. Pa tudi primerno lokacijo," je dejal Peterle, predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve.