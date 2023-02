Kje bo stala gorenjska bolnišnica? Trije župani še vedno na nasprotnih bregovih

Boj za novo gorenjsko bolnišnico še ni končan. Kranjski in radovljiški župan vztrajata na nasprotnih bregovih, oba prepričana, da ponujata najboljšo lokacijo. Novi jeseniški župan pa želi s stališčem, da je pri obstoječi bolnišnici dovolj prostora za širitev, v igro vrniti tudi Jesenice. Ministrstvo naj bi odločitev sprejelo do poletja.

icon-expand Kranjski župan Matjaž Rakovec meni, da ima Kranj pomembno prednost pred Radovljico. FOTO: Damjan Žibert

Kot je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec, so po menjavi vlade že izvedli uraden obisk na ministrstvu za zdravje, ki so mu predstavili idejo, kje bi v Kranju stala gorenjska regijska bolnišnica in katere so prednosti Kranja v primerjavi z lokacijama na Jesenicah in v Radovljici. Ob tem je Rakovec znova poudaril, da je Kranj središče regije, proti kateremu gravitira več kot polovica prebivalcev Gorenjske. "Nekako obljubljeno je bilo, da se bo vlada odločila oziroma sprejela sklep o izboru lokacije do poletja, torej v prvi polovici letošnjega leta," je povedal Rakovec in dodal, da se bodo do tedaj še srečali s pristojnimi službami, da res natančno obrazložijo prednosti kranjske lokacije pred radovljiško. 'Radovljica tudi sicer ponuja najboljše pogoje' Radovljiški župan Ciril Globočnik na drugi strani vztraja, da je zagotovo najboljša lokacija v Radovljici, medtem ko naj kranjska lokacija ne bi bila primerna. "Z ministrstva smo dobili tudi navodilo, naj naredimo idejni projekt direktnega izvoza z avtoceste za bodočo bolnišnico, k čemur je zeleno luč dala tudi Družba za avtoceste v RS," je povedal Globočnik in dodal, da je projekt, s katerim bodo preverili možnost ureditve izvoza, že v pripravi.

icon-expand Radovljiški župan je prepričan, da Radovljica tudi sicer ponuja najboljše pogoje za gradnjo nove bolnišnice. FOTO: Dreamstime

Radovljiški župan je prepričan, da Radovljica tudi sicer ponuja najboljše pogoje za gradnjo nove bolnišnice. Kot je poudaril, ima občina s prostorskim redom za bolnišnico zagotovljenih 10 hektarjev zemljišč, kar je bil osnovni pogoj ministrstva za umestitev sodobne bolnišnice. Na zalogi je nato še dodatnih pet hektarjev, kjer bi lahko v prihodnjih desetletjih širili bolnišnico. "Narejen imamo tudi idejni projekt in pridobljena mnenja glavnih soglasodajalcev," je zagotovil Globočnik. Prepričan je tudi, da kakršenkoli prizidek k obstoječi splošni bolnišnici na Jesenicah ne pride v poštev.

Jeseniški župan verjame, da je dovolj možnosti za prizidek Povsem drugačno mnenje pa ima jeseniški župan Peter Bohinec, ki verjame, da je dovolj prostorskih možnosti za širitev oziroma nadgradnjo obstoječe bolnišnice. Ocenil je, da so možne širitve na vzhodni in zahodni strani.

icon-expand "Vsak od županov gleda skozi svoje oči. Tako imam jaz kot župan Jesenic trdno stališče, da mora bolnišnica ostati na Jesenicah," je poudaril Bohinec. FOTO: Bobo

"Bo pa moral tisti, ki bo to projektiral, pokazati določene spretnosti pri umestitvi novega objekta," je dejal Bohinec in dodal, da je nekaj poskusov tega že bilo in da obstaja projekt nove zgradbe na makadamskem parkirišču ob bolnišnici, ki bi odgovorila na vse potrebe bolnišnice, vključno z operacijskimi dvoranami, sobami za intenzivno nego, novimi prostori za dializo in prostori za dnevno bolnišnico. "Vsak od županov gleda skozi svoje oči. Tako imam jaz kot župan Jesenic trdno stališče, da mora bolnišnica ostati na Jesenicah," je poudaril Bohinec in zagotovil, da bo občina v to usmerila svoje moči. Med prednostmi nadgradnje obstoječe lokacije je izpostavil fakulteto za zdravstveno nego, ki deluje na Jesenicah, in geografsko lego, na katero gravitira tudi Posočje.