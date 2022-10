Kje bodo bitke za mesto župana najbolj napete?

Državna volilna komisija je na spletu začela objavljati sezname kandidatov za župane in svetnike v vseh 212 občinah v državi. Liste se sicer še sproti posodabljajo in dopolnjujejo, saj kandidati ponekod niso oddali popolnih vlog in jih morajo pri lokalnih volilnih komisijah dopolniti najkasneje do konca prihodnjega tedna.

Kar nekaj zanimivih spopadov bo. Kandidira pa tudi več imen, ki jih poznamo iz državne politike. V Brežicah bo aktualnega župana Ivana Molana s podporo SDS že drugič izzval nekdanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Svojo skupno kandidatko Mojco Florjanič pa imajo tudi vse tri vladne partnerice. Prvi med kandidati za občinske svetnike iz vrst SDS pa je tudi nekdanji okoljski minister Andrej Vizjak. V Gorjah bo za župana kandidiral nekdanji zdravstveni minister Janez Poklukar. Pomeril se bo z aktualnim županom Petrom Torkarjem. Na Ptuju bomo spremljali pravi medstrankarski obračun. V igri pa so aktualna SD-jeva županja Nuška Gajšek, nekdanji Počivalškov sekretar Andrej Čuš in nekdanji poslanec Levice Boštjan Koražija. V Šentjurju bo dolgoletnega župana Marka Diacija izzvala vodja poslancev Janševe stranke Jelka Godec. V Ilirski Bistrici še enega dolgoletnega župana Emila Rojca med drugimi izziva nekdanji poslanec NSi Andrej Černigoj.

icon-expand Vladimir Prebilič, predsedniške volitve 2022 FOTO: Bobo

V Kočevju bo potekal tudi nov mnogoboj, v njem pa po izpadu iz predsedniške tekme Vladimir Prebilič proti nekdanjemu obrambnemu ministru in nekdanjemu županu Janku Vebru. V Trbovljah se poslavlja županja Jasna Gabrič. V tekmi za njenega naslednika pa bosta med drugim nekdanji poslanec Levice Primož Siter in nekdanji kulturni minister Zoran Poznič. In še sosednje Zagorje ob Savi, kjer se eden od tako imenovanih večnih županov Matjaž Švagan ob treh konkurentih poteguje za še en mandat.

V Kopru se tudi na letošnjih volitvah obeta dvoboj Boris Popovič – Aleš Bržan Bitka sedmih kandidatov za župana se obeta v Kopru. Do zadnjega ni bilo jasno, kdo bo sploh kandidiral. Mnogi so z najavo zavlačevali, tudi dosedanji župan Aleš Bržan: "Mandat je bil naporen, poln izzivov, od požarov, suš, zlivov, do covida, skratka poln izzivov, ki smo jih sprejeli, in mislim, da tudi dobro reševali." Da njegov naslednik pri svojem delu ni bil uspešen, je že večkrat poudaril nekdanji župan Boris Popovič, ki se bo poskušal vrniti na čelo občine. A ne gre za bitko dveh. Med prvimi je svojo kandidaturo napovedal Patrik Greblo, znano ime iz glasbe in kulture: "Želimo, da se Koper povrne na neke tirnice multikulturnosti, lahko rečemo, da je bil še v času Jugoslavije bolj prodoren, kot je danes."

icon-expand Boris Popovič FOTO: Aljoša Kravanja