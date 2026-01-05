Kje bodo kandidirali politični liderji?

Čeprav je do začetka volilne kampanje še mesec in pol, številni politični igralci volivce že lep čas nagovarjajo s plakati, predvolilnimi gesli, dosežki oziroma alternativami.
"V SD je cilj, da povečamo število poslank in poslancev, zato da bo naslednja levosredinska vlada z večjo socialdemokratsko noto," pravi strankin podpredsednik Luka Goršek.
"Prvi cilj NSi je, da odslovimo to Golobovo vlado. Torej, da na volitvah zmaga desnosredinski blok," je jasen vodja poslancev NSiJanez Cigler Kralj.
In kje bodo kandidirali voditelji? V vladajoči Svobodi ne razkrivajo, ali bo premier Robert Golob, tako kot pred štirimi leti, glasove znova nabiral v dveh ljubljanskih okrajih - Centru in Šiški. Medtem ko se predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič še ni dokončno odločila, ali bo sploh kandidirala: "Bom, če bom sama v sebi začutila, da imam zadostno podporo ljudi in če bom videla realne možnosti za dobro delo. Če bo čas za to primeren, prav, če ne bo, pa je tudi prav."
Pri tem neuradno pričakuje več spoštovanja, upoštevanja in komunikacije z vrhom matične Svobode. Po naših informacijah si v največji vladni stranki eno najbolje ocenjenih domačih političark v očeh volivcev želijo na svoji listi. A o tem ni še nobenega dogovora.
Na drugi strani je v SDS načeloma dogovorjeno, da bo strankin prvak Janez Janša znova kandidiral v Ivančni Gorici in že tradicionalno tudi v Grosupljem.
Tako pa pravita voditelja Levice: "Kar se tiče naju z Luko, bova oba kandidirala v Ljubljani. V tistih okrajih, kjer živiva," je navedla sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. To sta Center v primeru Luke Mesca in Bežigrad v primeru Aste Vrečko.
Kljub nekaterim interesom pa na listi Levice - in pravzaprav tudi nobene druge stranke - ne bo najvplivnejše domače aktivistke. "Jaz sem že večkrat rekla, da rajši, kot da kandidiram, pojem v mjuziklu. Ne znam peti, tako da ne bom ne pela v mjuziklu, ne kandidirala," zatrjuje Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.
Medtem ko se v Ajdovščini obeta mini boj za desnico. Za SDS bo tam kandidiral podpredsednik Zvone Černač. Za Demokrate Eva Irgl, NSi - na skupni listi z SLS in Fokusom - pa v domačem okraju v ogenj pošilja svojega prvaka Jerneja Vrtovca.
"Iščemo tako sinergijo tega povezovanja, da bodo kandidati in kandidatke, tam, kjer bomo postavljeni, prinesli kar najboljši rezultat za NSi in potem seveda tudi za desnosredinski blok oziroma razvojno koalicijo," razlaga Cigler Kralj.
"Mi imamo imamo že skoraj sestavljeno. Samo še posamezni okraji so pod vprašajem, pa tudi to rešujemo sproti. Matjaž Han oziroma predsednik pa bo kandidiral v Radečah," pravi SD-jev Goršek.
Vladimir Prebilič bo nastopil v domačem Kočevju in hkrati tudi v Ljubljani. Zoran Stevanovič načeloma v okraju Kranj 2. Medtem ko je Anže Logar sporočil, da še ni zaključil oblikovanja svoje liste.
