Kje bodo kandidirali politični liderji?

Čeprav je do začetka volilne kampanje še mesec in pol, številni politični igralci volivce že lep čas nagovarjajo s plakati, predvolilnimi gesli, dosežki oziroma alternativami.

"V SD je cilj, da povečamo število poslank in poslancev, zato da bo naslednja levosredinska vlada z večjo socialdemokratsko noto," pravi strankin podpredsednik Luka Goršek.

"Prvi cilj NSi je, da odslovimo to Golobovo vlado. Torej, da na volitvah zmaga desnosredinski blok," je jasen vodja poslancev NSiJanez Cigler Kralj.

In kje bodo kandidirali voditelji? V vladajoči Svobodi ne razkrivajo, ali bo premier Robert Golob, tako kot pred štirimi leti, glasove znova nabiral v dveh ljubljanskih okrajih - Centru in Šiški. Medtem ko se predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič še ni dokončno odločila, ali bo sploh kandidirala: "Bom, če bom sama v sebi začutila, da imam zadostno podporo ljudi in če bom videla realne možnosti za dobro delo. Če bo čas za to primeren, prav, če ne bo, pa je tudi prav."

Pri tem neuradno pričakuje več spoštovanja, upoštevanja in komunikacije z vrhom matične Svobode. Po naših informacijah si v največji vladni stranki eno najbolje ocenjenih domačih političark v očeh volivcev želijo na svoji listi. A o tem ni še nobenega dogovora.