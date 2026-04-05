Slovenija

Kje bodo letos izplačali najvišji regres?

Ljubljana, 05. 04. 2026 19.42 pred 8 urami 2 min branja 51

Špela Bezjak Zrim
Denar

Po zimskem regresu, ki smo ga lani prvič prejeli čisto vsi zaposleni, so se ponekod že razveselili tudi letnega. Delodajalci imajo sicer čas do konca junija, a dobra novica je, da bo letošnji najnižji regres v primerjavi z lanskim višji za 205 evrov. Zaradi 16-odstotnega dviga minimalne plače boste letos prejeli najmanj 1.482 evrov. Hkrati pa se z rastjo povprečne bruto plače, ki za zadnje tri mesece znaša 2.670 evrov, dviguje tudi zgornja meja neobdavčenega regresa, kar odpira prostor za še bolj radodarna izplačila kot pretekla leta.

Tudi letos so tradicionalno najbolj radodarne banke in zavarovalnice. 2.830 evrov so marca prejeli zaposleni v OTP banki. 2.790 evrov so že prejeli zaposleni v Novi ljubljanski banki, enak znesek je izplačal Telekom Slovenije, pa zavarovalnici - Sava Re in Generalli.

2.630 evrov lahko aprila pričakujejo zaposleni v družbi Goodyear Slovenija, kjer so že napovedali tudi zimski regres, ki bo znašal 740 evrov. Decembra pa načrtujejo tudi izplačilo letne nagrade v višini 500 evrov, če bo seveda dosežen poslovni načrt.

2.000 evrov bodo letos izplačevali tudi nekateri trgovci, in sicer Spar, Hofer in Lidl. Odločitve o višini regresa pa medtem Mercator še ni sprejel, prav tako ne Trgovine Jager, sporočili so le, da regres tudi letos ne bo nižji od dveh tisočakov.

1.950 evrov bodo dobili zaposleni v Petrolu, to je sicer 450 evrov manj kot lansko leto, čeprav so letos poslovali z rekordnim dobičkom. 1.700 evrov pa bodo dobili delavci Pivovarne Laško Union.

Kaj pa javni uslužbenci in upokojenci?

Nekaj več kot 190.000 zaposlenih v javnem sektorju bo letos prejelo 1.630 evrov, kot vsako leto, je regres za javne uslužbence 10 odstotkov višji od minimalne bruto plače. Nakazilo lahko pričakujejo maja - skupaj z aprilsko plačo.

Približno 650.000 upokojencev pa lahko pričakuje izplačilo letnega dodatka, ki je sicer od regresa precej nižji in je odvisen od višine pokojnine. Tisti, ki prejemajo najnižje, bodo dobili 470 evrov, tisti z najvišjimi pa 160 evrov.

ZPIZ bo letne dodatke izplačal 30. junija skupaj s pokojninami.

Misanthrope
05. 04. 2026 21.59
Eh, mi bomo dobili minimalnega, čeprav firma služi miljone na miljone. Šef bo pa spet slabe volje. Jst tega res ne štekam več.
Andrej Lon?ar3
05. 04. 2026 21.59
Vse dajte javnim uslužbencem,to so res reveži,zgarani do onemoglosti... Tisti ki kaj ustvarimo se bomo že nekak znašli...
yolli
05. 04. 2026 21.51
Danes ko vas je večina prostih smo nekateri javni uslužbenci delali celodnevno od 7 zjutraj do 8 zvečer... Samo v vednost....ker za vas smo vsi fikusi in brezdelneži....
ra?unica
05. 04. 2026 21.40
Hja, regres je fajn ampak imam vseeno raje 3k plače kot 3k regresa.
osiveli_ritmični_gimnastik
05. 04. 2026 21.33
jager vam bo dal denarček na jager kartico, tako da vam pri 2000 Eur pobere 350-450 eur. lopovi
Potouceni kramoh
05. 04. 2026 21.30
Najvišje regrese bodo dobil kravatarji in fikusi ki v bistvu ne delajo nč,še več.. delajo škodo narodu.JU,banke,zavarovalnice,energetika,farmacija,odvetniki..to so tisti in vsi so isti
300 let do specialista
05. 04. 2026 21.29
Najvišji regres ima "neomajna podpora".
PridiNaVIDMAX
05. 04. 2026 21.26
Zdajle bom povedal nekaj kar bo zelo razburilo naše skrajne levičarje, a naj bo tako😊. Kandidat za vlado Floride bo vzel vsem nemarnim onlyfans radodajkam okoli 50% njihovega zaslužka in ga namenil učiteljicam in podobnim!! Čudovito ne? Upam, da levih ne raznese ob branju tega🤭
300 let do specialista
05. 04. 2026 21.29
🤣🤣💪💪👏👏👏👏
Diego14
05. 04. 2026 20.58
Javni lenuhi tud dobijo?
BMReloaded
05. 04. 2026 20.56
Sem izjemno vesel, da furam drzavljansko nepokorscino ze zadnjih 20 let...pa to
LevoDesniPles
05. 04. 2026 20.55
država na veliko krade skupaj z javno sekto in državnimi žlahta podjetji ,potem pa pred reveži ki obkrožajo perutnićarja na volitvah mahajo z bankovci in se vam smejejo v fris... zasluženo XD
tron3
05. 04. 2026 20.51
Regres čimprej dobit ker Evropa gre v maloro, kot kaže se bo spet resevalo ta kockaste, jasno če bo dost bencina in dizla. Šel boš tja da boš prišel nazaj s polnim tankom!!
tornadotex
05. 04. 2026 20.47
Prihaja kriza, Golob pa je že scuzal vse prihranke in nas še zadolžil za 2Mrd. Vsi hitijo z izplačilom, ker prihaja 7 let Sodome in Gomore ..po domače pekla in krize...Tako je že pisalo v Svetem pismu in vse se ponavlja...
nick73
05. 04. 2026 21.24
Zadolžil nas je za 7 dodatnih milijard na 40 milijard podlage. Zato si pa zdaj noben ne želi biti predsednik vlade in puščajo Goloba, da sam razloži ljudem, da bo potrebno vrniti predvolilne bombončke.
fljfo
05. 04. 2026 20.46
Sklepam da v javni upravi...
Heprk
05. 04. 2026 20.39
Banke pac sam dvignejo obresti pa vodenje pa imajo za regres, nagrade, razbacivanje, vse legalno
Magenta07
05. 04. 2026 21.00
Razbacivanje? Kakšna lepa bosanska beseda, bravo
Mali medo
05. 04. 2026 20.39
Banke bi lahko zaslužek vrnile v proračun. Samo v NLB smo zmetali 5 milijard.
Ariana Ayra Lionwood
05. 04. 2026 20.38
Drzavna podjetja - dobicek bi moral direkt leteti v drzavno blagajno, ker se drzavna podjetja itak placujejo z nasih denarnic - tak nas gulijo da ma biti....koliko denarja bi bilo ce nebi bilo vseh teh extra zavodov pa organizacij ki nic ne poslujejo le denar cuzajo, ali pa ta socialna podjetja ki so financirana s strani drzave nato pa je ena oseba zaposlena, daje racune (pop. s.p.) pa se podjemno delo...dejansko poznam primere glede tega...na koncu pa itak nic od tega ne delajo, so pa cele druzine na taki nacin obesene na socialno podjetje (asistenca)....eni se pac znajdejo pa so brez sramu Nato pa nikoli ni denarja v blagajni pa vedno samo obesati vse stroske na navadne pridne postene delavce
4krogci
05. 04. 2026 20.36
ma kako zdej letni regres, ko so pa ta ista podjetja, ki ga bodo sedaj izplačal dosti več kot v minimalnem znesku, tako zelo bla glasna kako nebodo prezivele zimskega regresa in bodo propadla!
E.Nigma
05. 04. 2026 20.42
Zimski regres je bila kraja in za glasove
Kritikizstajerske
05. 04. 2026 20.27
In potem je javni sektor naudaru na zavarovalnice in banke se pa nobeden ne spravlja
blazter
05. 04. 2026 20.26
Naši po zakonu.
