Kje bodo letos izplačali najvišji regres?

Tudi letos so tradicionalno najbolj radodarne banke in zavarovalnice. 2.830 evrov so marca prejeli zaposleni v OTP banki. 2.790 evrov so že prejeli zaposleni v Novi ljubljanski banki, enak znesek je izplačal Telekom Slovenije, pa zavarovalnici - Sava Re in Generalli.
2.630 evrov lahko aprila pričakujejo zaposleni v družbi Goodyear Slovenija, kjer so že napovedali tudi zimski regres, ki bo znašal 740 evrov. Decembra pa načrtujejo tudi izplačilo letne nagrade v višini 500 evrov, če bo seveda dosežen poslovni načrt.
2.000 evrov bodo letos izplačevali tudi nekateri trgovci, in sicer Spar, Hofer in Lidl. Odločitve o višini regresa pa medtem Mercator še ni sprejel, prav tako ne Trgovine Jager, sporočili so le, da regres tudi letos ne bo nižji od dveh tisočakov.
1.950 evrov bodo dobili zaposleni v Petrolu, to je sicer 450 evrov manj kot lansko leto, čeprav so letos poslovali z rekordnim dobičkom. 1.700 evrov pa bodo dobili delavci Pivovarne Laško Union.
Kaj pa javni uslužbenci in upokojenci?
Nekaj več kot 190.000 zaposlenih v javnem sektorju bo letos prejelo 1.630 evrov, kot vsako leto, je regres za javne uslužbence 10 odstotkov višji od minimalne bruto plače. Nakazilo lahko pričakujejo maja - skupaj z aprilsko plačo.
Približno 650.000 upokojencev pa lahko pričakuje izplačilo letnega dodatka, ki je sicer od regresa precej nižji in je odvisen od višine pokojnine. Tisti, ki prejemajo najnižje, bodo dobili 470 evrov, tisti z najvišjimi pa 160 evrov.
ZPIZ bo letne dodatke izplačal 30. junija skupaj s pokojninami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.