Kje bodo letošnji dopust preživeli znani slovenski politiki?

V ponedeljek na počitnice odhajajo tudi parlamentarci. Do konca avgusta v državnem zboru ne bo rednih zasedanj, poslanci tega sklica pa se bodo prvič odpravili na daljši oddih. Mnogi izmed njih bodo uživali v klasičnih morskih aktivnostih na hrvaški obali, drugi pravijo, da bodo sprostitev iskali v preprostih kmečkih opravilih, kot so pripravljanje drv, sušenje sena in čebelarjenje. So pa v slovenskem državnem vrhu tudi takšni, ki jih bolj kot klasičen dopust navdihuje adrenalin: kdo se torej veseli žgočega sonca na madžarskem dirkališču?

Za poslanci je prva parlamentarna sezona po volitvah."Zame ni bila naporna, lahko rečem rutinsko delo, nič kaj posebnega, veste, v parlamentu je popolnoma drugače kot pa takrat, ko sem bil minister," je dejal Jernej Vrtovec, poslanec NSi. Zdaj bodo vsak na svoj način iskali oddih, Vrtovec bo morske dni preživel na hrvaški obali, vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec pa se bo prav tako odpravil na plažo z družino. Glede destinacij so eni bolj, eni pa manj skrivnostni. ""Ne predaleč, ampak mogoče tudi ne preblizu," je povedal Vatovec. SD-jev poslanec Damijan Zrim pa je razkril, da bo dopustoval na grškem otoku Kefalonija ter potem za nekaj dni tudi na hrvaškem Pagu. Nujne za odklop so seveda tudi vodne aktivnosti, na knjižnih policah nekatere čakajo neprebrane knjige, denimo Vatovca, ki je razkril, da bral Murakamija, se bo pa posvetil tudi plavanju, supanju ter pečenju na žaru. icon-expand Turisti na Hrvaškem FOTO: Dreamstime Nasprotno pa vodja poslancev Gibanja Svoboda, Borut Sajovic, ki se bo raje posvetil enostavnim kmečkim opravilom. "Pleveš, koplješ, pripravljaš drva, sušiš seno, pregleduješ čebele." Iz povprečja štrli predsednica republike, ki si je sicer že privoščila teden dni morja, že kmalu pa bo na Madžarskem spremljala formulo z električnim motorjem izpod rok študentov ljubljanske univerze. Nataša Pirc Musar je pojasnila, da gre v svojem prostem času avgusta na Hungaroring. "V svojem prostem času grem avgusta na Hungaroring, kjer bodo slovenski tekmovalci, tudi moj sin, zato grem tja, pokazali zmožnost teh formul, ki so jih naredili in tega se pa res neskončno veselim." Favorit za dopustovanje torej ostaja več kot očiten. Tudi Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo bo odšel na morje. "Velikokrat hodim v hrvaško Istro, kjer imata tast pa tašča apartma. Ne vem, kakšne so cene, ampak verjetno podobne kot pri nas." Morski oddih na Mediteranu si bo privoščil tudi predsednik vlade Robert Golob, so nam sporočili iz njegovega kabineta.