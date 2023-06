Kje bodo počitnice preživljali šolarji?

Počitnice so tu. In kje jih bodo preživljali šolarji? Kdor si lahko privošči, ima otroka možnost vpisati v katero od številnih varstev, a cene marsikje letijo v nebo. Od 160 evrov naprej za petdnevne počitnice zaračunavajo zasebni ponudniki. In medtem ko so na boljšem starši iz Celja, kjer npr. 1. osnovna šola nudi poletno varstvo po subvencionirani ceni, brez omejevanja števila otrok, ali na Vrhniki, kjer občina omogoča brezplačno varstvo, pa marsikje drugje skrb za šolarje prevzamejo kar stari starši, sorodniki ali prijatelji.