Kje in kako bodo dopust izkoristili slovenski poslanci?

Dopust je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot dovoljena začasna prekinitev dela, službe. Naši poslanci pa so lahko glede na zakon do 40 dni na tej dovoljeni začasni prekinitvi dela, in to tudi bodo. Dopust se jim začne po ponedeljkovi izredni seji državnega zbora. Kje in predvsem kako pa ga bodo preživeli? Kreativno, žurersko ali lenobno?