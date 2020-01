Kje bodo zaradi del na avtocestah letos zastoji?

Dars bo v letu 2020 za obnove avtocest porabil 60 milijonov evrov. Med novimi projekti izstopata gradnja predora Karavanke in začetek del na tretji razvojni osi. Največ sivih las bo voznikom letos poleti povzročala sanacija predora Golovec. V času prometne konice lahko poleti zaradi del nastanejo zastoji na štajerski avtocesti, večja obnova pomurske avtoceste pa se lahko zavleče v jesen.

Dars za letošnje novogradnje predvideva 40 milijonov evrov, od tega 15 milijonov za drugo cev karavanškega predora, 16 milijonov za dela na južnem delu tretje razvojne osi in sedem milijonov evrov za tista na severu tretje razvojne osi. Za prenove načrtujejo približno 60 milijonov evrov. Največ zastojev pričakujemo poleti

​​​​​​​Skupna vrednost investicij v imenu in za račun družbe Dars je za leto 2020 načrtovana v višini 194 milijonov evrov. —Dars

Največ zastojev pričakuje Dars pri sanaciji predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici, začetek del pa je predviden poleti, v kolikor bo razpis do takrat uspešno zaključen. Do pomladi pa zastoje pričakujejo zaradi del v predoru Markovec. Poleti bodo zaradi zamenjave dilatacij na viaduktu Žepina in mostu Bolsko zastoji možni na štajerski avtocesti, predvsem v času prometne konice, enako velja tudi za jesensko menjavo dilatacij na mostu čez Savo na gorenjski avtocesti iz smeri Avstrije.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Popolne vikend zapore bodo spomladi ovirale promet pri viaduktu Šempeter, ki je edina preostala neuresničena pogodba Darsa iz lanskega leta. Zapor bo ob koncih tedna deležen priključek Ljubljana industrijska cona Moste (BTC–Letališka cesta), ki bo deležen obsežnejše prenove in izgradnje novega nadhoda. Podobno bo ob koncih tedna zaprt tudi priključek Ljubljana zahod (Vič). Zaradi začetka del na jugu tretje osi pri avtocestnem priključku Novo mesto bo od letošnjega poletja dalje obremenjen predvsem lokalni promet. Jeseni bo na več odsekih zaradi izvedbe sistema vodenja in nadzora prometa (SVNP) promet oviran predvsem ob postavljanju in odstranjevanju zapor. Letos bodo odstranili še zadnjo obstoječo cestninsko postajo Spomladi so zastoji možni tudi med Vrhniko in Logatcem, kjer bodo postavljali vmesno varnostno betonsko ograjo in obnavljali nadvoz. Na več odsekih bodo cestišče samo preplastili, med drugim Drnovo–Brežice, Kozina–Črni Kal, Črni Kal–Srmin, Škofije–Srmin, Brezje–Podtabor in Podtabor–Kranj zahod.

Dela, ki zahtevajo zaporo prometa, vsako leto stečejo po koncu zimske službe. FOTO: Dars

Tekom leta predvidevajo še odstranitev zadnje preostale cestninske postaje Dragotinci na pomurski avtocesti. Dars: Dela izvajamo v najprimernejšem trenutku glede na prometno obremenitev

"Kot upravljavec in vzdrževalec avtocest si prizadevamo, da vsa dela izvajamo s prometnimi zaporami, ki v največji možni meri omogočajo neoviran potek prometa, in v terminih, ki so za posamezen odsek avtoceste glede na pričakovane prometne obremenitve najbolj ugodni – dejstvo pa je, da vsaka zapora pomeni določeno motnjo v prometu," pravijo na Darsu "Če bi recimo že danes imeli podpisano pogodbo za obnovo dela severne ljubljanske obvoznice, ki je še ostal, z deli ne bi pričeli aprila, temveč julija ali avgusta, ko je najmanj prometa in dnevnih migracij. Če pa bi pogodbo podpisali šele septembra, bi počakali na naslednje poletje," razložijo. Dela se običajno začnejo po prvomajskih praznikih Dela, ki zahtevajo zaporo prometa, vsako leto stečejo po končanju zimske službe. "To je sicer odvisno od posamezne lokacije, koliko je klimatsko obremenjena, vendar pa je to v večini primerov nekje v mesecu aprilu. Dejanske pričetke del vedno prilagajamo tudi prometnim tokovom, ki so v mesecu aprilu povezani z migracijami okoli velikonočnih in prvomajskih praznikov, zato se velikokrat dela pričnejo v začetku meseca maja," še dodajajo na Darsu.

Tekom leta predvidevajo še odstranitev zadnje preostale cestninske postaje Dragotinci na pomurski avtocesti. FOTO: POP TV

Seveda pa je predpogoj, da bo uspešno zaključeno javno naročilo za oddajo posameznih obnovitvenih del, ki je v teku, in da bodo pravočasno sklenjene pogodbe z izvajalci obnovitvenih del. Ministrstvo še ni podalo soglasja k investicijskemu načrtu Darsa

Soglasje dobimo praviloma v prvih mesecih leta, se je pa zgodilo že, da smo ga dobili aprila ali junija. V tem mi ne vidimo nobenih težav.

"Začetek del je pogojen tudi z uspešnostjo javnih razpisov za izvajalce gradbenih del," pojasnjujejo na Darsu. Čeprav ministrstvo investicijskega načrta Darsa še ni potrdilo, so posamezni razpisi že v pripravi, sklenili pa še niso nobene izvajalske pogodbe, razen tiste iz lanskega leta za dela na viaduktu Šempeter pri Gorici. Načrt izvajanja koncesije pripravi Dars in ga pošlje v potrditev ministrstvu za infrastrukturo, ki mora soglašati z obsegom del, ki jih mora izvesti Dars kot koncesionar. Ministrstvo soglasja še ni podalo, kar pa naj ne bi bilo nič nenavadnega, pojasnjujejo na Darsu. "Pričakovati je, da se bo ministrstvo do dokumenta opredelilo v doglednem času. Praviloma počakamo ministrstvo, a kljub temu že pripravljamo razpisno dokumentacijo, ker jo je treba pripraviti v vsakem primeru." 'Izdaja soglasja ni pogoj za izvajanje investicij' Na ministrstvu so pojasnili, da so dokument z Darsa prejeli konec novembra, pogoji za izdajo soglasja pa še niso bili izpolnjeni, saj se projekti nanašajo tudi na izvedbo tretje razvojne osi, ki je bila predmet zakona o poroštvu, ta pa je začel veljati šele konec decembra.

Dars bo v letu 2020 za obnove avtocest porabil 60 milijonov evrov. FOTO: Dars