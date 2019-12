Kje bomo novo leto pričakali Slovenci?

Veliko Slovencev se je odločilo, da praznike preživi v tujini. Afriški Egipt, turški Carigrad, francoski Pariz so najpogostejše želje Slovencev za novoletne počitnice. Nekatere evropske prestolnice so popolnoma razprodane, dobro zasedena pa so seveda tudi zdravilišča ter slovenska in hrvaška obala. Več zanimanja pa je bilo letos tudi za bolj eksotične destinacije kot so Kuba, Indija in Tajska.

Nekateri Slovenci še ne vedo, kje bodo preživeli silvestrsko noč in novoletne dni, številni pa so se že odločili. Skokov v novo leto po drugačnih običajih bo letos veliko. Po podatkih turistične agencije Palma med evropskimi prestolnicami prednjačijo Pariz, London in Berlin. "Seveda je zelo popularna tudi Sicilija in Italija nasploh. Na Sicilijo letimo s posebnim letalom," je povedala Leni Petek Rovšnik s Palme. Vedno bolj popularen je tudi turški Carigrad, kamor odpeljejo tudi največ potnikov. Med bolj priljubljenimi kraji pa so tudi London, Madrid in Valencia. Med najbolj priljubljenimi počitniškimi destinacijami med Slovenci je še vedno Egipt. FOTO: Shutterstock Potujemo pa tudi bolj na toplo. Slovenci ostajamo zvesti priljubljenemu Egiptu. "Tudi tukaj so vsa mesta že razprodana. Največ potnikov se je letos odločilo za križarjenje po Nilu," je povedala Petek Rovšnikova. "Seveda pa je nekaj tudi takšnih, ki se bodo namakali v Rdečem morju. To ima še vedno 22 stopinj," je dodala. Tisti, ki so želeli še dlje, pa so se najpogosteje odločili za Kubo, Indijo in Tajsko ter tudi za Bali, Sejšele in Maldive. A mnogi bodo novo leto še vedno pričakali tradicionalno v krogu družine ter s prijatelji. In čeprav smo sredi zime, mnogi že razmišljajo o poletju. Kljub propadu Adrie letala imamo, pravijo v turistični agenciji. "Konec marca pozicioniramo v Slovenijo posebno letalo, ki bo namenjeno predvsem za čarter polete naših gostov. Tako bomo lahko leteli na prav vse počitniške destinacije," zagotavljajo na Palmi.