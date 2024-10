Kje boste preživeli krompirjeve počitnice?

Slovenci smo znani po tem, da veliko potujemo in odkrivamo neznane kotičke sveta. In tudi med krompirjevimi počitnicami ne bo nič drugače. "Lahko rečemo, da je v teh dneh v naši agenciji zelo pestro, saj se nekateri naši potniki že odpravljajo na potovanje oziroma na počitnice," potrdi predstavnica Turistične agencije Palma Nena Kraševec. Kar nekaj Slovencev bo namreč počitnice izkoristilo za daljša potovanja v eksotične kraje, kot so Maldivi, Tajska, Šrilanka, Dominikanska republika, medtem ko si bodo drugi privoščili: "Nekajdnevni oddih v slovenskih termah, na slovenski obali oziroma Istri in Kvarnerju," dodaja Nena Kraševec.

"Pričakujemo največ obiska med vikendi, še posebej drugi vikend. Torej takrat, ko bomo lahko podaljšali te praznike od četrtka do nedelje," pravi Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož. Čeprav gre za šolske počitnice, ki jih izkoristijo predvsem družine z otroki, so nastanitve marsikje razprodane. Pričakujejo namreč tudi turiste iz sosednjih držav, kjer imajo prav tako dela proste dni. "Pričakujemo, da bo obiskanost dobra, zagotovo na lanski ravni, morda celo nekoliko boljša," dodaja Šuligoj.

"Naše številke so višje od lani in tudi od leta 2019. Se pa tudi v agenciji soočamo s pomanjkanjem kapacitet, tako da je zelo zelo pomembno, da se čimprej opravi rezervacijo. Tako za krompirjeve počitnice kot tudi že za novoletna potovanja, kjer se mesta že zelo dobro polnijo," opozarja Kraševčeva.

Mnogi jesenske počitnice izkoristijo tudi za raziskovanje evropskih prestolnic, drugi pa prisegajo na obalo. "Še pred kratkim je imelo morje 20 stopinj, tako da bodo zagotovo najbolj pogumni skočili v vodo. Pa tudi mislim, da ne bo potrebno veliko poguma, samo po mojem nekaj sončnih žarkov, pa se bo dalo tudi še kopati," je prepričana Šuligojeva. Veliko pa je tudi takih, ki bodo namesto v sveži morski vodi uživali v kakšnem od številnih slovenskih zdravilišč, saj so tudi ta polno zasedena.