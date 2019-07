Naši politiki so pobegnili na lepše. Večina poslancev in ministrov letne dopuste preživlja med 15. julijem in 15. avgustom. Svoje dopustniške pripetije pridno objavljajo na družbenih omrežjih. Prednjačijo objave športnih podvigov, fotografije hrane in selfiji ob turističnih znamenitostih.

