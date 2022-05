Kje in kako kupiti kriptovalute in kakšna je njihova vrednost?

Kriptovalute in Bitcoin so spet vroča tema. Mnogi pa vseeno menijo, da so ta vlak za dobiček že zamudili. Pa je to res? Razkrivamo vam napovedi vrednosti kriptovalut in Bitcoina, hkrati pa vam bomo brezplačno pokazali, kako lahko le v nekaj minutah odprete svoj račun na kripto menjalnicah in kupite svoje prve kriptovalute.

icon-expand

Ta članek v podobni obliki smo prvič objavili dne 10.1.2018, ko je vrednost Bitcoina podirala takratne rekorde in dosegla okoli 15.000 USD. Veliko je bilo govora o tem, da gre za balonček, napihnjeno vrednost, prevaro, da bo vrednost kmalu strmo padla in se nikoli več ne bo pobrala itd. Tisti, ki so se ravnali po naših nasvetih, imajo danes (slaba 4 leta kasneje), na svojih računih okoli 3-kratno vrednost tistega kar so vložili v Bitcoin, saj je ta kljub vmesnemu padcu (ko je bilo vlaganje še bolj priporočljivo!) že presegel vrednost 40.000 USD. Torej, če ste po objavi našega prvotnega članka vložili v Bitcoin 1000 EUR, imate danes na svojem računu več kot 2600 EUR. A brez skrbi, še vedno niste zamudili vlaka!

icon-expand

Poglejmo si najprej par dejstev: Januarja 2015 je 1 Bitcoin stal okoli 200 USD. Decembra 2017 je najprej skočil blizu 19000 USD in nato čez leto padal skoraj do 3000 USD, ko je decembra 2018 začel svojo ponovno rast. Na današnji dan je vreden 41800 USD. Če malo pomislimo – če bi januarja 2015 tvegali le 165 EUR in kupili 1 BTC, bi ga danes lahko prodali za 39000 EUR oz. imeli neverjetnih 38835 EUR dobička v samo 6 letih. Če je še pred leti Bitcoin veljal za nezaupanja vredno valuto, s katero se ukvarjajo večinoma programerji, borzni mešetarji in ljudje sumljivega slovesa, je danes postal sinonim za pametno investicijo, vanj pa vlagajo tako zvezdniki kot najbolj znani finančni guruji. Elon Mask, podjetnik znan po projektih Tesla, SpaceX in Paypal in trenutno najbogatejši zemljan, je letos v Bitcoin samo v enem dnevu vložil 1,5 milijarde dolarjev. Milijarde! Ena najbolj znanih in največjih svetovih bank JP Morgan, ki je še pred leti bila precej negativno nastrojena proti kriptovalutam je pred dnevi podala uradno izjavo, da je vlaganje v kriptovalute postala pametna naložba, primerljiva z zlatom. Šli pa so še korak dlje in napovedali možnost, da se bo cena Bitcoina še skočila na vrednost 146.000 $.

icon-expand

Zakaj je temu tako? Za kriptovalute in Bitcoin je sicer slišal že skoraj vsak Slovenec, od otrok do babic. A dejansko si kriptovalute v tem trenutku lasti šele zelo majhen odstotek ljudi. Razlog verjetno tiči v tem, da ljudje odnehajo že v štartu, zaradi enega od naslednjih razlogov: - Zdi se jim, da so za kaj takega že prepozni (čeprav statistika pravi popolnoma drugače, ravno tako pa kmečka pamet – vsi o kriptovalutah sicer govorijo, a le malo jih je dejansko že vložilo v njih). - Pri poskusu odpiranja različnih računov naletijo na številne tehnične omejitve in nejasna navodila, zato kmalu obupajo, ker nimajo dovolj tehničnega znanja. To je dober razlog, ker je dejansko trg še v povoju, potrebno je biti malce tehnično napreden, znati angleško itd., ampak med drugim vas bomo v tem članku naučili tudi enostavnega, hitrega in varnega nakupa kriptovalut. - Enostavno ne razumejo, kaj kriptovalute sploh so. Take ljudi zagotovo poznate. Govorijo o balončku, primerjajo kriptovalute z marsičem, a na enostavno vprašanje “kaj so kriptovalute” pravzaprav niti ne poznajo odgovora.

icon-expand

Zato ne bomo komplicirali, ampak vas bomo na enostaven (in brezplačen) način v tem članku naučili naslednje: 1. Kako varno in enostavno odpreti račun za trgovanje 2. Kako hitro in varno naložiti nanj denar 3. Kako opraviti nakup izbrane kriptovalute (npr. Bitcoina) Pa začnimo! Pojdimo po vrsti – za hiter in varen nakup kriptovalut potrebujete naslednje: 1. Kreditno kartico 2. Potrjen račun na kripto menjalnici, kjer boste naložili Evre in kupili svoje prve kriptovalute 3. Potrpljenje Ker bomo sklepali, da imate vsaj eno kreditno kartico, s katero lahko plačujete na spletu, bomo prvi korak preskočili oz. ga omenili v sklopu drugega koraka – kako dejansko kupiti kriptovalute? Odpiranje računa na menjalnici Za nalaganje Evrov na svoj »Kripto-račun« potrebujete odprt in aktiven račun na eni od »kripto menjalnic«. Priporočili vam bomo tiste, ki ponujajo možnost nakupa različnih kriptovalut in niso omejene zgolj na par največjih. Svetujemo vam, da odprete svoj račun kar na parih menjalnicah (postopek lahko traja tudi par tednov), saj vas to nič ne stane (sam obstoj računa je brezplačen, pogosto zanj dobite celo nagrado), močno pa si povečate izbiro. Vsekakor pa svetujemo odprite račun vsaj na dveh spodaj naštetih, saj vam prva ( Binance ) omogoča hitro registracijo in nakazilo denarja, druga ( Kriptomat ) pa nudi podporo v slovenskem jeziku, če se vam karkoli zaplete. Pojdimo čez postopke odpiranja računa in nalaganja denarja:

icon-expand

Binance (klikni tukaj) Če se kakorkoli ukvarjaš s kriptovalutami, imaš odprt račun na Binance . Brez debate. So trenutno največja in najbolj zanesljiva menjalnica z ogromno izbiro kriptovalut. Postopek odpiranja in verifikacije računa nam bo vzel 5-10 minut: Poglejmo si postopek: 1. Za odpiranje računa najprej kliknite na TO POVEZAVO za nahitrejši možni postopek odobritve. 2. V kolikor vidite besedilo v tujem jeziku zgoraj desno kliknete na jezik in izberete »Slovenščina« 3. Nato kliknete na velik rumen gumb na sredini ali zgoraj desno, na katerem piše »Registracija« ter »Ustvarite račun«. 4. Vpišete svoje podatke, kot so email naslov, izberete geslo (geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov, med katerimi mora biti vsaj 1 številka in vsaj 1 velika črka). 5. V drugem koraku boste morali potrditi svoj poštni naslov, kar pomeni, da odprete svoj email predal (npr. Gmail, če ste vpisali gmail naslov) in prepišete kodo, ki ste jo prejeli v emailu s strani pošiljatelja Binance. Na tak način potrdite, da imate res vi dostop do tega email naslova. 6. V naslednjem koraku vpišete svojo telefonsko številko in počakate, da prejmete SMS z verifikacijsko kodo. Tudi to kodo prepišete v obrazec. Tako potrdite, da res vi uporabljate to telefonsko številko. Čestitke, prvi korak je opravljen in zdaj imate svoj račun. A zaradi varnosti, ga morate še verificirati, preden ga lahko koristite v celoti. Verjemite, to je za vaše dobro. 1. V profilu kliknete na svoj profil zgoraj desno (krogec z osebo v sredini) in izberete » Identifikacija « iz padajočega menija. Ali še enostavneje – kliknete na to povezavo .

icon-expand

2. Kliknete na rumen gumb »Začnite zdaj« 3. V okence »Osebni podatki« vpišete vaše Ime, Priimek in Datum rojstva in kliknete »Nadaljuj« 4. V naslednjem koraku se boste identificirali. Gre za postopek enak odpiranju računa na banki, le da tja morate staromodno priti osebno s svojo osebno izkaznico, tu pa boste isti postopek izpeljali na daljavo. Po parih klikih »Dalje« oz »Naprej« Izberete državo dokumenta (Slovenija) in tip dokumenta »ID card« (osebna izkaznica) ali »Passport« (Pasoš). Izberite tistega, ki ga imate bližje.

icon-expand

5. Vključila se vam bo kamera, preko katere lepo in mirno posnamete svoj osebni dokument. Morda se vam bo pred tem zgoraj levo odprlo okence, v katerem bo pisalo »Binance.com želi, da uporabite kamero« in izberete »Dovoli«. Najprej poslikate sprednji del dokumenta, v naslednjem oknu še zadnjega. Dokument morate mirno držati pred kamero, tako da izpolne cel okvirček in kliknete spodnji okrogel gumb ter počakate, da se naloži slika. 6. V kolikor kamere na računalniku nimate, kliknite na »Upload Manually« in spodaj boste videli dva polja kamor naložite sprednjo stran dokumenta (levo) in zadnjo stran dokumenta (desno). Dokument slikajte na mizi, vsako stran posebej (skupno 2 sliki), slik ne spreminjajte ali obrezujte, pač pa naložite v originalu.

icon-expand

7. V naslednjem koraku boste posneli »selfie«, to je zato, da menjalnica lahko preveri, ali ste to res vi. Postopek je zabaven. Kliknite za začetek in izpisalo se vam bo, da rotirate glavo v vse strani, da se izpolnijo vse zelene črtice. Postopek dvakrat ponovite in ste končali. 8. Naložiti je potrebno še dokazilo o vašem naslovu. Najlažje je, če imate kakšen račun (elektrika, voda, internet) na katerem je vaše ime in naslov identičen tistemu na osebni izkaznici. Če tega nimate lahko poslikate tudi en bančni izpisek (ali ga snamete iz spletne banke) in naložite. 9. Izpolnite še nekaj podrobnosti o vašem poklicu, statusu zaposlitve in namenu odpiranja računa. Še enkrat čestitke, zaključili ste proces verifikacije. Po emailu boste obveščeni, ko bo vaša verifikacija odobrena (ali zavrnjena), status pa lahko preverite tudi s klikom na svoj Profil ( tukaj ). Preverimo zdaj še drugo menjalnico, kjer si vsekakor tudi ustvarite račun (tudi ta je seveda brezplačen):

icon-expand

Kriptomat (klikni tukaj) Gre za menjalnico slovenskih ustanoviteljev, s sedežem v Sloveniji in podporo v slovenščini, kar bo prišlo prav predvsem v trenutkih, ko lahko pride do kakšnih zapletov in si boste želeli razumljive podpore. Na Kriptomatu boste našli več kot 200 različnih kriptovalut, postopek verifikacije pa je hiter in enostaven. Za varnost je prav tako poskrbljeno na najvišji ravni. 1. Za odpiranje računa na Kriptomatu kliknite na to povezavo . 2. Vpišite svoje podatke, ime, priimek, email in izberite si geslo. 3. Odprite svojega poštnega odjemalca (npr. Gmail) in kliknite na povezavo, ki ste jo prejeli v emailu poslanem s strani Kriptomat -a 4. Vpišite svojo telefonsko številko (brez ničle). Torej, če je vaša številka 041 123 456, vpišete 41123456 5. Prepišite kodo, ki ste jo prejeli po SMS sporočilu. Če se vam kje zatakne v zgornjem postopku, so tu še kratka video navodila:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čestitke, prvi del odpiranja računa je zaključen. Zdaj pa ga še verificirajmo.

icon-expand

1. Kliknite na velik moder gumb »Začni proces verifikacije«. Na levi strani boste čez cel proces imeli odlična navodila v slovenščini. 2. Vpišite podatke, ki se nahajajo na vaši osebni izkaznici ali potnem listu 3. Izberite tip osebnega dokumenta in spodaj v dveh poljih naložite sprednjo sliko dokumenta in zadnjo sliko dokumenta (ločeno). Sliko lahko posnamete z mobilnim telefonom in si jo posredujete po emailu. Ne nalagajte starih slik in slik nikakor ne spreminjajte – osebno slikajte na mizi in pošljite originalno sliko. 4. Brskalnik vas bo zgoraj levo verjetno vprašal za dovoljenje za uporabo kamere. Kliknite »Dovoli«. 5. Kot pri Binance tudi tukaj preko kamere posnamete svoj obraz, tako da ga rotirate in zapolnite vsa zelena polja. 6. Za konec izpolnete še kratko anketo. Tudi tukaj vam prilagamo kratka video navodila v slovenščini:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čestitke, zdaj ste v postopku verifikacije tudi pri drugi menjalnici. Postopek verifikacije pri Kriptomatu je trenutno izjemno hiter in zna se zgoditi, da boste verificirani že v parih minutah. Nalaganje denarja in pretvorba v kriptovalute Ko boste preko emaila obveščeni, da so vaši podatki potrjeni, ste pripravljeni za prvi polog denarja. 1. Za začetek predlagamo, da izberete v zgornjem meniju na prvi strani Binance »Trgovanje« in nato » Klasično « oz. kliknete na to povezavo . 2. Osredotočite se na spodnji dve tabeli iz spodnje slike. In na desni kliknite na » Za nakup uporabite EUR « oz. kliknite na to povezavo .

icon-expand

3. Vpišite koliko EUR boste namenili temu nakupu 4. Izberite plačilno sredstvo, v vašem primeru bodo to verjetno »Visa, Mastercard« 5. Vnesite podatke kartice in zaključite proces nakupa Odlično! Postali ste lastnik kriptovalute! V kolikor pa nimate kreditne kartice in bi vseeno želeli kupovati kriptovalute, pa lahko denar enostavno nakažete s svoje (spletne) banke. Za ta namen priporočamo, da transakcijo izvedete na Kriptomatu , saj je postopek izjemno enostaven. 1. Na prvi strani profila v Kriptomat-u zgoraj izberite »Polog« in kliknite na EUR 2. Odprli se vam bodo podatki njihovega bančnega računa, na katerega izvedete transakcijo. Izjemno pazljivi bodite, da pošiljate iz svojega bančnega računa (ime in priimek se morata ujemati) in da v polje za namen plačila vnesete Referenco, ki je označena z rdečim. Najmanjši znesek za nakazilo je 35 EUR 3. Ko opravite nakazilo, spodaj kliknite na moder gumb »Opravil sem nakazilo«. >> KLIKNITE TUKAJ, odprite svoj brezplačni račun na največji menjalnici Binance in že danes začnite postopek verifikacije << Kupil sem kriptovaluto. Kaj pa zdaj? Najprej čestitke, postali ste ponosni lastnik majhnega deleža podjetja. V svetu kriptovalut velja prepričanje, da tega deleža (kovancev) ni pametno pustiti na borzi/menjalnici, saj v času, dokler so kovanci na vašem računu na borzi, pravzaprav niso v vaši lasti, pač pa si jih lasti borza (in v kolikor je z borzo kaj narobe, lahko tudi ostanete brez njih). Predstavljajte si, da zamenjate Evre v Dolarje v lokalni menjalnici in jih potem v kuverti pustite kar v menjalnici za par mesecev, dokler jih ne boste uporabili. V primeru ropa menjalnice, človeške napake ali česa tretjega na tak način tvegate, da svoj denar izgubite brez svoje vednosti. Zato se močno priporoča uporaba »Wallet«-ov. Wallet je digitalna denarnica, v katero spravite svoje kriptovalute in do katere imate dostop samo vi. Ker je odpiranje denarnic v brskalniku precej kompleksna zadeva (in hkrati tudi ne popolnoma varna), vam svetujemo, da si kupite eno od dveh najbolj varnih in znanih kripto-denarnic in sicer: Ledger Nano S (klikni tukaj) Trezor (klikni tukaj)

icon-expand

Z nakupom denarnice ne odlašajte, saj bo trajalo nekaj časa, da jo dobite. Če vstopate v “kripto svet” oz. ste se odločili, da boste kupili kakršnokoli kriptovaluto, je tole lahko eden vaših prvih korakov. POZOR! Denarnici obvezno naročite na teh uradnih straneh produktov (zgornji 2 povezavi), kakršnokoli naročanje iz drugih spletnih trgovin ali še huje – naročanje že rabljenih denarnic iz Bolhe (ipd.) predstavlja visok rizik – kot bi naročili Mastercard kartico preko Bolhe in ne bi bili prepričani ali ima prodajalec še vedno dostop do nje, vi pa bi gor naložili svoja sredstva. Ob naročilu denarnice boste prejeli tudi navodila za uporabo, ki vam bodo pomagala, da svojo kupljeno kriptovaluto prenesete v svojo denarnico in jo imate na varnem – do naslednjega morebitnega trgovanja ali pretvorbe v EUR (če bo potrebno). Tako, prišli smo do konca. Upamo, da boste tudi vi eni od naših bralcev iz začetka članka, ki boste ob našem naslednjem članku že ponosni na svoje pametno vlaganje! >> KLIKNITE TUKAJ, odprite svoj brezplačni račun na slovenski menjalnici Kriptomat in takoj začnite postopek verifikacije <<

icon-expand