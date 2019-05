Slovenska policija, natančneje koprska uprava nadzoruje 129 kilometrov južne meje, od tega pa ima le 25 kilometrov tehnične ovire. Policist Viljem Toškan je pojasnil: ''Običajno hodijo do tam, kjer se ovira konča in potem vstopijo. Prav tu smo imeli pred kratkim 47 migrantov.''

Toškan je prav tisti policist, ki je v noči ugrabitve 79-letnega Belokranjca na Primorskem usmerjal iskalno akcijo za tremi tujci, ki so ugrabljenega zapustili na območju Sežane. Kot sam opiše: ''Akcija je tekla po pobočju hriba Kokoška med mejnima prehodoma Krvavi potok in Lipica.''

Takoj po prijavi so se povezali z italijansko policijo, ki je osumljene na svoji strani nato prijela. Na vprašanje, kje in kako so povsem neopaženo lahko prečkali mejo, Toškan odgovori, da rekonstrukcija in preiskava še nista zaključeni, a da sam nekoliko dvomi, da so mejo res prečkali:''Vse poti, ki so kolikor-toliko prevozne, so pod nadzorom policijskih patrulj.''