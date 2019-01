Kje je 18-metrski 'papežev' križ?

Območje mariborske Betnave je bilo dolga leta last mariborske nadškofije, a so ga zaradi finančnega zloma bili prisiljeni prodati. Betnavski gozd je zdaj tako v lasti Republike Slovenije. Pred dnevi – 20. januarja – je minilo natanko sedem let od razkritja finančnega poloma mariborske nadškofije v medijih. Bančni dolg oziroma luknja, ki jo je 'izkopala' mariborska nadškofija, je znašala okoli 450 milijonov evrov. Vse odtlej se mariborska nadškofija spopada s sanacijo. Konec leta 2016 je Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za 5,2 milijona evrov tako prodala 310 parcel v okolici Ptuja in Maribora, v skupni izmeri 540 hektarjev. Od tega je bilo za 335 hektarjev gozda, preostalo so bila kmetijska zemljišča. V skladu z dogovorom, ki ga je nadškofija leta 2015 podpisala s sedmimi bankami (BKS, Sparkasse, Raiffeisen, Abanka, Unicredit, Banka Koper in Sberbank) pa morajo do leta 2020 prodati tudi vse nepremičnine, je poročal Dnevnik.