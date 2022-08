Kje je Boris? Potovanje premierja ob napovedani krizi tarča vse več kritik

Kje je Boris? To se ob vse glasnejših napovedih velike krize na Otoku sprašujejo svetovni mediji. A ne le mediji, nad odločitvijo britanskega premierja v odhodu Borisa Johnsona , da s soprogo odpotuje v Slovenijo, je ogorčena tudi javnost. Ob tem, ko so splet preplavili posnetki z zabave, ki sta jo pred dnevi priredila zakonca, jezni Britanci na družbenih omrežjih Johnsonove premierske sposobnosti šaljivo primerjajo z njegovimi plesnimi veščinami.

Carrie in Boris Johnson

Dr. Tomaž Čas , profesor za varnostni sistem, pojasnjuje: "Kadar koli pride k nam predsednik vlade druge države in je na uradnem obisku, mu pripada varovanje po drugi stopnji, kar pomeni zelo konkretno in dobro varovanje pri vseh gibanjih."

Že pred petimi leti, ko ni skoparil s pohvalami na račun naše dežele, je Johnson napovedal, da bi se rad vrnil v Slovenijo. Naslednjič zasebno, brez rokovanj in sestankov, poziranja pred objektivi in nenazadnje tudi brez strogega varnostnega režima.

A četudi ne gre za uradni obisk, to ne pomeni, da za varnost za zdaj še aktualnega britanskega premierja ni poskrbljeno. Čas pravi, da za to skrbi posebej izurjena ekipa britanskih varnostnikov 24 ur na dan. "Zagotovo dva ali trije ter še voznik, kaj več pa verjetno ne. Tudi naša država seveda, ne glede na to, da je na zasebnem obisku, stori vse, kar je treba, da se ne bi kaj zgodilo," še dodaja.

Na kak način in koliko slovenskih policistov ta hip pomaga pri varovanju, na Policiji ne želijo razkriti. Potrdili pa so, da so bili o obisku zakoncev predhodno obveščeni.