Kje je daljinsko ogrevanje najdražje oziroma kakšne so razlike med kraji?

Ljubljana, 22. 09. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Špela Bezjak Zrim
8

Koledarska jesen prinaša vremenski preobrat, pred nami je izrazit padec temperatur in ponekod zečetek kurilne sezone. V oddaji 24UR so primerjali cene ogrevanja po Sloveniji.

Razlike so pravzaprav precej velike, ugotavljajo na Agenciji za energijo. Primerjali so gospodinjske odjemalce v večstanovanjskih stavbah, priklopljenih na daljinsko ogrevanje, v osmih slovenskih občinah – in na podlagi povprečne letne porabe ugotovili, da največ plačujejo prebivalci Raven na Koroškem.

Če pogledamo podatke za letošnji februar, so tam za megavatno uro plačali 268 evrov. Sledila sta Maribor in Trbovlje s 187 oziroma 186 evri. Dobrih 30 evrov manj so za megavatno uro plačali v Slovenj Gradcu. Na Jesenicah in v Ljubljani pa je ta znašala 138 oziroma 139 evrov.

Najnižjo ceno zagotavlja distribucijski sistem daljinskega ogrevanja v Velenju, kjer prebivalci za megavatno uro plačujejo dobrih 125 evrov. Na drugem mestu je Celje, kjer je povprečna cena februarja znašala 132 evrov.

"Dejansko izvajamo distribucijo toplote, ki je zelo regulirana dejavnost in cen nismo spreminjali od 1. januarja 2024 ter jih tudi ne načrtujemo. Celje je mestna občina, kjer je ogrevanje med najcenejšimi v Sloveniji, zahvaljujoč celostni ureditvi ravnanja z odpadki," pravi direktor Energetike Celje Uroš Rošer.

Koliko pa povprečno znaša strošek daljinskega ogrevanja na leto?

Vse je odvisno od dejanske porabe. Če pogledamo povprečno porabo, ki po podatkih Agencije za energijo na leto znaša 4,31 megavatne ure in če uporabimo prej videne podatke, ugotovimo, da odjemalci osmih slovenskih mest za ogrevanje na leto povprečno odštejejo 637 evrov.

So pa razlike med kraji ogromne. Na Ravnah na Koroškem povprečno gospodinjstvo za ogrevanje na leto odšteje 1158 evrov. Gospodinjstva v Velenju – z enako porabo in enako obračunsko močjo – pa po drugi strani plačujejo več kot polovico nižji znesek, in sicer 540 evrov letno. Nadpovprečno porabijo še v Mariboru, Trbovljah in Slovenj Gradcu. Ceneje je na Jesenicah, v Ljubljani in Celju.

Pri največjih dobaviteljih smo še preverili, ali lahko odjemalci pričakujejo spremembe cenikov in prejeli dve vrsti odgovorov: da ne, oziroma da bo več jasno prihodnji teden.

RevenKapitalist
22. 09. 2025 21.36
Zaprite radiatorje pa se oblecte in se dobro pokrijte pa lepo caj.... segrevajte edino ko je res nevzdrzen mraz da vam prsti ne zmrznejo. Skoda denarja za par mescev. Clovesko telo se hitro navadi na nizje temperature samo ce ste razvajncki ki cicate pod klimami celo zivljenje bo mal tezko. Upam da to zimo stisne vsaj tja do -30 da malo narava pokaze zobe kdo je gospodar.
ODGOVORI
0 0
Pacient2
22. 09. 2025 21.02
-2
Sds pa samo drva pa tud če vsi na štrom oni ne
ODGOVORI
0 2
walter2
22. 09. 2025 20.39
+2
V Ljubljani stanovanje 54 m2 daljinsko ogrevam od Novembra do Marca in je skupni znesek za to obdobje 300-330 eur!Imam v stanovanju 19-21 stopinj!
ODGOVORI
3 1
jank
22. 09. 2025 20.38
+7
A v Velenju je najcenejše? Ali ni tam neka civilna iniciativa robantila, da tako velikih računov ne morejo plačevati?? Sramota!
ODGOVORI
8 1
optimist11
22. 09. 2025 20.37
+4
In kaj poreče na to Arsenovič ?
ODGOVORI
4 0
Minifa
22. 09. 2025 20.37
+5
Drgač pa nazaj na DRVA in vse kar gori.....))) Naj se kadi, smrdi samo da mrzlo NI.
ODGOVORI
6 1
kr en 123
22. 09. 2025 20.35
+3
Zdaj bo Golob ugotovil, da se najbolj splača biti na mrzlem na koroškem...
ODGOVORI
4 1
Polkavalčekrokenrol
22. 09. 2025 20.22
+0
V Veleju vse po starem,tam sekta sds nima prstov vmes
ODGOVORI
4 4
