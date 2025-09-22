Kje je daljinsko ogrevanje najdražje oziroma kakšne so razlike med kraji?

Razlike so pravzaprav precej velike, ugotavljajo na Agenciji za energijo. Primerjali so gospodinjske odjemalce v večstanovanjskih stavbah, priklopljenih na daljinsko ogrevanje, v osmih slovenskih občinah – in na podlagi povprečne letne porabe ugotovili, da največ plačujejo prebivalci Raven na Koroškem.

Če pogledamo podatke za letošnji februar, so tam za megavatno uro plačali 268 evrov. Sledila sta Maribor in Trbovlje s 187 oziroma 186 evri. Dobrih 30 evrov manj so za megavatno uro plačali v Slovenj Gradcu. Na Jesenicah in v Ljubljani pa je ta znašala 138 oziroma 139 evrov.

Najnižjo ceno zagotavlja distribucijski sistem daljinskega ogrevanja v Velenju, kjer prebivalci za megavatno uro plačujejo dobrih 125 evrov. Na drugem mestu je Celje, kjer je povprečna cena februarja znašala 132 evrov.

"Dejansko izvajamo distribucijo toplote, ki je zelo regulirana dejavnost in cen nismo spreminjali od 1. januarja 2024 ter jih tudi ne načrtujemo. Celje je mestna občina, kjer je ogrevanje med najcenejšimi v Sloveniji, zahvaljujoč celostni ureditvi ravnanja z odpadki," pravi direktor Energetike Celje Uroš Rošer.