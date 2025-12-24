Naslovnica
Celjski podjetnik ponuja 30.000 evrov za informacije o izginotju Jake

Celje, 24. 12. 2025 06.00 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Vanja Četković

Ali bo 30.000 evrov denarne nagrade, ki jo ponuja celjski podjetnik, dovolj, da bi v javnost prišle informacije o Jaki Muhedinoviću, ki ga svojci in prijatelji pogrešajo že od 29. novembra? Od usodne noči pred skoraj mesecem dni je 24-letnika iz Kasaz pri Celju v 11 obsežnih iskalnih akcijah iskalo več kot 600 ljudi: policija s službenimi psi, gasilci, jamarji, potapljači, droni in celo vojska. Celjski podjetnik Vanja Četković pa sedaj ponuja visoko denarno nagrado v upanju, da lahko z novimi informacijami pomaga obupani družini, da ta najde svojega pogrešanega sina.

Policija je danes sicer potrdila, da suma kaznivega dejanja nimajo, a celjski podjetnik Vanja Četković te možnosti ne izključuje. "Ko vidiš, da prihaja v slepo ulico, ko ni nekih rezultatov, ni nekih odgovorov. Njegova družina trpi. Trpijo tudi krajani, ki pač vse to opazujejo. Počutijo se nemočno. Nekako nek klic doživiš v sebi, da kaj lahko sam narediš," pravi. Zato ponuja 30.000 evrov denarne nagrade za informacije, ki bi pripeljale do odgovorov.

Pogrešani Jaka Muhedinović je trener odbojke njegove najstarejše hčerke. V eni od objav je Četković zapisal, da Jaka ni le ime v policijskem zapisniku, temveč steber, na katerega so se naslanjali upi mnogih otrok.

"Tudi mlajša hčerka obiskuje ta isti odbojkarski klub in tudi punce doma so prestrašene, žalostne, da nimajo več svojega trenerja. Celo Celje pozna tega fanta kot zlatega fanta, kot športnika, kot nekoga, ki pomaga onemoglim ljudem," pravi Četković.

Preberi še 11. iskalna akcija neuspešna: prostovoljci, policisti, gasilci, droni, psi

Odziv na njegovo objavo je bil velik. Primer se je dotaknil tako domačinov kot tudi ljudi po vsej Sloveniji. To med drugim potrjuje tudi Facebook skupina Kje je Jaka?, ki ima po komaj enem tednu že skoraj pet tisoč članov. Četković pravi, da je dobil že preko 100 klicev in preko 500 sporočil, nekatera celo iz ZDA.

Policija danes sicer novih informacij o primeru ni imela. Znano pa je, da se je Jaka v noči na 29. november okoli ene ure zjutraj s taksijem odpravljal proti domu. Približno tri kilometre pred ciljem se je odločil, da bo pot nadaljeval peš. Taksi ga je odložil pri kapelici, nazadnje pa naj bi ga videli še približno 300 metrov naprej. Od takrat se je za njim izgubila vsaka sled. Njegova družina ga obupano išče. Minulo soboto so organizirali tudi obsežno iskalno akcijo, ki se je je udeležilo več kot 200 ljudi. Čeprav akcija ni bila uspešna, se iskanje nadaljuje.

celjski podjetnik pogrešana oseba jaka muhedinović izginotje
