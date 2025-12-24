Celjski podjetnik ponuja 30.000 evrov za informacije o izginotju Jake

Policija je danes sicer potrdila, da suma kaznivega dejanja nimajo, a celjski podjetnik Vanja Četković te možnosti ne izključuje. "Ko vidiš, da prihaja v slepo ulico, ko ni nekih rezultatov, ni nekih odgovorov. Njegova družina trpi. Trpijo tudi krajani, ki pač vse to opazujejo. Počutijo se nemočno. Nekako nek klic doživiš v sebi, da kaj lahko sam narediš," pravi. Zato ponuja 30.000 evrov denarne nagrade za informacije, ki bi pripeljale do odgovorov.

Pogrešani Jaka Muhedinović je trener odbojke njegove najstarejše hčerke. V eni od objav je Četković zapisal, da Jaka ni le ime v policijskem zapisniku, temveč steber, na katerega so se naslanjali upi mnogih otrok.

"Tudi mlajša hčerka obiskuje ta isti odbojkarski klub in tudi punce doma so prestrašene, žalostne, da nimajo več svojega trenerja. Celo Celje pozna tega fanta kot zlatega fanta, kot športnika, kot nekoga, ki pomaga onemoglim ljudem," pravi Četković.